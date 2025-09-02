La Capital | Novedades | Muy al sur de Spoon River

Muy al sur de Spoon River: una obra que revive la memoria y las voces del pasado

Nicolás Vila Ortiz presenta un libro que revive voces e historias con mirada local

2 de septiembre 2025 · 15:31hs
El escritor rosarino Nicolás Vila Ortiz presenta su nuevo libro de narrativa Muy al sur de Spoon River, una propuesta literaria que dialoga con la célebre antología del poeta estadounidense Edgar Lee Masters, pero con una mirada profundamente local y actual.

La obra cuenta además con las ilustraciones de Julieta Vila Ortiz, que enriquecen y acompañan la lectura con un lenguaje visual propio, generando una experiencia estética que va más allá de las palabras.

En sus páginas, Vila Ortiz recrea un universo de voces que narran sus propias historias, invitando al lector a sumergirse en un viaje íntimo por los recuerdos, los secretos y las contradicciones de cada personaje. Una obra que combina sensibilidad, memoria y narrativa contemporánea.

“Se trata de recuperar, desde nuestra geografía y nuestras experiencias, ese modo de contar que inauguró Masters, donde cada relato abre una ventana a la vida de alguien que merece ser escuchado”, explica el autor.

Con un lenguaje cercano, Muy al sur de Spoon River invita a reflexionar sobre la condición humana, los vínculos y las historias que laten en cada comunidad.

Este nuevo libro ya se encuentra disponible en librerías de la ciudad y constituye una propuesta ideal para quienes buscan descubrir nuevas voces de la literatura local.

