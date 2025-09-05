La Capital | Novedades | mudanza

Del caos total a la mudanza perfecta: cómo transformar el peor día en el mejor recuerdo

¿Estás por mudarte y ya te está dando ansiedad solo de pensarlo?

5 de septiembre 2025 · 15:07hs
Del caos total a la mudanza perfecta: cómo transformar el peor día en el mejor recuerdo

No te preocupes, es normal. La mayoría de las personas comienza convencida de que va a ser “fácil” y termina queriendo tirar todo por la ventana a mitad del proceso.

Pero la realidad es que, con un poco de organización y las decisiones correctas, una mudanza puede ser hasta… disfrutable. Sí, leíste bien. Veamos cómo.

muy al sur de spoon river: una obra que revive la memoria y las voces del pasado

Muy al sur de Spoon River: una obra que revive la memoria y las voces del pasado

regulacion del mercado financiero en argentina: por que es importante en 2025

Regulación del mercado financiero en Argentina: por qué es importante en 2025

Lo que nadie te dice sobre mudarse por tu cuenta

Hagamos cuentas reales: embalar una casa promedio te lleva mínimo 3 o 4 días a buen ritmo, siempre que el punto de partida sea un hogar bien organizado. Antes de eso, hubo que conseguir cajas (que estén en buen estado), papel de diario, cinta, plásticos protectores… todo lleva su tiempo y dinero.

Después de eso, hay que alquilar un camión o pedirle el favor a ese amigo que tiene camioneta. Coordinar horarios. Convencer a otros amigos para que te ayuden a cargar. Rezar para que no llueva.

Y cuando creés que ya está, te das cuenta de que no sabés cómo desarmar el placard, que el sillón no pasa por la puerta y que se te rompieron tres objetos importantes en el camino.

La verdad, es un lío innecesario cuando existen alternativas más inteligentes.

La solución que está salvando familias (literal)

Por suerte, cada vez más gente está eligiendo empresas que se ocupan de todo. Y no solo del transporte, sino de que lleguen a tu casa, embalen todo profesionalmente, desarmen lo que haga falta, lo carguen, lo lleven y te lo dejen armado y acomodado en tu nuevo hogar.

Parece un sueño, pero es una realidad: los servicios completos de mudanzas sin estrés –como los que ofrece Transportes Argentinos– existen y han cambiado la experiencia de lo que significa mudarse en CABA y otros puntos del país.

Además de asesoramiento previo, la empresa brinda los materiales necesarios (como las cajas y etiquetas), servicios de limpieza en mudanza, embalaje, armado y desarmado de muebles, desinstalación e instalación de aires acondicionados, entre otras opciones tentadoras. Y además de todo eso, garantía de reposición si algo se rompe. Vos te podés ir a tomar un café y volver cuando esté todo listo.

transportes-argentinos-mudanzas-caba-2

¿Cuándo vale la pena invertir en profesionales?

Definitivamente sí, si:

  • Tenés muchas cosas frágiles o valiosas
  • Vivís en un piso alto o sin ascensor (o los dos)
  • Tenés niños pequeños o mascotas que necesitan atención
  • Trabajás mucho y no tenés tiempo para organizarlo
  • Ya tuviste malas experiencias mudándote solo

Podés considerarlo si:

Tu pareja ya está estresada con la mudanza (créeme, vale la pena la paz familiar)

Tenés muebles pesados o complicados

Te mudás lejos y no conocés gente que pueda ayudarte

Al final del día, mudarse es una de esas cosas que hacés pocas veces en la vida. Podés elegir recordarlo como una pesadilla familiar o como el momento que empezó tu nueva etapa de la mejor manera.

Y si tenés la posibilidad, regalate la tranquilidad. Porque, después de todo, estrenar casa ya es suficiente emoción para un día.

mudanza ansiedad recuerdos
Noticias relacionadas
banco santa fe y sistema b se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto

Banco Santa Fe y Sistema B se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto

Pinky presente en el Hipódromo de Rosario

Rosario celebra la primavera a puro reggaeton y cumbia en el Hipódromo

Ver comentarios

Las más leídas

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newells en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newell's en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Los candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política

Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Dos agentes del Comando Radioeléctrico fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y otros delitos graves

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newells en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano
Ovación

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newell's en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

Los candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Policiales

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Ovación
Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo
OVACIÓN

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Messi habló de su última gran noche en Argentina: Todavía me deja sin palabras

Messi habló de su última gran noche en Argentina: "Todavía me deja sin palabras"

Policiales
Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

La Ciudad
Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026
Ovación

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas