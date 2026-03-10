Más allá del "colchón" digital: por qué 1 de cada 4 argentinos ya usa cripto para comprar café

Durante décadas, en los hogares argentinos se repetía un mismo patrón cada vez que aumentaba la incertidumbre económica: los ahorros salían del sistema financiero. Los dólares estadounidenses se escondían en cajones, placares o, literalmente, debajo del colchón. La práctica se volvió tan común que “el colchón” terminó convirtiéndose en una forma de referirse a la protección financiera personal.

Hoy, en lugar de retirar efectivo, muchos argentinos usan billeteras cripto. Y cada vez más, esas billeteras no solo sirven para guardar valor: también se usan para pagar el almuerzo, las compras del supermercado o el café de la mañana.

Lo que empezó como una forma de cubrirse frente a la inflación empieza ahora a formar parte de la vida cotidiana. Este cambio dice mucho sobre la historia económica de Argentina, no solo sobre la tecnología.

El país ha atravesado ciclos recurrentes de inflación, controles cambiarios y crisis de deuda soberana. Estos episodios no son historias macroeconómicas abstractas: influyen directamente en las decisiones financieras de todos los días.

La inflación suele superar ampliamente los niveles de la mayoría de las economías desarrolladas. Los ahorros en pesos pueden perder poder adquisitivo rápidamente, lo que ha llevado a que el país se convierta en uno de los mercados con mayor adopción de cripto en la región. Como respuesta, los argentinos han buscado históricamente alternativas: moneda extranjera, propiedades o commodities.

Pero las restricciones para comprar dólares, impuestas en distintos momentos para proteger las reservas internacionales, hicieron más difícil ese tipo de cobertura tradicional.

Entonces llegaron los activos digitales.

Las criptomonedas ofrecieron tres características que resonaron entre los usuarios:

Acceso sin las barreras del sistema bancario tradicional

Cierta protección frente a la política monetaria local

Transferencias instantáneas a través de fronteras

La primera ola de adopción fue defensiva. Muchas personas convertían pesos en ‘stablecoins’ o bitcoin para preservar valor. Pero la segunda ola, que hoy se ve con claridad en las ciudades argentinas, es práctica: usar esos activos para pagar gastos cotidianos.

De ahorro a medio de pago

El cambio se aceleró cuando plataformas fintech locales permitieron gastar cripto directamente. En lugar de obligar a los usuarios a convertir nuevamente sus activos a pesos a través del sistema bancario, algunas empresas desarrollaron sistemas que procesan compras cotidianas directamente desde billeteras digitales.

Con la cripto protegiendo valor y sirviendo para pagar las compras del día a día, el incentivo para mantener fondos dentro de ese ecosistema creció de forma notable.

En ciudades como Buenos Aires, hoy es común que freelancers, trabajadores tecnológicos y pequeños emprendedores reciban parte de sus ingresos en activos digitales. Algunos convierten una parte en ‘stablecoins’ vinculadas al dólar estadounidense para reducir la exposición a la volatilidad del peso.

Una vez que esos saldos se acumulan, gastarlos se vuelve el siguiente paso lógico.

La infraestructura de pagos también evolucionó para acompañar este proceso. Las billeteras móviles permiten escanear códigos QR en comercios o convertir cripto a moneda local en el momento de la compra. Algunas plataformas vinculan las billeteras a una crypto card, lo que permite pagar en cualquier lugar donde se acepten las redes tradicionales de tarjetas.

Para el consumidor, la experiencia es prácticamente indistinguible de un pago digital convencional. La complejidad queda detrás de escena.

Compras cotidianas, no solo grandes apuestas

Quizás el cambio más llamativo está en el tipo de gasto.

En Argentina, las criptomonedas ya no se limitan a grandes transferencias o transacciones online. Cada vez aparecen más en compras pequeñas y rutinarias.

Cafeterías, servicios de delivery y comercios de barrio están entre los negocios que experimentan con pagos en cripto. En muchos casos, los comerciantes ni siquiera conservan los activos digitales: los procesadores de pago los convierten instantáneamente a pesos.

Para los negocios, las ventajas pueden ser sutiles, pero importantes.

Primero, los pagos digitales (cripto o no) pueden reducir la dependencia del manejo de efectivo. Segundo, los tiempos de liquidación pueden ser más rápidos que en los canales bancarios tradicionales. Tercero, la creciente base de consumidores que usan cripto representa nuevo poder de compra.

Para los consumidores, las motivaciones son algo diferentes.

Muchos argentinos manejan varias “capas” financieras al mismo tiempo: una cuenta bancaria para cuestiones formales, una billetera digital para pagos cotidianos y tenencias en cripto como reserva de valor. Gastar desde esa capa cripto es simplemente una extensión natural del sistema.

El resultado es un entorno financiero híbrido donde conviven infraestructuras nuevas y tradicionales.

Costos, desafíos y fricciones

La volatilidad sigue siendo uno de los principales desafíos. Si bien las ‘stablecoins’ reducen parte del riesgo, no todos los activos digitales mantienen un valor estable. Las personas deben decidir si conservar fondos en criptomonedas volátiles o convertirlos a tokens vinculados al dólar.

La regulación también está en desarrollo. Gobiernos de toda América Latina siguen debatiendo cómo deberían gravarse, monitorearse o integrarse las criptomonedas en los sistemas financieros.

Para los responsables de políticas públicas en Argentina, el equilibrio es delicado. Por un lado, los activos digitales ofrecen herramientas para enfrentar la inflación y los controles cambiarios. Por otro lado, una adopción masiva puede complicar la política monetaria y la gestión de capitales.

Además, mientras los centros urbanos se benefician de la innovación fintech y del acceso confiable a internet, la adopción en zonas rurales avanza más lentamente.

También persiste una brecha de confianza entre consumidores mayores, que suelen asociar la estabilidad financiera con el efectivo físico.

Aun así, estas fricciones no han frenado el impulso.

Lo que Argentina podría anticipar para otras economías

La adopción de criptomonedas en Argentina suele interpretarse como una respuesta a las dificultades económicas. Pero la lección más interesante está en la rapidez con la que los hábitos financieros pueden cambiar cuando la tecnología responde a necesidades reales.

En economías estables, las criptomonedas suelen debatirse como activos especulativos o sistemas de pago del futuro. En Argentina, están empezando a convertirse en infraestructura.

Cuando los activos digitales resuelven problemas inmediatos, preservar valor, sortear restricciones o facilitar pagos, la adopción se acelera de forma natural. Los consumidores no necesitan un compromiso ideológico con la descentralización; solo necesitan que la tecnología les resulte útil.

Por eso, Argentina podría estar ofreciendo al resto del mundo una señal temprana de cómo las monedas digitales podrían integrarse en la vida cotidiana. Si esa tendencia se replica en otras economías con desafíos similares, América Latina podría convertirse en uno de los principales escenarios de adopción cripto en los próximos años.