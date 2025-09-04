Con un Messi encendido, Argentina lo resolvió de manera práctica ante Venezuela, con goleada incluida

La Capital | Ovación | Argentina

El equipo de Scaloni superó a la Vinotinto por 3 a 0 y con un doblete de Leo, en la despedida del 10 de suelo argentino por eliminatorias. Una noche redonda

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

4 de septiembre 2025 · 22:51hs
Todos en Argentina abrazan a Leo Messi

AP

Todos en Argentina abrazan a Leo Messi, autor de dos goles en el triunfo del equipo de Scaloni, ante Venezuela.

No eran necesarios los tres puntos, pero fue lo que Argentina buscó de principio a fin, por eso el premio fue para el mejor postor, que tuvo —de paso— al mejor de todos en un alto nivel y con goles incluidos. En esa excusa ideal que era el choque ante Venezuela, por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, para que Leo viviera su último partido oficial por esta competencia, la historia se desarrolló con el guión que todos, absolutamente todos, imaginaron. Goleada del equipo de Scaloni con un doblete de Leo Messi.

Está claro que no fue la relajación por estar ya clasificado, pero a Argentina le costó meterse en partido, al menos en la sintonía fina que siempre se espera de este equipo. Y eso que la primera insinuación fue de arranque, con esa combinación que se inició en los pies de Messi, continuó con Mastantuono, el pase en profundidad para Thiago Almada, la devolución hacia atrás y el remate potente y de frente al arco de Julián Álvarez que le rompió las manos al arquero Romo.

El tema es que después de eso hubo poco y nada, intentos de asociaciones que morían en el intento. Messi, Mastantuono, Almada y compañía la tocaban con criterio, pero sin la profundidad necesaria. Incluso apareció algo de zozobra cuando Salomón Rondón maniobró con algo de comodidad dentro del área.

gol
Golazo. Leo Messi la pincha y marca el primer gol de Argentina en la gran noche que tuvo el 10 en el Monumental.

Golazo. Leo Messi la pincha y marca el primer gol de Argentina en la gran noche que tuvo el 10 en el Monumental.

Argentina era más

Igual, Argentina era más desde el juego y ni hablar desde las pretensiones. Por esa mayor ambición llegó el zapatazo furibundo de Tagliafico por izquierda que Romo tapó en el primer palo. Había algo que le faltaba a Argentina y era que se conectara Messi, quien hasta allí lo único que pudo mostrar fue un remate desde afuera, fácil para el arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963758710846562505&partner=&hide_thread=false

Pero en la noche del 10 tenía que ser él quien le sacara el cerrojo al partido. Si era con alguna sutileza, mucho mejor. Y lo fue. La caída de Savarino en mitad de cancha hizo que Paredes viera la corrida de Julián y hacia ahí fue el pase. Enganche de la Araña y pase corto para un Messi al que fueron entre tres para taparle el camino al gol. ¿Qué hizo Leo? La pinchó y los dejó a todos en ridículo. Golazo de Leo en la noche que Leo sabía se antemano que iba a ser especial. La diferencia pudo ser mayor antes del descanso, pero el remate de Almada encontró bien parado a Romo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963773785590448392&partner=&hide_thread=false

Un monólogo monumental

Lo del complemento fue lo más parecido a un monólogo, con una Argentina que iba e iba de manera incansable, aun con poca claridad, pero con una convicción incontrastable. Esa superioridad fue la que hizo que aparecieran unas cuantas situaciones. A los 15' Messi lo tuvo desde la izquierda, pero Romo se lo impidió; a los 19' fue Nico González quien perdió ante el arquero, y un minuto después Thiago Almada le dio muy mal de zurda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963774278169428058&partner=&hide_thread=false

Frente al estatismo venezolano, al partido sí o sí le hacían falta más goles. Y llegaron. Tiro libre rápido de Messi para Nico González, centro a la carrera y cabezazo goleador de Lautaro Martínez. Y, al toque, gran pase en profundidad de De Paul para Almada, centro bajo y Leo puso con mucha categoría la cara interna del pie izquierdo.

Lo que siguió estuvo de más. Pudo ser locura extrema si hubiese valido el tercer gol de Leo, pero con lo hecho ya era suficiente. Esta Argentina ya clasificada lo jugó con seriedad y lo resolvió de acuerdo al plan. Una goleada para la despedida de suelo argento.

