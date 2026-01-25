La Capital | Negocios | Punta del Este

Lo nuevo de Crestale: comercializan en Punta del Este un edificio de los desarrolladores de Le Parc

Tras un acuerdo con la compañía Raghsa están comercializando en Rosario un edificio a metros de la playa Brava. En esta entrevista, el análisis de Matías Crestale acerca del mercado inmobiliario nacional e internacional.

Por María Laura Neffen

25 de enero 2026 · 08:05hs
Matías Crestale da su mirada sobre el mercado inmobiliario y anuncia lo nuevo que se viene para la empresa.

El 2026 arranca con un buen desafío para la inmobiliaria premium Crestale. Es que hicieron una sociedad con los porteños de Raghsa, la compañía que desarrolla la marca de lujo Le Parc, para comercializar en Rosario y la región la nueva torre que están levantando en Punta del Este. Este es un nuevo hito para la compañía rosarina, ya que los posiciona en el lugar estratégico donde quieren estar: el segmento ABC1. “Para nosotros este acuerdo es muy importante, es una de las desarrolladoras más grandes del país. El edificio está a sólo 100 metros de la Playa Brava en la Parada 8 y se llamará Atelier By Le Parc”, detalla a Negocios de La Capital Matías Crestale, director de la inmobiliaria.

La inmobiliaria rosarina ya lanzó la preventa de las unidades, la torre tendrá 26 pisos sobre un terreno de más de 7.000 metros cuadrados sobre Avenida Roosevelt y Guanabara. La obra ya comenzó y está en la etapa de excavación. Su ubicación es estratégica también para quienes quieren estar a pasos del mar y a sólo diez minutos del puerto de Punta del Este. “Gran parte del público objetivo de esta torre es rosarino, por eso buscaron un jugador local en la comercialización”, agrega Matías. Raghsa es reconocida en Buenos Aires por el desarrollo de edificios corporativos AAA, la administración de inmuebles de alta gama y sus torres residenciales bajo la marca Le Parc. Otro punto es que sus desarrollos se realizan bajo normas LEED y Well, comprometidos con el medio ambiente, minimizando el impacto sobre los recursos naturales.

La torre Atelier tendrá 26 pisos sobre un terreno de más de 7.000 metros cuadrados sobre Avenida Roosevelt y Guanabara.

Crestale ya venía operando en la costa esteña uruguaya, puesto que comercializa otros emprendimientos en esa ciudad, por lo cual viene con expertise en la operatoria inmobiliaria en ese país. Por otra parte, su plan de negocios es seguir incentivando las sociedades con desarrolladoras, lo que les permite seguir creciendo en el mercado. De hecho, en Buenos Aires, tienen en carpeta otro proyecto en una zona exclusiva que están prontos a comunicar. Detalla Matías que “nuestro objetivo es generar esas sociedades para hacer lo necesario para que el negocio sea exitoso, este modelo en Rosario lo venimos haciendo y desarrollando desde hace 25 o 30 años”. Es que la empresa fue fundada por su padre, Ulises Crestale, quien hoy preside el directorio donde también trabaja su otro hijo, Juan Manuel.

El segmento ABC1 rosarino mira con atención la posibilidad de invertir en Punta del Este. En este caso, es una torre ubicada en la Parada 8 de la Brava.

Un contexto que atrae inversiones

El empresario rosarino adelanta a Negocios que están teniendo consultas de empresas extranjeras que quieren venir a la región. “Esto surge a partir de lo que está sucediendo con el país a nivel global. Hay empresas de afuera, sobre todo proveedores de la construcción, que están queriendo entrar a Argentina, estamos teniendo algunos contactos puntuales. Por ejemplo, una empresa italiana interesada en traer su mobiliario al país, una española y otra chilena que quieren hacer desarrollos locales. Estamos viendo que, después de 25 años de un país bastante cerrado, ahora se empieza a abrir”, pondera y añade: “Esto genera posibilidades de negocios pero, claro, todo proceso tiene sus puntos difíciles. Hoy tenés que ser más competitivo en el mercado”.

