11° Jornada Provincial de Educación Superior

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas Cámara II y el Colegio de Graduados de Rosario, a través de su Comisión de Educación, Ciencia e Investigación Aplicada, junto a las facultades de Ciencias Económicas de Rosario, organizan la 11.a Jornada Provincial de Educación Superior, que se realizará el próximo 25 de septiembre en la ciudad de Rosario.

Bajo el lema “Puentes entre el mundo académico y laboral: estrategias y desafíos”, el encuentro propone reflexionar sobre la articulación entre la formación universitaria y las exigencias del ejercicio profesional, en un contexto que demanda actualización constante, innovación y el desarrollo de nuevas competencias.

La jornada busca generar un espacio de intercambio académico y profesional, donde se analice el presente de la profesión y sus perspectivas de inserción en el mundo laboral. Se abordarán temáticas clave vinculadas a la educación superior, la práctica profesional y las herramientas necesarias para afrontar los desafíos del futuro.

En este marco, se destaca la importancia de la vinculación entre las instituciones y, fundamentalmente, el acompañamiento del Consejo Profesional y el Colegio de Graduados a las entidades universitarias, que son las responsables de formar a los futuros profesionales. Este compromiso institucional resulta clave para consolidar una formación académica alineada con las necesidades reales del mercado y para fomentar una transición sólida entre el mundo académico y el profesional.

El evento se desarrollará de manera presencial en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Maipú 1344, Rosario) y está dirigido a profesionales en Ciencias Económicas, docentes, investigadores y estudiantes avanzados, interesados en fortalecer la articulación entre la universidad y el ámbito laboral. La participación es libre y gratuita, con cupos limitados. Más información e inscripciones en: https://www.cpcesfe2.org.ar/capacitaciones/11-a-jornada-de-educacion-superior/