Emerger: Capacitación y preparación continua en aeropuertos de todo el país.

A través de programas de formación en RCP, DEA y simulaciones con realidad virtual, Emerger entrena a toda la comunidad aeroportuaria para garantizar respuestas coordinadas y seguras ante una emergencia.

En los principales aeropuertos del país, Emerger lleva adelante un programa integral de capacitación que fortalece la preparación de todos los equipos que pueden intervenir frente a una urgencia médica. Las jornadas incluyen al conjunto de la comunidad aeroportuaria: ANAC, mantenimiento, bomberos, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), personal administrativo y de las aerolíneas, generando una red de trabajo coordinado que comparte los mismos protocolos y criterios de actuación.

Estas capacitaciones, que forman parte del Programa Anual de Formación en Salud y Seguridad, abordan contenidos esenciales como Reanimación Cardiopulmonar (RCP), uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), desobstrucción de vías aéreas y primeros auxilios. Para ello, Emerger utiliza tecnología de realidad virtual (RV), simuladores de DEA y maniquíes de RCP, herramientas que permiten recrear escenarios de emergencia en un entorno seguro, realista e inmersivo.

“La prevención y la preparación son la base de una respuesta efectiva. Entrenar en contextos reales, junto a todos los actores del aeropuerto, garantiza que las acciones estén coordinadas y cada persona sepa qué hacer ante una urgencia”, destaca el Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger.

Además de la formación comunitaria, el personal propio de Emerger participa de capacitaciones avanzadas y continuas, centradas en traslado de pacientes, inmovilización, atención en escenarios reales y cumplimiento de guías internacionales. Este enfoque asegura que cada profesional mantenga estándares de actualización y desempeño acordes a los niveles de exigencia de la medicina prehospitalaria moderna.

El compromiso de la compañía se complementa con la incorporación de ambulancias inteligentes, equipadas con monitoreo remoto de signos vitales y sistemas de geolocalización, que permiten supervisar cada traslado en tiempo real y coordinar con la central operativa de manera eficiente. Este modelo integrado, sumado a procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2015, consolida un sistema de atención y respuesta basado en la calidad, la trazabilidad y la seguridad del paciente.

Con presencia consolidada en 14 aeropuertos de la Argentina, un equipo interdisciplinario en constante formación y una red nacional que garantiza cobertura médica las 24 horas, Emerger reafirma su compromiso con la prevención, la capacitación y la excelencia operativa, contribuyendo a que cada aeropuerto del país sea un entorno más preparado, seguro y humano.

Innovación con propósito

En Emerger entendemos que la tecnología 4.0 no es solo una herramienta, sino un puente hacia un servicio más eficaz y cercano. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en soluciones que potencien la experiencia de pacientes, familias y empresas, consolidándonos como referentes en medicina prehospitalaria inteligente en Argentina.

