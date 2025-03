Qué son los tokens y para qué tipo de contratos se pueden usar

Estas operaciones son legales ya que, si bien la Constitución Nacional no habla específicamente de la actividad, sí establece principios generales que permiten su desarrollo dentro del marco jurídico. Si bien para algunos especialistas el hecho de que no haya todavía una normativa con reglas de juego claras puede ser un factor que desaliente las inversiones o su adopción de forma masiva, para otros no influye de forma seria en su uso y las limitaciones están más ligados a su aplicación concreta.

Qué es la blockchain

Antes de adentrarse en el tema tokens conviene hablar de blockchain, que es la tecnología sobre la cual están montados, que proporciona la infraestructura necesaria para su creación, gestión y transferencia de forma segura y transparente. Está dentro de la Web 3.0, una evolución de internet. “Mientras que Instagram y Facebook son parte de la Web 2.0, donde se intercambia información, la Web 3.0 permite la transmisión de valor gracias a tecnologías como blockchain, donde los archivos son inmutables y únicos. Por ejemplo, si te envío un PDF con firma digital, cualquiera podría tener una copia de ese pagaré con mi firma, pero a través de blockchain es posible identificar cuál es el original y cuáles son copias”, aseguró De Iparraguirre

La red de nodos en una blockchain pública está distribuida en todo el mundo y permite verificar la información, eso hace que el sistema refuerce la autenticidad y disponibilidad del activo, una ventaja frente a las transacciones que se realizan en el mundo real y que pueden estar sujetas a falsificaciones. Sin embargo, Tjor explica que el hecho de que sea una tecnología segura no garantiza la seriedad de un proyecto al momento de invertir.

“La única seguridad es que evita que dos personas tengan el mismo token o que alguien pueda gastar una moneda que le pertenece a otro, pero en una iniciativa privada también importa quiénes intervienen en el proyecto, cómo está reglamentado, la capacidad de repago y otros métodos de control”, sostuvo el abogado. A su vez, blockchain no garantiza que el activo tenga valor o legitimidad fuera de su ecosistema, es decir que un token puede ser auténtico, pero eso no implica de por sí que alguien quiera adquirirlo.

Criptoactivos: el mundo de los NFTs

Tjor elige hablar de criptoactivos para referirse a tokens. Estos son activos digitales basados en criptografía y tecnología blockchain, que también incluyen criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). Dentro del universo de tokens están los fungibles y los no fungibles. Estos últimos son conocidos por sus siglas NFTs (Non Fungible Token) y a diferencia de los primeros son únicos y no se pueden intercambiar entre sí, por lo que permiten representar activos digitales o físicos de manera única y rastreable, como son, por ejemplo, las obras de arte.

“Criptoactivos es un género, y dentro de estos existen los NFTs, que tuvieron auge hace algunos años. Al ser no fungibles significa que un token es diferente a otro. Un Bitcoin es igual a otro Bitcoin, pero un NFT es único, y esa característica le permite representar algún tipo de valor por eso todos querían implementarlos para algo y empezaron a usarse para representar obras de arte. Pero hoy perdieron interés y el mercado casi no los utiliza porque surgió un problema legal sobre quién tiene la propiedad intelectual del bien. En toda esta vorágine se vendieron públicamente por parte de personas que no tenían derecho sobre el contenido vinculado”, explicó Tjor.

De hecho, hubo una experiencia en Rosario utilizando NFTs para la compra de piezas de arte digital. Fue una muestra que se realizó en el Museo Castagnino en junio del 2022. El evento, apodado “Vibrant”, tuvo muy pocos precedentes en el país y durante el mismo se expusieron 20 obras para colocar bajo este modelo.

Por otra parte, sostuvo Tjor que una posible operatoria de este tipo de token podría estar ligado a un uso estatal, por ejemplo, un sistema de NFTs para simplificar la transferencia de bienes registrables como vehículos. En el área de registros automotores, se podría impedir que alguien duplique una patente y serviría tanto para transferencias como para la demostración de titularidad. Sin embargo, para el registro de la propiedad de un inmueble el proceso sería mucho más complejo.

De Iparraguirre, por su parte, indicó que la adopción de NFTs está más ligada a un tema de “estatus” que al valor que pueden tener en términos monetarios. “Es como comprar un pedazo de historia. En la NBA hay jugadas magistrales que se tokenizan. En YouTube las ves, pero quien las compró y es fanático tiene la reproducción original. En la música, un artista puede crear una serie de canciones, tokenizarlas y permitir que solo las personas que poseen esos tokens las escuchen. Además, las regalías llegan automáticamente a su billetera virtual. Aún no hay un uso masivo, pero tiene grandes beneficios para los usuarios. Falta educación al respecto", consideró la abogada.

Los casos de tokens financieros e inmobiliarios

En Rosario, otro caso en el uso de tokens surgió en el 2024, cuando Matba Rofex, en colaboración con Origino, anunció la tokenización de los primeros silobolsas en su plataforma. De esta forma, las empresas que almacenan granos bajo este método acceden a la posibilidad de tokenizarlos, creando un gemelo digital. Además de aportar trazabilidad a los activos agrícolas, también permite utilizar los silobolsas como garantía en las operaciones de futuros dentro de Matba, ampliando las opciones de activos financieros disponibles.

En el mercado inmobiliario e incluso en el hotelero, aunque no hay una transferencia de dominio y uno no puede comprar la titularidad de una propiedad, se están viendo modelos donde los inversores ingresan al mundo de bienes raíces a través de la compra de tokens que luego se reflejan en ganancias. Esto no modifica los esquemas tradicionales de inversión, pero permite ciertas ventajas que Luciano Bertrán detalló a Negocios.

“Ya hay varias plataformas en el mundo, y nosotros, desde Landu, somos una de las primeras del país en actuar como puente entre quienes construyen edificios y quienes quieren invertir en el mercado inmobiliario, pero no tienen el capital suficiente para adquirir un inmueble entero. En la plataforma cada token vale un dólar, por lo que es ideal para pequeños inversores que pueden invertir montos muy bajos, diez dólares en un edificio, cinco en otro o comprar una parte de un terreno en construcción. Luego, reciben un porcentaje de la renta en base a su inversión inicial”, explicó sobre el sitio que ya está operativo en Corrientes y planea desembarcar este año en Rosario.

Además, sostuvo que cada vez más propietarios están interesados en tokenizar sus inmuebles a la hora de venderlos porque reciben el dinero más rápido que si las colocan en el mercado tradicional. Según Bertrán, los propietarios de un inmueble en venta que no consigue un único comprador pueden utilizar este modelo e ir recibiendo el dinero de forma digital a medida que los inversores adquieren tokens. En este sentido, señaló que la plataforma está inscripta como proveedor de activos virtuales en la Comisión Nacional de Valores, lo que brinda seguridad a la hora de operar.

Costos de la red

En la blockchain los usuarios suelen pagar por realizar transacciones para que los validadores (también llamados mineros) procesen y registren las operaciones. Esta tarifa suele depender de la congestión de la red y la complejidad de la transacción, aunque Bertrán destacó que, en general, son centavos de dólar. Sin embargo, en último tiempo el contexto favoreció para que aparezcan proyectos sin costo para los usuarios, como por ejemplo Blockchain Federal Argentina, que acerca, entre otras posibilidades, la validación de títulos académicos de manera gratuita.