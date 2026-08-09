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Geopolítica y alimentos: cómo se para Argentina en el nuevo tablero

Los desafíos del agro local en un mundo tensionado por conflictos fueron abordados en los paneles de Aapresid

9 de agosto 2026 · 12:05hs
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Fernando Brun

Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, junto a Marcelo Regúnaga.

“La geopolítica no solo es energía o minerales críticos, también son los alimentos”, subrayó el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Fernando Brun, durante uno de los paneles más convocantes del congreso de Aapresid. Las tensiones internacionales y el papel del agro en el tablero mundial atravesó buena parte de las charlas del encuentro que se realizó en Rosario.

Brun, quien compartió el panel con Manuel Otero, ex director del Iica, y Marcelo Regúnaga, ex secretario de Agricultura, señaló que “la geopolítica alimentaria es un tema central del poder y seguridad de los Estados”.

En medio de fuertes críticas a las regulaciones que impone la Unión Europeasobre los productos argentinos, matizada con la celebración del acuerdo con el Mercosur, Otero llamó a convertise en “hacedores y no solo tomadores de reglas internacionales de comercio”.En ese sentido, consideró que la Argentina tiene que tener “una presencia agresiva” en los foros internacionales. “El comercio es política”, enfatizó.

Marca argentina

Regúnaga destacó el poder que significa contar con la capacidad de producir alimentos y energía” y llamó a “asumir una nueva narrativa en la conversación pública internacional, defendiendo los cambios que están ocurriendo en la agricultura argentina. Por caso, su característica de ser “intensiva en conocimiento, armónica con el medio ambiente y trascendental en la transformación de biomasa”.

Para Brun, la Argentina debe pasar de ser un “abastecedor confiable” a ser “un socio necesario”. Y añadió: “El comercio es liderazgo, tenemos que ser líderes. La visibilización viene de la mano de que la Argentina esté presente en organismos internacionales”.

El acuerdo con Europa

El debate abrió una pestaña para discutir sobre las relaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea. La jefa de la sección Economía y Comercio de la Delegación de la UE en Argentina, Inmaculada Montero Luque, intercambió sobre el tema con el subsecretario de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales, Agustín Tejeda.

Luque afirmó que un acuerdo de la talla como el que se busca implementar entre el Mercosur y Europa haría que la región “pase de ser un proveedor importante a un socio necesario”.

“Tenemos una tarea de explicar, de construir una mesa de diálogo que realmente pueda acercar posiciones. El desafío es grande, yo lo reconozco, pero está inspirado por un objetivo político que es muy superior”, indicó en ese sentido.

Respecto a los requisitos impuestos por ese bloque comercial, ampliamente discutidos en el plano local, Luque destacó que “de los países del Mercosur, si hay uno que ha hecho la tarea es Argentina”.

“Lo han hecho con ejercicios de trazabilidad, de sostenibilidad. A mí me gustaría que se replicara en otros países y hacer valer este trabajo interno que se ha hecho aquí. Yo creo que les da un grado de preparación muy elevado”, reconoció la representante, que luego aseguró: “El acuerdo representa un montón de posibilidades. Está en los sectores el poder adaptarse, pero tienen un proceso de acompañamiento, tienen un socio. No estamos fuera, estamos en la misma mesa de diálogo”.

Por su parte, y en línea con lo ya expuesto, Tejeda afirmó que el acuerdo “es un antes y un después en la inserción internacional de Argentina”, que permite retomar negociaciones en las que el país estuvo fuera por décadas, así como “re-equilibrar las reglas de juego para nuestros productores y exportadores”.

Cambio de época

“Refleja un cambio de época: es el primero de una agenda muy ambiciosa que se ha propuesto Argentina, entendiendo al comercio internacional como una de las principales fuentes de crecimiento y desarrollo”, resumió el funcionario.

Para aportar a estos intercambios, el Congreso Aapresid 2026 contó además con la realización del taller “Implementación del acuerdo interino de comercio Mercosur-UE para el sector agroindustrial argentino”, que fue organizado en conjunto por Aapresid, el Grupo de Países Productores del Sur (GPS) y la Secretaría de Agricultura.

El mismo apuntó a generar un espacio de actualización técnica y operativa con los actores de la agroindustria nacional, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para capitalizar las ventajas competitivas del tratado, haciendo especial énfasis en el acceso a mercados, la gestión de cupos, la facilitación del comercio, la defensa comercial, la calidad y el aprovechamiento de los fondos de cooperación orientados a la agricultura sostenible.

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Inmaculada Montero Luque, jefa de la Sección Economía y Comercio de la Delegación de la UE en Argentina, durante su presentación en el Congreso Aapresid.

Acuerdo Mercosur-UE: "Si hay un país que hizo la tarea, es Argentina"

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