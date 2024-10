Jorge Giorgi: "Toyota es la marca más avanzada en autos híbridos"

Dos sueños tenía Jorge Giorgi en su pueblo natal cordobés, Monte Maíz, cuando era pequeño: manejar autos de carrera y tener una concesionaria . “Estaba como de acá a la luna de poder cumplirlos”, dice hoy en diálogo con Negocios de La Capital cuando recuerda aquella coyuntura, nació en el campo e iba en sulky a la escuela porque no tenían auto. Pero, ambos deseos logró hacerlos realidad y con creces. Fue piloto durante 29 años , llegó a correr para el TC 2000, y concesionarias no le faltaron. Es propietario de Ginza, el distribuidor Toyota que festeja este mes sus 18 años, tiene además su histórico concesionario Ford, y, además, sigue con sus dos unidades de negocio en Monte Maíz.

Con el expertise del management local de Ford a cuestas, le llegó el momento de que lo convocaran para operar la marca Toyota, un gran desafío profesional porque asegura que los japoneses siempre fueron muy exigentes, tal como confiesa ser él. “Lo que vió Toyota en nosotros es que teníamos vocación para el servicio. Yo siempre pensé que quería ser el mejor en todo y, si como consecuencia de eso, soy el que más vende: mejor”, dice Jorge al tiempo que se explaya “ser mejor en todo tiene que ver no sólo con vender autos, sino también con tomar y vender usados, tener planes de ahorro, brindar un buen servicio de post venta y vender los repuestos”. Es decir, ser una concesionaria integral.

80575458.jpg Jorge sobre una Hilux, un modelo estrella de Toyota. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Involucrarse para conquistar clientes

Una de las claves para crear sus empresas fue pensar que no sólo quería venderle un vehículo a sus clientes, sino involucrarse con ellos. “Es un círculo virtuoso, los conquistás, les ofrecés que vengan al servicio, los seguís atendiendo en la post venta, hay que dedicarle mucho tiempo. Te llaman a las once de la noche y hay que atender”, sugiere y recuerda un caso: “Una vez se le rompió un vehículo a un cliente que estaba en Punta del Este. En aquel momento, le enviamos otro auto hasta allá y nos trajimos el averiado. Una fortuna nos salió, pero el cliente siempre valoró eso”. Desde ya que aclara que puede haber clientes desconformes, como en cualquier empresa, pero trabajan para que sean una minoría. “Hay una estadística que dice que una persona disconforme se lo dice a otras siete, mientras que una conforme se lo dice a una o dos”, añade, por lo cual trabajan mucho para cuidar su nombre.

La exigencia de los japoneses

En este aniversario de Ginza, Jorge cuenta que eligió ese nombre para su concesionaria porque así se llama uno de los barrios más emblemáticos de Tokio. Él quería que fuera una palabra que empezara con G, como su apellido y como su local de Ford, y la palabra Ginza significa en japonés prosperidad, trabajo y progreso, términos que lo identifican. “Toyota Toyota es la marca más avanzada en autos híbridos, imaginate que en el mundo casi duplica al número dos del ranking, vende un 70% más. En Argentina tiene 22% del share general”, agrega.

De los japoneses Jorge aprendió el método para llegar a buen puerto. Asegura que él siempre supo hacia donde quería ir, pero el camino correcto lo aprendió de Toyota: “Están en todos los detalles, es un concepto de Akio Toyoda, hacen realmente mediciones de todo”.

La segunda generación ya pisa fuerte

Tres son los hijos de Jorge que están trabajando en las concesionarias del grupo. En esta entrevista con Negocios está Franco Giorgi quien con sólo 24 años ya lleva tres en la empresa. Respecto de su visión a futuro, Franco explica que siempre están buscando más: “Toyota sigue creciendo y dentro de ese esquema creemos que tenemos mucho que aportar”.

Respecto de la coyuntura actual, que fue muy complicada para el rubro automotor, Jorge y Franco tienen una mirada similar. Las acciones en la macro economía los convencen, pero hay algunas cuestiones que les generan dudas. “Hay una recuperación del crédito, los bancos están recomponiendo su rol, y además hubo una quita de impuestos que hizo que el mes pasado bajara un 3% en promedio el precio de un Toyota por la reducción del impuesto país”, especifica Franco. Por su parte, Jorge agrega que tuvieron un enero y febrero realmente complicado, de hecho lo define como el peor periodo del que tiene memoria, porque ellos compraron autos en noviembre del 2023 y los tuvieron que pagar un 50% más en febrero, fecha en la que iban llegando los pedidos. Eso les complicó las cuentas, pero asegura que en este momento la situación se normalizó.

80575472.jpg La post venta, un punto clave de la estrategia de Ginza. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Agua para el campo

La Hilux, un modelo clásico de los productores agropecuarios de Argentina, es el vehículo más vendido en lo que va de este año, y en ese marco el concesionario Ginza juega un rol importante porque está ubicado en el corazón de la región centro. El campo es central en sus ventas, explica Jorge: “Argentina depende del campo, sobre todo la Pampa Húmeda. Me preocupa que este año seguimos con esta sequía tremenda, recién estuve hablando con un productor que me dice que no llueve y encima el precio de la soja está muy bajo. Es un combo explosivo. Lo único que ayuda un poco es el precio del dólar, pero los márgenes de ganancia son muy chicos”.

80575468.jpg En la pared de su escritorio Jorge tiene remarcado el diario La Capital del día que inauguró la concesionaria Toyota. En la foto, se ven a sus hijos cuando eran pequeños. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Un sueño más para cumplir

Con todo, durante toda la entrevista, Jorge se muestra positivo y con ganas de ir por mucho más. Sabe que se hizo un buen nombre y apuesta a seguir manejando los nuevos caminos a los que lleguen. Y, al cierre, confiesa que, si bien no puede volver a correr carreras, anda con ganas de hacerse una pequeña pista para él. “Algunos les gusta los barcos, navegar, u otros hobbies, a mí me gusta esa adrenalina de manejar”, cierra.