Ganache Plaisir: la chocolatería de cacao premium estrenó su tercera tienda  

El primero de los desafíos que afrontaron a la hora de comenzar este negocio fue el de encontrar el chocolate de mejor calidad que hay en el país para comercializarlo en sus locales. Si bien en Argentina no hay fabricación de la chaucha de cacao, ya que por una cuestión climática no se logra una producción de calidad, lo que sí existen son importadores de primera línea del cacao de Ecuador. Uno de ellos es la fábrica Chocolates Fénix, de la cual Ganache Plaisir son representantes exclusivos en Rosario. Para tener una idea del currículum de Fénix, una marca centenaria, ellos lograron en 1920 tener el título de “proveedores de la Real Casa de España” , es decir, se le enviaba por aquellos años estos chocolates a los reyes españoles. Ese fue sólo el inicio, luego llegarían los premios en concursos de Milán, Barcelona, Florencia hasta el Great Taste Awards que ganaron en Londres. En fin, un chocolate de primera que hoy se puede consumir en Rosario de la mano de Ganache .

79426592.jpg Las barras de chocolate con nueces, almendras, maní, pistachos o pasas de uva de Ganache. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

“Yo he viajado mucho como odontólogo y cada vez que podía me iba a ver en Centroamérica las plantaciones de cacao y a conocer de primera mano la calidad de estos productos”, recuerda Sergio y a la pregunta de por qué se lanzó a este mundo responde: “El cacao es una fineza, es el elixir de los dioses, y pensamos que tenía que haber un lugar en Rosario donde se pudiera vislumbrar esta calidad y sabor”. Laura, que además se formó en este rubro, agrega que el verdadero chocolate es el de cobertura, y no el que se denomina “baño de chocolate” porque esos tienen aceites hidrogenados, grasas saturadas, esencia de cacao. Es decir, tienen olor a cacao, color a cacao, pero no vienen de la planta de cacao.

Una idea para submarinos

Con los 30 kilos de chocolate que adquieren al mes, en Ganache desarrollan algunos productos propios. Uno que llama la atención y que fue idea de Sergio, es una barra de chocolate con forma de cucharita exclusiva para submarinos. Pero también comercializan en el local otros productos de diferentes proveedores como lo que se llaman chocolates estilo joya, con un brillo muy potente, o los chocolates salados. Estos últimos son un pre-postre, explica Sergio, que se maridan con distintos vinos y vienen con pimienta rosa, sal del Himalaya, curry, lima, entre otros sabores y especias. Y luego, para quienes prefieren los sabores más tradicionales, están las barras de chocolate con nueces, almendras, maní, pistachos o pasas de uva. Para tener una idea de precios, unos diez bombones tienen un costo aproximado de $1.900.

79426582.jpg Una gran idea: chocolate del bueno con forma de cucharita para submarino. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Un buen maridaje

En los locales de Sergio y Laura no sólo hay chocolates, sino que sumaron a la propuesta vinos de bodegas boutique y de bodegas de autor, más la comercialización de café en cápsulas. Organizan distintas catas de vinos y chocolates donde sus clientes rosarinos aprovechan para conocer nuevos sabores. Ahora están en pleno arribo en el Mercado don Bosco de Funes, Sergio relata que la inauguración fue un éxito con unas 3000 personas que quisieron conocer el nuevo espacio. Tienen buenas expectativas respecto de lo que se viene para ese lugar, porque es en esa localidad donde hay gran parte de su público.