¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | marcas

Las marcas chinas se posicionan en el mercado argentino: cuáles son las más vendidas

Los nuevos modelos de autos llegados desde China marcan presencia en las calles del país, con una oferta moderna y accesible para los nuevos clientes

7 de abril 2026 · 12:00hs
Las marcas chinas se posicionan en el mercado argentino.

Las marcas chinas se posicionan en el mercado argentino.

Las marcas chinas irrumpieron en el mercado automotriz argentino y ya lograron ingresar entre las más vendidas en todo el país, con una presencia que deja su huella en las calles de todo el territorio nacional. La tecnología y sus novedades abrieron una puerta de interés para los clientes, que cada vez apuestan más por estos modelos.

El informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) de marzo indicó que se patentaron unos 3.592 autos de las cinco principales marcas de origen chino del mercado, entre las que aparecen BYD, BAIC, Haval, Chery y MG, las cuales conforman un 7,8% del mercado total durante el último mes.

Cada una cuenta con ofertas distintas y modernas, incluyendo tecnologías novedosas en su interior pero también ofreciendo alternativas como vehículos híbridos o eléctricos, aunque los 100% electrificados todavía se encuentran un paso por detrás.

Las marcas chinas más vendidas en Argentina

BYD lideró el ranking de las marcas chinas en el país con 1.353 unidades patentadas durante marzo, posicionado en el 10º puesto del ranking general en la Argentina. Esta firma, que marcó presencia con un imponente stock de importados a comienzos del año, venía de comercializar 813 autos en febrero y acumula un total de 3.081 vehículos patentados en los primeros tres meses del 2026.

Auto china02.jpeg
BYD lidera el ranking de marcas chinas en la Argentina.

BYD lidera el ranking de marcas chinas en la Argentina.

>> Leer más: Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento Nacional a la Bandera

Siguiendo bien de cerca al líder aparece BAIC, la cual registró unas 930 unidades patentadas en marzo y se posicionó en el 12º lugar del ranking nacional. La marca alcanzó los 2.929 autos comercializados en el primer trimestre y tuvo el modelo chino más vendido del mes: el BAIC BJ30 con 672 unidades.

El podio lo completa Haval, que con 504 vehículos patentados se quedó con el 17º puesto del ranking mensual, seguido por Chery en el 18º con 443 autos y MG en el 20º con 362 unidades.

Los modelos chinos más vendidos de marzo

En el apartado de los modelos que ingresaron de lleno al mercado nacional, el ya mencionado BJ30 de BAIC aparece en la cima entre las marcas chinas. Este vehículo es el caballito de batalla de BAIC y cuenta con un sistema de propulsión de este SUV combina un 1.5 turbo que desarrolla 156 caballos de potencia y 235 Nm de torque con otro eléctrico de 174 CV y 315 Nm de torque.

La propia marca señala que, en cuanto a la potencia, cuenta con 330 CV en conjunto (174 + 156), pero este dato no es preciso debido a que los vehículos híbridos no suman las potencias de manera lineal.

BAIC BJ30
El modelo BAIC BJ30 fue el auto chino más vendido de marzo.

El modelo BAIC BJ30 fue el auto chino más vendido de marzo.

>> Leer más: Rosario registró 7 autos eléctricos e híbridos por día durante el primer trimestre del año

La marca más vendida, BYD, ofrece una carta más variada para sus clientes y cuenta con más modelos que se introdujeron en el mercado, pero el ATTO 2 aparece como el más destacado con 570 autos patentados durante marzo, tras ser lanzado en febrero.

Este SUV del segmento B es la variante híbrida del Yuan Pro, un enchufable 100% eléctrico. En cuanto a su motor, utiliza un conjunto híbrido que combina un motor naftero 1.5 de ciclo Atkinson que desarrolla 96 caballos de fuerza y 122 Nm de torque con otro eléctrico que entrega 195 caballos y 300 Nm de torque, alimentado por una batería de 18 kWh. La firma señala que suma 212 CV, que permiten una interesante aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

El eléctrico más vendido

En el apartado de los vehículos 100% eléctricos, BYD dominó con amplitud a sus competidores, con un total de 393 unidades patentadas entre sus dos modelos completamente electrificados: el Dolphin Mini (1º con 324 autos patentados) y el Yuan Pro (2º con 69 vehículos).

El BYD Dolphin Mini se destaca por ser un hatch de 3.99 m de largo; 1.72 de ancho y 1.59 a alto, con 308 L de baúl. Este modelo cuenta con alta tecnología y dos versiones distintas con leves diferencias en su motorización.

La versión GL cuenta con una autonomía de 280 km y una batería de 30.08 kWh, mientras que la GS tiene una autonomía de 380 km y una batería de 43.2 kWh .La potencia es de 65 kw y tiene 175 Nm, con una velocidad máxima de 150 km/h, y tienen 3 modos de conducción: deportivo, normal y económico.

Noticias relacionadas
La baterías de los autos híbridos y eléctricos marcan uno de los debates actuales del sector.

El futuro de las baterías de los autos híbridos y eléctricos: cuánto duran y cómo se reciclan

Cristiano Ronaldo paseó por Madrid con su exclusivo Bugatti Centodieci.

El exclusivo Bugatti de Cristiano Ronaldo que eclipsó las calles de Madrid

Ver comentarios

Las más leídas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Lo último

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles

Autopista Rosario-Buenos Aires: corte total en el ingreso a la ciudad por una manifestación

Autopista Rosario-Buenos Aires: corte total en el ingreso a la ciudad por una manifestación

Autopista Rosario-Buenos Aires: corte total en el ingreso a la ciudad por una manifestación

Organizaciones sociales replican protestas que se desarrollan en todo el país. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial se encuentran realizando desvíos

Autopista Rosario-Buenos Aires: corte total en el ingreso a la ciudad por una manifestación
La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final
La Ciudad

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto
LA REGION

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles

¿Quién es la nueva vocera de Pullaro?

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

¿Quién es la nueva vocera de Pullaro?

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares
La Ciudad

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Crimen en San Cristóbal: qué es la red true crime global que investiga la Justicia

Crimen en San Cristóbal: qué es la red "true crime" global que investiga la Justicia

Ovación
Libertadores: Independiente llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Por Luis Castro
Ovación

Libertadores: Independiente llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Libertadores: Independiente llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Newells dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Newell's dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Libertadores: Independiente del Valle sufrió también bajas por lesión

Libertadores: Independiente del Valle sufrió también bajas por lesión

Policiales
Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 
Policiales

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

La Ciudad
Autopista Rosario-Buenos Aires: corte total en el ingreso a la ciudad por una manifestación
La ciudad

Autopista Rosario-Buenos Aires: corte total en el ingreso a la ciudad por una manifestación

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
Policiales

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre
Economía

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración
La Ciudad

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones
LA CIUDAD

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones

Trump sobre Irán: El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana
El Mundo

Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela
La Región

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras
Economía

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el efecto contagio
LA REGION

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Por María Laura Neffen
Negocios

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe
Política

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda
Economía

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado
Información General

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo
Economía

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo
Información General

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio
La Ciudad

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud
La Ciudad

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud