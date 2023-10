Nicolás Vergallo: "La clave fue mental y mantenerse pegados en el resultado"

Por eso más allá de que Gales tomó diez puntos de ventaja era pensable que todo se podía equilibrar, porque por más que no tomaran el total control de la pelota se notaba que Los Pumas sabían lo que estaban haciendo. Y fue como que todo, no solamente las líneas, estaba en buena conexión. En este nivel donde todos los equipos tienen grandes jugadores lo mental es todo. El tackle de Moroni que es tan fundamental no sé si lo hacíamos hace un par de semanas cuando el estado emocional era más complicado después del primer partido con Inglaterra. Tuvimos ese partido muy malo que generó dudas. Pero el equipo terminó clasificando. Y ahora que los paren.

Estoy diciendo estas cosas como hincha, cuando mire el partido por segunda vez quizá el análisis sea más preciso. Pero para mí esta mayor fluidez y convicción que mostró Argentina sale del alivio de haber clasificado porque los jugadores son magníficos. Hubo cosas muy determinantes en detalle. No solo en el tackle de Moroni. También hacia el final hubo una pesca de Bello muy buena que pasó algo desapercibida pero era en pleno ataque de Gales y pasamos a atacar nosotros. Esos momentos generan estados anímicos y cambian partidos.

Hoy me gustó mucho Tommy Cubelli, me parece que tuvo mucha claridad, pero entró Bazán Vélez y creo que hizo su mejor partido. Y también me gustó Nico Sánchez de quien no hay mucho que decir, es un genio total. Su enorme aporte es la experiencia que transmite. No estoy para decir quién tiene que jugar y quién no pero algo que pienso ahora es que los jugadores más experimentados entraron de manera decisiva. Los dos tries (Sclavi y Sánchez) vinieron desde el banco. Los 23 que estuvieron hicieron un muy buen partido. Si un equipo está bien armado y entran ocho tipos frescos con acciones positivas es difícil que pierdan.

Yo que fui back soy de los que piensan en lo decisivo de los forwards. Me parece que los partidos se ganan con los de adelante metidos. Es muy difícil que un equipo progrese sin los forwards tackleando, empujando y limpiando rucks. Ante un equipo de enorme calidad todo eso hoy se hizo bien .

Ahora viene Nueva Zelanda. Una vez más, para mí a Los Pumas les favorece ir de punto. Cuando uno llega relajado de ánimo, no digo sobrando a nadie, es cuando mejor se sale a la cancha. A los All Black ya se les ganó. Ahora a descansar, a analizar bien y a disfrutar. Y a jugar.