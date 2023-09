Los Pumas: contando los días para volver a jugar

Hoy la amargura ya se digirió, quizás todavía no encontramos la razón para los que estamos observando como espectadores, y también como hinchas. Sin embargo en los entrenamientos de estos días se pudo ver a los jugadores argentinos con otras caras, de a poco se empiezan a ver sonrisas y se me viene a la memoria nuestro debut en el 2015, Mundial en el que perdimos una semifinal increíble con Australia. En ese momento el rival del debut fueron los All Blacks, que se coronarían campeones, siendo considerados como el mejor equipo de la historia de los Mundiales.

No podían faltar los videos graciosos en YouTube proyectados en pantalla gigante en la sala común donde siempre nos juntábamos. No sé si mantendrán las costumbres, pero lo que no tengo dudas es que nuestros jugadores están contando los minutos para jugar esta primera final en Francia 2023 ante Samoa, un rival durísimo pero teniendo en cuenta que el más duro contendiente que tienen nuestros Pumas, son ellos mismos porque tienen un equipo para derrotar a cualquier seleccionado. Algo ya demostrado al derrotar a los All Blacks, Springboks, Inglaterra y Wallabies. Pero en una mala tarde, podemos perder ante cualquiera también. Por ese motivo hay que prepararse de la mejor manera y enfocarse en dar todo el próximo viernes ante los isleños.

Estoy convencido que ahora aparecerá ese toque especial que tiene el jugador argentino, ese amor por la camiseta y por representar de la mejor manera a nuestro país. Para poder sobreponerse y dejar atrás este difícil momento, ya que hoy el equipo no puede dar ni un paso en falso porque sería la automática eliminación. Quedan días importantes para Los Pumas, para preparar el próximo partido y así poder demostrar para qué estamos en Francia 2023 y confirmar que somos un seleccionado que puede ser protagonista de una Copa del Mundo.