Negocio dulce: las golosinas extranjeras suman terreno en los kioscos

Las golosinas importadas son una curiosidad, pero no complican a la industria nacional.

Si bien no representan el grueso del negocio y la industria nacional gana espacio con un surtido de oferta de calidad , las golosinas importadas forman parte de un segmento de gran demanda, principalmente impulsada por las redes sociales y la búsqueda de productos virales que en Argentina no se fabrican o se conocen solo por su popularidad internacional.

Una de las principales razones por las que se suman productos importados al stock es el pedido directo de los clientes. Esta es la experiencia de Federico Komorovski, responsable de Rockolate Bombonería en San Lorenzo junto a sus hermanos Facundo y Agustín: “El 70% de las cosas que me piden en el negocio es porque las vieron en TikTok”, dice el comerciante. Desde la s galletitas Oreo con sabor Coca-Cola hasta el famoso “Chocolate Dubái” , una barra con relleno de pistacho, son algunas de las solicitudes que responden al impacto viral.

Aunque las redes amplifican el deseo, el camino para responder a esa demanda no siempre es rentable. Komorovski reconoce que traer productos importados muchas veces es una decisión de negocios que no tiene margen de ganancia: “Hay productos que los traigo solo para que la gente los pueda probar y sacarse las ganas. No te dan los costos, lo haces como servicio para fidelizar al cliente”.