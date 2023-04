La empresa familiar que se diversificó para dar respuesta a todos los mercados 

“Esta es una empresa bien familiar, la vida de mi abuelo era el vidrio, y luego llegó mi papá que sumó en los años 70 los revestimientos, cerámica y todo lo demás. Yo lo veo a mi papá con un espíritu emprendedor, con una fuerza que tal vez venía en la sangre, ese espíritu de inmigrante, ese empuje, esa tenacidad. Yo aprendí de ellos eso, la tenacidad, a no darnos por vencidos ni fracasar en el intento y seguir adelante”, relata Fabio Mauro. Vaya si lo han hecho, porque las tres empresas constituídas lograron a través de la diversificación atender a todos los segmentos.

79103532.jpg El porcelanato, uno de los productos de mayor demanda en Domus.

En el caso de Domus, la marca está instalada en toda la esquina de Pellegrini e Italia, atendiendo a un segmento ABC 1 con marcas líderes tanto nacionales como importadas. Este mercado se sostiene bien y ha tenido un crecimiento exponencial en épocas de pandemia. Fabio dice que nunca en su vida vió una cosa igual: “en el 2020 y 2021 la fila para ingresar a comprar a Domus daba vuelta la esquina”. La ecuación fue así: quienes tenían poder adquisitivo no podían viajar, ni comprar autos porque no entraban al país, no podían salir porque estaba todo cerrado. Qué mejor que invertir en el entorno más cercano, su propio inmueble. “En ese momento se triplicaron las ventas, lo que antes vendíamos en un mes lo vendíamos en una semana”, calcula.