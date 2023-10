Tras las consultas a domicilio, URG consolida su éxito con consultorios propios 

Quienes están en el área comercial de cualquier empresa lo saben: para dar más y mejores respuestas a los clientes hay que ser fundamentalmente creativos en la búsqueda de ampliar el porfolio de soluciones y servicios . Con esa estrategia el equipo de URG Urgencias están desarrollando algunas novedades para atraer nuevos socios a su cartera, la primera es la puesta en práctica de URG Plus , un plan pensado directamente para atender la demanda primaria de salud de aquellos que son monotributistas, emprendedores, de ingresos reducidos, o que están en la economía informal . Y, por el otro lado, están preparando un nuevo producto para la tercera edad que será óptimo para hacer monitoreos correctos en pacientes que no requieren atención permanente. Con ambos paquetes, dan una respuesta a todas las edades: niños, jóvenes, adultos y mayores.

Suplemento Negocios de La Capital entrevistó a Pablo Bertone, gerente Comercial de URG Urgencias para Rosario y Córdoba, quién dio precisiones acerca de cómo está hoy el sistema de atención de urgencias domiciliarias y también explicó por qué decidieron lanzar al mercado estos nuevos servicios. “Detectamos que en determinados segmentos hay una necesidad de coberturas de salud, con URG Plus les brindamos todo el servicio nuestro de medicina domiciliaria y le sumamos la posibilidad de acceder a la atención en consultorios de cuatro especialidades: clínica médica, ginecología, pediatría y cardiología , que son la mayoría de las atenciones que la gente demanda”. De esta forma, quienes adhieren a este servicio pueden ser atendidos en sólo siete días , sin pagar coseguro, en alguno de los dos consultorios presenciales que tiene URG Plus en Rosario.

Una cobertura superior en tiempos de crisis

En lo que respecta al costo, el plan es un 30% más alto que el plan tradicional de la empresa y tiene además otras coberturas como un 40% de descuento según vademecúm en farmacias que están adheridas, descuentos para estudios complementarios en centros adheridos, aranceles especiales en kinesiología, odontología y óptica. Y un dato importante, el plan cuenta con una suma indemnizatoria inmediata para gastos de salud imprevistos, es una suma asegurada para determinadas afecciones. Es decir, no se trata de una prepaga, porque no tiene la cobertura del Plan Médico Obligatorio y todas sus prestaciones más la cobertura en alta complejidad, pero sí es un servicio que es de gran ayuda para aquellos que en tiempos de crisis no pueden acceder a una obra social o que buscan sumarle prestaciones a su prepaga porque sienten que no tienen toda la cobertura que precisan.

El segmento de los emprendedores

Este producto hace un año que está operativo y ya hay 4.000 personas que lo utilizan, Bertero contó a Negocios que en septiembre registraron el mayor mes de nuevos socios del sistema plus. Otro dato que sumó es que este producto fue pensado post pandemia, donde el segmento de emprendedores y monotributistas creció considerablemente. Bertero explica “por ejemplo, un emprendedor que se enferma y no puede trabajar, con el seguro que obtiene con una suma asegurada puede cubrir quizás el lucro cesante”. Además, la suma asegurada puede ampliarse en caso de que así lo pida el socio. Por lo cual las alternativas que brinda este producto son múltiples.

Equipo.jpg El equipo de trabajo en las oficinas de URG en calle Moreno entre Rioja y San Luis. Foto gentileza URG

A la hora de conocer los costos del plan, la edad juega. En el caso de los que socios que tienen menos de 40 años es de $5000, luego cuesta $6000 hasta los 65 años y arriba de esa edad $10.000, por lo cual es un plan muy accesible. “Hoy la demanda es pareja en todas las edades, aunque debemos decir que en algún momento detectamos que nos costaba vender a los menores de 40 años, ahora con este nuevo producto donde le agregamos los consultorios, más el seguro de salud en enfermedades críticas como quemaduras, fracturas, prótesis, renta diaria por internación, logramos mejorar en ese segmento”, explica el gerente Comercial de URG. El objetivo es llegar al 2026 con 20.000 planes plus en su cartera, porque proyectan que la demanda de este tipo de servicio seguirá en alza.

Los números de URG

Hoy URG tiene 382 mil socios de los cuales 206 mil son de Rosario. Esta ciudad los vio crecer de la mano del Grupo Osde y aquí encuentran su mayor cartera porque es donde más antigüedad tienen. En sus inicios se llamaban 351111 y luego fueron cambiando su marca hasta llegar al URG de hoy. La estrategia de ellos es la venta directa, pero también ofrecer servicios a quienes tienen la obra social Osde y también Omint. “Nosotros captamos a aquellas personas que quieren un buen servicio y están dispuestos a pagarlo”, define Bertero a la hora de explicar su mercado. Para tener una idea de la magnitud de URG, trabajan 470 personas en la empresa entre Rosario y Córdoba de las cuales 150 hacen la atención directa en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU). Un dato que no muchos saben, quienes atienden las llamadas en este centro son todos estudiantes de medicina capaces de registrar la gravedad de una consulta y accionar a través de los protocolos de la empresa.

CCO1.jpg La atención directa en el Centro Coordinador de Urgencias la hacen estudiantes de medicina capaces de registrar la gravedad de una consulta y accionar a través de los protocolos de la empresa.

Tecnología para atender a los más adultos

Una demanda recurrente de quienes tienen a cargo personas de más de 75 años es buscar opciones no invasivas para cuidarlos. En URG ese segmento utiliza el servicio de atención médica a domicilio pero idearon la forma de ofrecerles más servicios. En ese marco, Bertero adelanta a Negocios que está en desarrollo una propuesta para hacer un monitoreo de personas mayores que están en buenas condiciones físicas. Explica que “estamos lanzando a fin de año un producto para la tercera edad, es para monitoreo de adultos mayores muy basado en tecnología, es para un adulto que se vale por sí mismo. Se trata de un producto que integra a la familia, al adulto y al sistema de emergencias las 24 horas”.

Este desarrollo tecnológico puede detectar caídas, incluso sin necesidad de activar un dispositivo y funciona debajo del agua para quienes quieran usarlo en la ducha. Si bien no puede dar más precisiones, porque está en pleno desarrollo, lo cierto es que tienen buena expectativa para este lanzamiento.