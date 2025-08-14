La Capital | Novedades | Express Telecomunicaciones

Express Telecomunicaciones y el Hotel Pullman de City Center ofrecen conectividad de primer nivel con beneficios exclusivos para sus clientes

La empresa local de telecomunicaciones se alió con una de las marcas más reconocidas de Rosario para brindar servicios de última generación. La novedad: sorteos de días de spa para sus clientes.

14 de agosto 2025
En un nuevo paso para seguir posicionándose como una de las empresas tecnológicas en constante crecimiento, Express Telecomunicaciones anunció una alianza estratégica con el prestigioso Hotel Pullman, ubicado en el corazón del complejo City Center Rosario.

El acuerdo incluye la provisión de internet por fibra óptica simétrica de alta velocidad, TV digital en todas las habitaciones y áreas comunes del hotel, lo que garantiza a sus huéspedes una experiencia de conectividad de alta calidad.

“Para nosotros no se trata solo de brindar servicios, sino de generar valor real. Esta alianza muestra lo que somos: una empresa fuerte, confiable y con visión de futuro que trata de brindar la mejor experiencia para sus clientes”, asegura Ángeles Pérez, líder de marketing desde Express telecomunicaciones.

Express Telecomunicaciones Hotel Pullman City Center Rosario
