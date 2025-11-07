La Capital | Novedades | Emerger

Emerger: Capacitación y preparación continua en aeropuertos de todo el país.

Prevención y respuesta con altura

7 de noviembre 2025 · 11:14hs
Emerger: Capacitación y preparación continua en aeropuertos de todo el país.

A través de programas de formación en RCP, DEA y simulaciones con realidad virtual, Emerger entrena a toda la comunidad aeroportuaria para garantizar respuestas coordinadas y seguras ante una emergencia.

En los principales aeropuertos del país, Emerger lleva adelante un programa integral de capacitación que fortalece la preparación de todos los equipos que pueden intervenir frente a una urgencia médica. Las jornadas incluyen al conjunto de la comunidad aeroportuaria: ANAC, mantenimiento, bomberos, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), personal administrativo y de las aerolíneas, generando una red de trabajo coordinado que comparte los mismos protocolos y criterios de actuación.

emerger integra ia, vr y telemetria para emergencias mas eficientes

Emerger integra IA, VR y telemetría para emergencias más eficientes

Estas capacitaciones, que forman parte del Programa Anual de Formación en Salud y Seguridad, abordan contenidos esenciales como Reanimación Cardiopulmonar (RCP), uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), desobstrucción de vías aéreas y primeros auxilios. Para ello, Emerger utiliza tecnología de realidad virtual (RV), simuladores de DEA y maniquíes de RCP, herramientas que permiten recrear escenarios de emergencia en un entorno seguro, realista e inmersivo.

“La prevención y la preparación son la base de una respuesta efectiva. Entrenar en contextos reales, junto a todos los actores del aeropuerto, garantiza que las acciones estén coordinadas y cada persona sepa qué hacer ante una urgencia”, destaca el Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger.

d835f18b-9208-4923-b175-396f5380e054

Además de la formación comunitaria, el personal propio de Emerger participa de capacitaciones avanzadas y continuas, centradas en traslado de pacientes, inmovilización, atención en escenarios reales y cumplimiento de guías internacionales. Este enfoque asegura que cada profesional mantenga estándares de actualización y desempeño acordes a los niveles de exigencia de la medicina prehospitalaria moderna.

El compromiso de la compañía se complementa con la incorporación de ambulancias inteligentes, equipadas con monitoreo remoto de signos vitales y sistemas de geolocalización, que permiten supervisar cada traslado en tiempo real y coordinar con la central operativa de manera eficiente. Este modelo integrado, sumado a procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2015, consolida un sistema de atención y respuesta basado en la calidad, la trazabilidad y la seguridad del paciente.

Con presencia consolidada en 14 aeropuertos de la Argentina, un equipo interdisciplinario en constante formación y una red nacional que garantiza cobertura médica las 24 horas, Emerger reafirma su compromiso con la prevención, la capacitación y la excelencia operativa, contribuyendo a que cada aeropuerto del país sea un entorno más preparado, seguro y humano.

Innovación con propósito

En Emerger entendemos que la tecnología 4.0 no es solo una herramienta, sino un puente hacia un servicio más eficaz y cercano. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en soluciones que potencien la experiencia de pacientes, familias y empresas, consolidándonos como referentes en medicina prehospitalaria inteligente en Argentina.

Para conocer más sobre nuestros proyectos tecnológicos y soluciones integradas, visitá: GRUPOEMERGER.com

Emerger capacitación aeropuertos
Ver comentarios

Las más leídas

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newells ante Huracán

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newell's ante Huracán

Lo último

Huracán vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Huracán vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosalía estrenó Lux, su disco más ambicioso, en el que explora su propia divinidad pop

Rosalía estrenó "Lux", su disco más ambicioso, en el que explora su propia divinidad pop

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

En Ciudad de Buenos Aires ya bloquearon la plataforma en todas las escuelas. Los riesgos del "mundo digital" en niños y adolescentes
Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
El bebé víctima de abuso sexual sigue en estado delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue en estado delicado pero avanza su recuperación

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Las más leídas
El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newells ante Huracán

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newell's ante Huracán

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Ovación
Franco Colapinto, cada vez más adentro en la historia grande de los argentinos en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti, enviado especial a San Pablo
Ovación

Franco Colapinto, cada vez más adentro en la historia grande de los argentinos en la Fórmula 1

Franco Colapinto, cada vez más adentro en la historia grande de los argentinos en la Fórmula 1

Franco Colapinto, cada vez más adentro en la historia grande de los argentinos en la Fórmula 1

¡Vamos, nene! Alpine lo confirmó y hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1

¡Vamos, nene! Alpine lo confirmó y hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1

Colapinto palpitó el Superclásico entre Boca y River: Si se retrasa la carrera, yo me bajo

Colapinto palpitó el Superclásico entre Boca y River: "Si se retrasa la carrera, yo me bajo"

Policiales
El bebé víctima de abuso sexual sigue en estado delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue en estado delicado pero avanza su recuperación

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

La Ciudad
Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos
La Ciudad

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Colectividades abre con un show bien rosarino y con la marca del tricentenario

Colectividades abre con un show "bien rosarino" y con la marca del tricentenario

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Impuesto a las ganancias para docentes de Santa Fe, por disposición nacional
Información General

Impuesto a las ganancias para docentes de Santa Fe, por disposición nacional

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Política

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
Política

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
POLICIALES

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno
Información General

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático
Información General

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años
Información General

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años

Stornelli: la causa cuadernos es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar
Política

Stornelli: la causa cuadernos "es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar"

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad
Política

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica
La Ciudad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón
Información General

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón

Causa cuadernos: Cristina no quería salir en cámara desde su prisión domiciliaria
Política

Causa cuadernos: Cristina no quería salir en cámara desde su prisión domiciliaria

Pullaro confirmó que Scaglia asumirá su banca en la Cámara baja
Política

Pullaro confirmó que Scaglia asumirá su banca en la Cámara baja

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato
Economía

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato