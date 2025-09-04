Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Es un goleador que llegó al equipo xeneize proveniente de Banfield. Este año hizo seis goles y dio tres asistencias

Milton Giménez y Edinson Cavani. El delantero que llegó de Banfield le interesa a Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay.

Un delantero de Boca está realizando los trámites para obtener la ciudadanía del país en el que nació su padre y tiene posibilidades concretas de jugar en la selección de esa Nación. Si ambas cosas se concretan, el jugador podría ir al Mundial 2026.

Se trata del ex-Banfield Milton Giménez, un delantero suplente en Boca pero que ya hizo goles importantes en el equipo que hoy conduce Miguel Russo. Este jueves, Giménez no fue a la práctica que condujo Claudio Ubeda para continuar con un trámite que inició hace algún tiempo.

En 2025, Giménez participó en 23 partidos de Boca, en los que marcó seis goles y dio tres asistencias. Es un delantero picante y con mucho olfato para el gol. En Boca juega poco porque tiene por delante a Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

El delantero es hijo de un ciudadano paraguayo, razón por la cual está tramitando la ciudadanía de ese país. Aparentemente, lo está haciendo a instancias del entrenador argentino Gustavo Alfaro, director técnico de la selección de Paraguay, quien puso el ojo sobre el futbolista.

Al parecer, fue el propio Alfaro quien se contactó con Giménez hace un tiempo para confirmar que su papá es paraguayo e interesarlo en el trámite de la ciudadanía.

Podría jugar para Paraguay

Si finalmente se la otorgaran, Alfaro podría convocarlo a la selección guaraní y eso le daría chances serias de jugar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, ya que Paraguay está a un paso de clasificarse.

De hecho, la selección del vecino país necesita sumar apenas un punto en la fecha Fifa que se jugará este jueves, o que Venezuela no derrote a Argentina, para sellar su clasificación.

En la convocatoria para la doble fecha contra Ecuador en Asunción y frente a Perú en Lima, Alfaro incluyó a varios futbolistas que se desempeñan en el fútbol argentino, entre ellos el jugador de Central, Agustín Sández.

Los otros son Gabriel Ávalos (Independiente), Ronaldo Martínez (Platense), Alex Arce (Independiente Rivadavia) y Matías Galarza (River).