La construcción privada vivió un año complejo en el 2025, por el aumento del costo de la construcción y la brecha que hay con el precio final de venta. Matías analiza que las estructuras de costos de las desarrolladoras y de las industrias en general -tanto de la construcción como de otros rubros- sufren las actuales variables económicas. “Nosotros tenemos muchos clientes que vienen de la industria, por lo cual necesitamos que les vaya bien. Y también del campo y la agroindustria”, añade.

En palabras de Matías, y tal como se insiste en la mayoría de los segmentos de la economía, la eficiencia será la clave del 2026: “En la construcción el costo está más alto que hace unos años atrás, incluso ha subido un 100%. Y el precio final de las propiedades no lo convalida y ese margen de rentabilidad se achicó. Eso hace que vos, como empresa internamente tengas que ser mucho más competitivo, para mí eso está pasando en todos los rubros”.

En el caso de Crestale, Matías puntualiza que los números no fueron malos en este 2025 porque además tienen diversificada su oferta. “Si lo comparamos con el 2024, nos fue mejor, vendimos entre un 20% y un 25% más”. Parte de ese crecimiento, lo ubican también en que han mejorado la calidad del producto que ofrecen y también han crecido puertas adentro de la empresa.

El salto de una empresa familiar

Los hombres de Crestale han decidido iniciar un camino de profesionalización de la empresa familiar que les permita escalar. “Fue nuestro objetivo con mi padre y mi hermano. Para hacer ese proceso hubo que invertir en recursos, en tecnología, en ir mejorando continuamente la estructura y hacerla bien competitiva”. Advierte que, en dólares, todos sus costos subieron en ese proceso, pero vale la pena hacerlo pensando en una marca a largo plazo. “Creemos que es importante tener una empresa estandarizada que trasciende a los socios y que puede operar a partir de procedimientos establecidos. Eso te permite escalar”, explica.

Las variables del mercado inmobiliario

En esta entrevista con Negocios, Matías analizó el panorama general del mercado inmobiliario en Argentina y en Rosario. A nivel nacional, un pedido histórico del sector, y también del consumidor, es que los clientes tengan un acceso claro y ventajoso al crédito hipotecario. Si bien esos créditos fueron activados con la palanca del Banco Nación, explica Matías que aun en Rosario no tienen un impacto palpable. A nivel nacional, según datos oficiales, durante el 2025 se otorgaron 44 mil préstamos hipotecarios por un volumen cercano a los u$s 3.300 millones. Un dato que anunció el BNA este mes es que a partir de ahora podrá hacerse el 100% del proceso de forma online, algo que podría agilizar el acceso.

“En Rosario cerramos operaciones con el crédito hipotecario pero no fueron muchas, o no como quisiéramos. Parte de que el negocio inmobiliario empiece a funcionar fuertemente tiene que ver con eso, como sucede en la mayoría de los países”, analiza y añade: “Las tasas deben ser adecuadas, en cualquier parte del mundo la gente compra por crédito, no existe otra forma, y si tenés dinero para invertir lo colocas en tu empresa para seguir creciendo, y generas valor. Eso es lo habitual a nivel global, en Argentina es mucho más acotado”.

En lo que tiene que ver con la mirada de los inversores, Matías explica que están registrando una vuelta del inversor al negocio: “Hoy no tenés tanta rentabilidad financiera y por lo cual empezás a ver más inversores en los ladrillos. Ven rentabilidad a futuro y además generan un valor agregado en la ciudad, en la sociedad. Los nuevos proyectos consolidan zonas, generan servicios, movimiento, seguridad”.

Para el 2026, “lo que necesitamos es estabilidad en el crecimiento, que sea constante y sostenible en el tiempo. Y que se pueda acomodar la estructura de costos del desarrollador y se validen los precios en el mercado”, concluye.

