La Capital | Novedades | MonetyTrade

MonetyTrade compara las dos grandes escuelas del mercado: análisis técnico vs. análisis fundamental

1 de septiembre 2025 · 14:48hs
MonetyTrade compara las dos grandes escuelas del mercado: análisis técnico vs. análisis fundamental

¿Conviene más leer gráficos o analizar balances? ¿Mirar las velas o los indicadores macroeconómicos? ¿Seguir patrones visuales o estudiar a las empresas desde adentro?

Estas preguntas dividen a los inversores desde hace décadas. El análisis técnico y el análisis fundamental son dos formas distintas de acercarse al mercado - y aunque muchas veces se presentan como rivales, entender ambas da una ventaja real como trader o inversor.

regulacion del mercado financiero en argentina: por que es importante en 2025

Regulación del mercado financiero en Argentina: por qué es importante en 2025

banco santa fe y sistema b se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto

Banco Santa Fe y Sistema B se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto

En esta nota, con la colaboración de la mirada de MonetyTrade, se explora en qué se basa cada enfoque, qué tipo de información busca, para qué horizonte temporal se utiliza y cómo podés combinarlos de forma inteligente según tu perfil.

MonetyTrade explica qué es el análisis técnico (y por qué sigue vigente)

El análisis técnico parte de una idea simple: toda la información relevante ya está reflejada en el precio.

No importa si sube por rumores, resultados trimestrales o tensiones geopolíticas; si el precio se mueve, eso es todo lo que necesitás mirar.

El técnico observa gráficos, patrones y volumen de operaciones. Utiliza herramientas como:

  • Velas japonesas
  • Soportes y resistencias
  • Medias móviles
  • RSI, MACD, Fibonacci y más.

La lógica es estadística, casi matemática: si un patrón se repitió muchas veces en el pasado con cierto resultado, es probable que vuelva a ocurrir.

Ideal para:

  • Traders de corto y mediano plazo
  • Scalping, day trading, swing
  • Mercados líquidos y volátiles (como forex o cripto)

Ventaja: decisiones más rápidas, sin depender de balances o noticias.

Desafío: requiere disciplina, interpretación y mucha práctica visual.

MonetyTrade analiza el enfoque fundamental: mirar el negocio detrás del precio

El análisis fundamental, en cambio, se enfoca en entender el “valor real” de un activo.

No mira tanto lo que el precio hace hoy, sino si ese precio tiene sentido según la salud de la empresa o economía detrás.

En acciones, esto implica estudiar:

  • Estados financieros (balance, flujo de caja, resultados)
  • Indicadores como PER, ROE, EBITDA
  • Sector, competencia, proyecciones de crecimiento
  • Factores macro: tasas, inflación, geopolítica, etc.

En criptomonedas o commodities, el análisis se adapta a fundamentos propios (tecnología, adopción, oferta/demanda).

Ideal para:

  • Inversores de mediano y largo plazo
  • Estrategias “buy & hold” o value investing
  • Construcción de carteras diversificadas

Ventaja: visión profunda del activo, menos sensible al “ruido” del día a día.

Desafío: puede tardar en reflejarse en el precio, y requiere más paciencia.

¿Cuál conviene usar? MonetyTrade propone no elegir sino integrar

La mayoría de los traders principiantes sienten que tienen que tomar partido: se es técnico o fundamental. Pero en la práctica, los inversores más consistentes suelen usar lo mejor de ambos mundos.

“El fundamental me dice qué comprar. El técnico, cuándo", es una frase clásica entre traders con experiencia

Por ejemplo: un inversor puede analizar empresas sólidas desde lo fundamental, pero esperar una señal técnica para entrar a buen precio. Un trader puede operar un patrón técnico, pero filtrar activos que tengan un buen respaldo fundamental para reducir el riesgo. Es decir, no se trata de elegir una “religión del mercado”, sino de entender cómo cada enfoque aporta herramientas distintas para tomar mejores decisiones.

Errores comunes al usar cada enfoque

Tanto el análisis técnico como el fundamental tienen mucho que ofrecer, pero también suelen malinterpretarse cuando se está empezando.

Detectar estos errores temprano puede ahorrar tiempo, frustración y, sobre todo, plata.

Errores típicos en el análisis técnico:

  • Ver patrones donde no hay nada: nuestro cerebro ama encontrar formas, pero no todo cruce de líneas es un “triángulo” válido.
  • Sobrecargar el gráfico de indicadores: usar 6 osciladores distintos no te da más precisión, solo más confusión.
  • Operar sin contexto: ignorar el calendario económico o una noticia clave puede hacer que un patrón técnico falle estrepitosamente.

