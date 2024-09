Gabriel Redolfi: "Los emprendedores son el motor de la sociedad"

Para Gabriel Redolfi, líder de MSR inversiones y desarrollos, los emprendedores son el corazón del crecimiento de cualquier sociedad. Explica esta idea así: “Yo parto del concepto de que los desarrolladores son el motor de la sociedad, desde el que pone un kiosco hasta el que funda una industria metalmecánica . El emprendedor es una persona muy particular que está dispuesta a trabajar 24/7”. Como Redolfi le da un lugar clave en las sociedades, decidió armar la Escuela de Emprendedores para acercarles, de forma gratuita, ciertas herramientas y estrategias básicas necesarias para el desarrollo empresarial, aplicables a cualquier tipo de negocio. Llevaba tiempo pensando esta idea y ahora logró plasmarla.

El perfil de los convocados

Esta es una escuela con fin social, forma parte de la política de responsabilidad social empresaria (RSE) de la empresa, por lo que para ellos era esencial que las personas que se inscribieran mostraran interés real en capacitarse. “Yo hice arquitectura, luego publicidad, luego estudié en la Austral y en la Fundación Libertad. Tuve la fortuna de poder pagar esos cursos, en aquellos años me daba cuenta de mis falencias en la parte organizacional de la empresa, cuestiones de economía, financieras y me pude formar. Pero hay un montón de pequeños emprendedores que no saben lo que es un flujo de fondos, manejar una red, el marketing digital”, explica Redolfi y se explaya: “O por ejemplo decidir cuestiones administrativas, si vos tenés una empresa en funcionamiento a título personal, entender si te conviene más constituir una Sociedad Anónima o si es mejor una Sociedad Simplificada que son más baratas de sostener”. Todas esas cuestiones las pueden aprender en este curso, donde los ejes son: Finanzas, Comunicación y Marketing, Marco Legal de las Pymes, Gestión de Calidad, Atención al Cliente, Higiene y Seguridad, Estrategias de Mercado, RRHH y Oratoria.