Se viene el Mundial 2026 y las agencias de turismo se preparan con todo

Partiendo.com lanzó su propuesta oficial para que, quienes viajen la Copa del Mundo, lo hagan con seguridad. Ofrecen entradas oficiales, hotelería y traslados.

Gala Décima Kozameh

Por Gala Décima Kozameh

8 de septiembre 2025 · 13:36hs
Mauricio Majorano

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Mauricio Majorano, CEO de Partiendo.com.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 ya empieza a palpitarse y muchos están armando su viaje para disfrutar de la edición número 23 que se jugará del 11 de junio al 19 de julio del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Mientras algunos prefieren armar en soledad su recorrido, existen otros que eligen dejar la planificación en manos de los expertos. Para ese segundo grupo la agencia rosarina de viajes, Partiendo.com, está preparando sus paquetes de viaje.

Hace tan solo unos días, la operadora turística de la ciudad presentó la nueva oferta de su unidad Partiendo Sports para el Mundial 2026 con entradas, hotelería y traslados. El CEO de la firma, Mauricio Majorano, charló con Negocios de la Capital sobre esta iniciativa: “Nuestro objetivo es que los hinchas puedan viajar con total seguridad, sin miedo a estafas y con la confianza de contar con productos oficiales”.

La propuesta para el Mundial

Con el inicio de septiembre, la agencia ya está comercializando un surtido de paquetes a precio promocional con opciones para distintos perfiles de viajeros. Todos se venden en base doble e incluyen hotelería, traslados aeropuerto–hotel–estadio y entradas oficiales a los partidos de la fase de grupos en los cuales juega la selección argentina. Estos productos no incluyen los pasajes internacionales ni aquellos entre las ciudades sedes, como tampoco los trámites de visado, fundamentales para poder acudir a los encuentros que se den en Estados Unidos y Canadá.

El primero es el Basic World Cup, que contempla tres noches de alojamiento en hotel 3 estrellas y entrada en categoría 3 para un partido. Este paquete tiene un valor especial en septiembre de u$s 2.600. Una opción intermedia es el Starter Pack, que también cubre tres noches en un hotel 4 estrellas y con entrada categoría 2 para un partido de la selección. Incluye igualmente todos los traslados y su valor promocional en septiembre es de u$s 3.600. Mientras que en el nivel superior se encuentra el Full Experience, pensado para quienes buscan una estadía más extensa y completa. El paquete contempla 12 noches con alojamiento en hotel 3 estrellas, entradas categoría 3 para todos los partidos de la primera fase de Argentina, traslados a hoteles y estadios, además de una cena exclusiva y un kit de viaje, todo por una tarifa promocional en septiembre de u$s 8.380. La versión Full Experience en hotel 4 estrellas tiene entradas categoría 2 y los mismos beneficios, con un valor especial de u$s 11.300.

Finalmente, el equipo de Partiendo.com presentó el Exclusive Full, la propuesta más completa de todas, que también cubre 12 noches en hotel 3 estrellas, entradas categoría 3, traslados entre hoteles, estadios y entre sedes, cena exclusiva, kit de viaje y, además, incluye el aéreo internacional desde Argentina. Este paquete tiene un valor promocional en septiembre de u$s 13.500.

baja
Este jueves se hizo la presentaci&oacute;n de los nuevos paquetes para ir a la Copa del Mundo.

Este jueves se hizo la presentación de los nuevos paquetes para ir a la Copa del Mundo.

“Queremos que haya propuestas para distintos bolsillos y necesidades. Hay quienes priorizan asegurarse solo la entrada y el hotel, y otros que buscan resolver absolutamente todo en un solo paquete. En cualquier caso, lo importante es que la compra sea oficial, segura y respaldada”, subrayó Majorano durante la presentación.

Por otro lado, el CEO de Partiendo.com destacó la importancia de reservar antes del sorteo de grupos el 5 de diciembre, momento en el que las tarifas aumentarán considerablemente. Para quienes quieran asegurarse su lugar, la seña es de u$s 1700, lo que permite congelar el precio y garantizar disponibilidad en paquetes que ya incluyen hotel, traslados y entradas en diferentes categorías: “Sabemos que el hincha argentino es muy pasional y suele decidir a último momento, pero esta vez insistimos en que la clave es anticiparse. Las distancias entre sedes en este Mundial son enormes y los costos de pasajes van a subir mucho. Quien reserve ahora va a tener un ahorro significativo”, advierte.

Partiendo Sports: un concepto que va más allá del fútbol

Aunque el Mundial 2026 será el producto insignia de este y el próximo año, la propuesta de Partiendo Sports se diseñó para ofrecer experiencias deportivas de distinto tipo durante todo el año. En los últimos meses, la agencia lanzó viajes vinculados al golf y ya planifica otros para las principales actividades en torno al rugby, la Fórmula 1 y el tenis, incluyendo el US Open en Nueva York.

Justamente la experiencia a Golf Bayahibe, en República Dominicana, estimuló la diversificación de propuestas. Allí los viajeros combinaron la práctica del deporte en un entorno paradisíaco con estadías all inclusive y actividades para acompañantes no jugadores: “Fue un viaje muy equilibrado. Los golfistas pudieron disfrutar de canchas espectaculares y quienes no jugaban tenían la playa, el hotel y otras actividades. Es un ejemplo de lo que buscamos: experiencias completas para todo tipo de público”, destaca Majorano.

Seguridad, confianza y aliados estratégicos

Uno de los puntos centrales del mensaje de Majorano es la seguridad. En la Copa del Mundo suelen darse estafas con entradas y paquetes falsos, por lo que contar con una agencia oficial y respaldada es clave: “Es muy importante tener una agencia de viaje local, de Rosario, porque ante cualquier eventualidad tenés un lugar físico donde ir, un equipo que te responde y la tranquilidad de que no estás solo en el proceso. Esa cercanía hace la diferencia”, suma Majorano respecto al diferencial que ofrece Partiendo.com. La agencia además trabaja con Universal Assistance, un socio estratégico, que ofrece coberturas y planes más completos según la necesidad de cada viajero.

