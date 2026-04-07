Las marcas chinas se posicionan en el mercado argentino: cuáles son las más vendidas

Los nuevos modelos de autos llegados desde China marcan presencia en las calles del país, con una oferta moderna y accesible para los nuevos clientes

Las marcas chinas irrumpieron en el mercado automotriz argentino y ya lograron ingresar entre las más vendidas en todo el país , con una presencia que deja su huella en las calles de todo el territorio nacional. La tecnología y sus novedades abrieron una puerta de interés para los clientes, que cada vez apuestan más por estos modelos .

El informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) de marzo indicó que se patentaron unos 3.592 autos de las cinco principales marcas de origen chino del mercado , entre las que aparecen BYD, BAIC, Haval, Chery y MG , las cuales conforman un 7,8% del mercado total durante el último mes.

Cada una cuenta con ofertas distintas y modernas, incluyendo tecnologías novedosas en su interior pero también ofreciendo alternativas como vehículos híbridos o eléctricos , aunque los 100% electrificados todavía se encuentran un paso por detrás.

BYD lideró el ranking de las marcas chinas en el país con 1.353 unidades patentadas durante marzo , posicionado en el 10º puesto del ranking general en la Argentina . Esta firma, que marcó presencia con un imponente stock de importados a comienzos del año, venía de comercializar 813 autos en febrero y acumula un total de 3.081 vehículos patentados en los primeros tres meses del 2026 .

Auto china02.jpeg BYD lidera el ranking de marcas chinas en la Argentina. Foto: AP/Ng Han Guan

>> Leer más: Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento Nacional a la Bandera

Siguiendo bien de cerca al líder aparece BAIC, la cual registró unas 930 unidades patentadas en marzo y se posicionó en el 12º lugar del ranking nacional. La marca alcanzó los 2.929 autos comercializados en el primer trimestre y tuvo el modelo chino más vendido del mes: el BAIC BJ30 con 672 unidades.

El podio lo completa Haval, que con 504 vehículos patentados se quedó con el 17º puesto del ranking mensual, seguido por Chery en el 18º con 443 autos y MG en el 20º con 362 unidades.

Los modelos chinos más vendidos de marzo

En el apartado de los modelos que ingresaron de lleno al mercado nacional, el ya mencionado BJ30 de BAIC aparece en la cima entre las marcas chinas. Este vehículo es el caballito de batalla de BAIC y cuenta con un sistema de propulsión de este SUV combina un 1.5 turbo que desarrolla 156 caballos de potencia y 235 Nm de torque con otro eléctrico de 174 CV y 315 Nm de torque.

La propia marca señala que, en cuanto a la potencia, cuenta con 330 CV en conjunto (174 + 156), pero este dato no es preciso debido a que los vehículos híbridos no suman las potencias de manera lineal.

BAIC BJ30 El modelo BAIC BJ30 fue el auto chino más vendido de marzo.

>> Leer más: Rosario registró 7 autos eléctricos e híbridos por día durante el primer trimestre del año

La marca más vendida, BYD, ofrece una carta más variada para sus clientes y cuenta con más modelos que se introdujeron en el mercado, pero el ATTO 2 aparece como el más destacado con 570 autos patentados durante marzo, tras ser lanzado en febrero.

Este SUV del segmento B es la variante híbrida del Yuan Pro, un enchufable 100% eléctrico. En cuanto a su motor, utiliza un conjunto híbrido que combina un motor naftero 1.5 de ciclo Atkinson que desarrolla 96 caballos de fuerza y 122 Nm de torque con otro eléctrico que entrega 195 caballos y 300 Nm de torque, alimentado por una batería de 18 kWh. La firma señala que suma 212 CV, que permiten una interesante aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

El eléctrico más vendido

En el apartado de los vehículos 100% eléctricos, BYD dominó con amplitud a sus competidores, con un total de 393 unidades patentadas entre sus dos modelos completamente electrificados: el Dolphin Mini (1º con 324 autos patentados) y el Yuan Pro (2º con 69 vehículos).

El BYD Dolphin Mini se destaca por ser un hatch de 3.99 m de largo; 1.72 de ancho y 1.59 a alto, con 308 L de baúl. Este modelo cuenta con alta tecnología y dos versiones distintas con leves diferencias en su motorización.

La versión GL cuenta con una autonomía de 280 km y una batería de 30.08 kWh, mientras que la GS tiene una autonomía de 380 km y una batería de 43.2 kWh .La potencia es de 65 kw y tiene 175 Nm, con una velocidad máxima de 150 km/h, y tienen 3 modos de conducción: deportivo, normal y económico.