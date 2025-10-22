La Capital | La Ciudad | España

El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

La institución cerrará sus puertas debido al fuerte operativo policial que se prepara para la llegada del presidente a Rosario, quien realizará el cierre de campaña en las escalinatas del parque España

22 de octubre 2025 · 14:22hs
Milei cierra la campaña en el Parque España.

Milei cierra la campaña en el Parque España.

El presidente Javier Milei llega este jueves a Rosario para cerrar la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo. El mandatario acompañará a los candidatos de La Libertad Avanza en un acto en el Parque España, lo que produjo inconvenientes en el normal dictado de clases en el colegio que funciona en el lugar, que decidió suspender la actividad para el turno tarde.

En un escueto comunicado emitido por el equipo directivo del Colegio Parque de España, las autoridades señalaron con una anticipación de menos de 24 horas que este jueves la actividad en la institución educativa "finalizará a las 12.20".

El aviso llegó luego de que los directivos del colegio recibieran la notificación de las fuerzas de Seguridad, que plantearon un operativo desde las primeras horas de la tarde por el cierre de campaña por parte del presidente de la Nación, Javier Milei.

Según la web oficial de la institución, el turno tarde era destinado a "la formación integral de los diferentes lenguajes artísticos, apostando a fortalecer la expresión y comunicación, así como el desarrollo de la sensibilidad estética y la educación del movimiento". Además aclaran que la asistencia a estos talleres es de forma opcional tanto para los estudiantes de primaria como para los niños del jardín.

Milei cerrará la campaña en Rosario

El presidente Javier Milei encabezará el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario, el jueves a las 19, en el parque España. Aún no trascendió si el evento será al aire libre o en el auditorio del complejo.

La visita presidencial tendrá como eje respaldar a la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, encabezada por Agustín Pellegrini, y consolidar la presencia libertaria en la provincia en el tramo final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

El Gordo Dan, del riñón libertario en redes sociales, confirmó que vendrán a la ciudad "las Fuerzas del Cielo", la tropa digital que comanda Santiago Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1979720817954132285&partner=&hide_thread=false

Un cierre con peso simbólico

El desembarco de Milei en Rosario no es casual. El jefe del Estado ya había elegido la ciudad en momentos clave de su carrera política. En febrero de 2021, como parte del tridente de Avanza Libertad junto a José Luis Espert y Luis Rosales, encabezó un acto en las escalinatas del Parque de España. Y en noviembre de 2023, en la recta final del balotaje frente a Sergio Massa, protagonizó una caravana multitudinaria que culminó con un discurso a metros del Monumento a la Bandera.

>>Leer más: La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

El paso de Milei por Rosario será fugaz, con un contacto directo con la militancia y un encuentro con los aspirantes a una banca en Diputados. La actividad se enmarca en el sprint final de campaña, donde el oficialismo busca reforzar el voto libertario en el interior del país.

Noticias relacionadas
Largas colas en el consulado español en Rosario para obtener la ciudadanía 

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Un perro se perdió antes de subir a un avión de Iberia en octubre del 2019

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

La plaza San Martín de Rosario una vez más sede de un reclamo en el sector de discapacidad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

El juez fue denunciado a nivel local el sindicato.

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Lo último

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Impacto en las industrias santafesinas: las importaciones en línea blanca, automotriz y calzado crecieron 78,5%

Impacto en las industrias santafesinas: las importaciones en línea blanca, automotriz y calzado crecieron 78,5%

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Uno de los acusados por la muerte en ocasión de robo de Lucas Cicarelli fue considerado inimputable aunque restan peritajes forenses para confirmar su situación

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei
La Ciudad

El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato
Policiales

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Ovación
Una historia de perseverancia: la triatleta rosarina que ganó la última Maratón La Capital
Ovación

Una historia de perseverancia: la triatleta rosarina que ganó la última Maratón La Capital

Una historia de perseverancia: la triatleta rosarina que ganó la última Maratón La Capital

Una historia de perseverancia: la triatleta rosarina que ganó la última Maratón La Capital

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newells

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Policiales
Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses en el mismo pasillo

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses en el mismo pasillo

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

La Ciudad
Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Javkin se refirió al boleto de colectivo: Nuestra idea es mantener la tarifa

Javkin se refirió al boleto de colectivo: "Nuestra idea es mantener la tarifa"

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
Economía

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia
Policiales

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla
Información General

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario
Economía

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Economía

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
La Ciudad

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Economía

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico
Ovación

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo