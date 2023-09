La UGR con el Papa Francisco: "Estar con la persona más influyente del mundo es muy motivante"

UGREl evento, donde se reunieron 216 rectores de universidades públicas y privadas, confesionales y no confesionales de América Latina y el Caribe , fue organizado por la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común (RUC) junto con la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano (PCAL).

“En el grupo que participé hablamos del avance de la tecnología y, fundamentalmente, sobre cuál es el rol que deben tener las universidades en este desequilibrio mundial que tenemos, donde rompemos el lugar donde vivimos”, comentó Macchi.

Sobre el intercambio que mantuvieron con el Sumo Pontífice, en base a los interrogantes planteados, el Ingeniero señaló: “Hubo varias lindas conclusiones y definiciones del Papa. Él toma algunas palabras y le pone su impronta”.

“Hablamos de generar líderes comprometidos con la Humanidad, y el Papa nos respondió que los jóvenes nos tienen que sopapear y plantear las cuestiones climáticas”, apuntó el Rector Emérito.

Además, el Papa Francisco compartió con los 216 rectores de universidades públicas y privadas, confesionales y no confesionales de América Latina y el Caribe, su visión sobre el trabajo regenerativo, la degradación de la vida y los valores, los derechos de las personas con discapacidad. “Dijo que los derechos tienen que ser para todos, no solo para los bien terminados. Un término que me encantó“, remarcó Macchi.

En cuanto a los puntos en común entre el Santo Padre y la visión de la universidad, el Rector Emérito de la UGR destacó: “En el discurso del último acto de graduación de Rosario, hablé un poco de esto, del compromiso que tenemos que tener los universitarios con la Humanidad; con el avance de la ciencia, tecnología y el conocimiento; y resguardar la Humanidad”.

“Tenemos que ser garantía de que nuestros graduados pongan las cuestiones humanitarias sobre los intereses individuales. Es una gran responsabilidad de los formadores, la Universidad: Formar líderes comprometidos, que nos sopapeen”. “Como universitarios no tenemos que dar títulos de laboratorio, sino que tenemos que formar chicos no asépticos”, agregó.

Por último, Macchi señaló que el Papa hizo referencia a la política y “se preocupa por algunos candidatos de Latinoamérica, donde sus propuestas no tienen mucho que ver con la Humanidad”.

“Sentí que no hablé con el Papa, hablé con el cura de barrio que se compromete con los problemas sociales”, concluyó Javier.

El encuentro tuvo como objetivo profundizar el diálogo entre las universidades latinoamericanas y caribeñas sobre el cuidado de la casa común, especialmente entre confesionales y no confesionales, en busca de una integración de todas las periferias.