Errores frecuentes en el análisis fundamental:

  • Enamorarse de una acción solo por sus números: una empresa puede parecer barata en papel pero estar en caída estructural.
  • Ignorar el timing del mercado: una empresa sólida puede tardar años en reflejar su valor. Si buscás resultados rápidos, no es tu juego.
  • Subestimar el riesgo macro: incluso la mejor compañía sufre cuando el contexto económico se complica (tasas, inflación, política, etc.)

El cierre: dos caminos, un mismo objetivo

Tanto el análisis técnico como el fundamental buscan lo mismo: ayudarte a invertir con lógica, no por impulso.

Uno se apoya en el comportamiento del precio, el otro en el valor subyacente del activo. Ambos tienen ventajas, límites y momentos donde brillan más.

Por eso, el estilo de inversión, el horizonte de tiempo y la personalidad serán claves para elegir con qué lente mirar el mercado.

Y para quien está empezando, es ideal explorar ambos enfoques sin apuro.

“No necesitás saberlo todo para empezar. Pero sí necesitás empezar a probar qué te funciona mejor”.

Acerca de MonetyTrade

Desde 2021, MonetyTrade se ha consolidado como un socio global de confianza para miles de traders en 28 países, ofreciendo soluciones comerciales innovadoras y transparentes que empoderan a las personas en su camino hacia la independencia financiera.

Con más de 6.300 clientes activos, la firma combina tecnología avanzada, educación constante y soporte multilingüe para simplificar el acceso a los mercados globales. Su visión de “libertad a través de las finanzas” se refleja en una plataforma intuitiva que integra cotizaciones en tiempo real, más de 90 indicadores profesionales, herramientas de copy-trading y retiros rápidos sin comisiones ocultas.

Respaldada por altos estándares regulatorios y un firme compromiso con la seguridad y la integridad, MonetyTrade continúa revolucionando el comercio en línea con un enfoque centrado en el usuario y una ejecución impecable que transforma la experiencia de invertir en una actividad confiable y accesible para todos.

Descargo de responsabilidad

Este artículo es de naturaleza promocional y está destinado a proporcionar información general sobre los servicios de un bróker online.

Invertir en línea puede conllevar riesgos significativos, especialmente si no se tiene experiencia previa en este tipo de operaciones. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda encarecidamente que se busque asesoramiento profesional y se realice una investigación exhaustiva.

Recuerde que su capital está en riesgo y puede perder más de lo que originalmente invirtió. No invierta dinero que no puede permitirse perder. Las inversiones en línea no son adecuadas para todos los inversores. Por favor, comprenda completamente los riesgos antes de invertir.

MonetyTrade
Noticias relacionadas
Pinky presente en el Hipódromo de Rosario

Rosario celebra la primavera a puro reggaeton y cumbia en el Hipódromo

Criar entre pantallas

Crianza responsable, ciclo de conferencias de Fundación Federada abierto a la comunidad

Ver comentarios

Las más leídas

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Lo último

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra: peligran puestos de trabajo en Capitán Bermúdez

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra: peligran puestos de trabajo en Capitán Bermúdez

Central: a 23 años de la racha negativa que cortó en un estadio donde ganó un clásico más

Central: a 23 años de la racha negativa que cortó en un estadio donde ganó un clásico más

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra: peligran puestos de trabajo en Capitán Bermúdez

La mayor fabricante de papel del país tiene un balance devastador: pérdidas por $172.634 millones. Su facturación cayó 44% este año. La producción en sus plantas de Capitán Bermúdez y Zárate siguen paralizadas.
Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra: peligran puestos de trabajo en Capitán Bermúdez
La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina
Información General

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Por Facundo Borrego
Política

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia Católica por no ser incluida en el texto
Política

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia Católica por no ser incluida en el texto

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Ovación
La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central
Ovación

La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central

La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central

La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central

Sarmiento-Central: el partido suspendido se podría completar a fines de octubre

Sarmiento-Central: el partido suspendido se podría completar a fines de octubre

¿Qué joven promesa de Newells sería blindado en los próximos días?

¿Qué joven promesa de Newell's sería "blindado" en los próximos días?

Policiales
Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
Policiales

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

La Ciudad
El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Tras el temporal, mejora la situación en rutas mientras monitorean el Carcarañá y arroyos

Tras el temporal, mejora la situación en rutas mientras monitorean el Carcarañá y arroyos

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carbajal llegan Encendidas a Rosario

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carbajal llegan "Encendidas" a Rosario

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Newells empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano por duplicado
Ovación

Newell's empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano por duplicado

Quini 6: un ganador en el Revancha se llevó 1.700 millones de pesos
Información General

Quini 6: un ganador en el Revancha se llevó 1.700 millones de pesos

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación
Economía

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence
Ovación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo
Ovación

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg
El Mundo

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud
Información General

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides
Información General

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led
La Región

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios
politica

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo
Ovación

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"