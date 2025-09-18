Zavalla: un motociclista sufrió graves heridas al chocar con un auto El siniestro vial se produjo en el cruce de ruta nacional 33 y Moreno. Tiene pronóstico reservado y está conectado a asistencia respiratoria. 18 de septiembre 2025 · 13:01hs

El choque entre el auto y la moto sucedió en ruta 33 y Moreno.

Un grave siniestro vial se produjo en Zavalla. Un motociclista sufrió serias heridas al estrellarse contra un automóvil en el cruce de la ruta nacional 33 y Moreno. Según fuentes policiales, Iván C., de 37 años, tuvo que ser derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, donde quedó internada en la sala de cuidados intensivos con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado.

La colisión se produjo alrededor de las 19.30 del miércoles. De acuerdo con las primeras informaciones los vehículos involucrados fueron una moto Honda CG Titán, en la que iba la víctima, y un automóvil Citroën C3 que era conducido por Gabriel E., de 30 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió serias lesiones por las que fue asistido por personal del Sies. En primer término, lo llevaron al centro de salud Samco de Zavalla y poco después, por la gravedad de las heridas, fue derivado al Hospital Centenario de Rosario. Según fuentes policiales la condición del paciente era muy grave.