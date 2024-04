Combinan arte urbano y jardines verticales para desarrollar edificios de vanguardia en Rosario

image.png

Nueva apuesta inmobiliaria

Quien inició con la constructora 50 años atrás fue Andrés Pascual, padre de Fernando y de Gonzalo. En ese entonces se llamaba “Andrés Pascual y Compañía” y así fue hasta el 2013, cuando se termina de unificar en Pascual Construcciones SRL. Sin embargo, Fernando contó que la construcción llegó casi por accidente. “Nuestro padre tenía una inmobiliaria y un negocio fallido con un ex socio lo dejó con un edificio sin terminan del que se hizo cargo. Ya en la década del 90 empezó a hacer obras y en el 2000 cuando ingresamos nosotros tomó más vuelo”, contó Fernando.

Si bien bajo el mando de Andrés, la constructora realizó algunas viviendas unifamiliares y locales comerciales, el foco estuvo siempre puesto en las edificaciones. Al proyecto para levantar Howo también se suma el edificio Málaga, emplazado en Cochabamba al 1100, que está pronto a finalizarse. A mediados de año planean comenzar Mérida, una obra en calle Balcarce entre San Juan y Mendoza, en un terreno de entre 4500 y 5 mil m2.

“La particularidad de Howo es que se trata del primer desarrollo que hacemos pensado para vivienda temporaria desde sus inicios. Hoy los alquileres de este tipo tienen una renta hasta cuatro veces más alta que el alquiler tradicional, actualmente ocupa gran parte de la ubicación de las camas de la ciudad y casi no hay departamentos de este tipo disponibles, así que vemos que hay un mercado con proyección, pero también una buena oportunidad para los inversores que se sumaron al proyecto”, explicó en diálogo con Negocios Gonzalo Pascual y agregó que ya están analizando diferentes zonas para encarar un Howo 2 por pedido de los inversores, que podría ubicarse a pocas cuadras del Parque España y también contemplan el segmento del área de la Facultad de Medicina.

La venta arrancó en el 2021 y solo quedan disponibles ocho viviendas de las casi 60 que posee. El precio del m2 se posiciona entre los u$s 1700 y los u$s 1900 dólares y los principales inversores provienen de ciudades santafesinas a quienes, en un inicio, costó convencer de apostar a esta modalidad. “Muchas eran personas acostumbradas a compras para alquiler tradicional que no conocían las ventajas de los temporarios, un mercado que se maneja desde plataformas y donde la renta está dolarizada”, sostuvo Fernando y agregó que en mayo realizarán la entrega de llave de las primeras unidades a sus dueños.



Amenities al 100%

Por el amplio tamaño del terreno apuntaron a construir seis monoambientes y dos departamentos de un dormitorio por piso. Las unidades reúnen entre 40 y 43 m2 y están completamente equipadas, con un diseño “industrial neoyorkino”, en palabras de los empresarios, donde abunda materiales como la madera, el cemento y el hierro. Las plantas son otra gran protagonista, todos los balcones de la fachada cuentan con maceteros que se mantienen con un sistema de riego automatizado, lo mismo con el jardín vertical que nace en el primer piso y se extiende hasta el último.

A su vez abrieron una convocatoria a muralistas de todo el país para pintar el frente de cada uno de los pisos de Howo. El concurso convocó a especialistas de todo el mundo y tuvo entre sus jurados a destacadas figuras como el muralista Martín Ron, el arquitecto Raúl D’Amelio, la arquitecta de Pascual Construcciones Florencia Lombardo y el propio Fernando Pascual. “De 240 participantes se eligieron ocho personas y el ganador fue el encargado de pintar el último piso”, contó el empresario y agregó que faltan ilustrar dos murales más en la planta baja, uno de 30 m2 y otro en la parte posterior del edificio, de 27 m2.



Entre los amenities del edificio destacan, un gimnasio, un sum con metegol en la terraza, más un área externa con servicio de lavandería. También una cochera amplia en el subsuelo, lockers para guardar objetos de valor y una estación para carga de monopatines y mantenimiento de bicicletas. Lo más novedosos es su sistema de seguridad, con circuitos cerrados de televisión, controles de acceso monitoreados y una app para celulares desarrollada por Pascual Construcciones que automatiza el ingreso digital de nuevos inquilinos. De esta forma, los dueños no tendrán que movilizarse para entregar la llave del domicilio y esta operación podrá hacerse a distancia.