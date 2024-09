Es rosarino y uno de los mayores coleccionistas de autos a escala de la Fórmula Uno

Sabe, y cuenta con claridad, que la adquisición de cada pieza es un proceso delicado. Sublime. “Cada auto tiene su historia, además de ser especial”, relata antes de meterse de lleno en la entrevista con Motores desde su casa en zona norte.

cole7.jpg La colección de autos a escala que tiene Massari es impresionante.

El inicio de la pasión por los Fórmula Uno

—¿Cómo nació el hobby por la colección?

—Sinceramente, toda mi vida fui coleccionista. Es como una pasión que no se detiene. No tengo solamente autos en escala, sino además aviones de la Segunda Guerra Mundial y diversas maquetas. Un día se me dio y arranqué.....y no paré más (risas).

—¿Y por qué se te dio fuerte por la Fórmula 1?

—Porque la sigo desde chiquito. Vi la posibilidad de tener estas piezas, ya que son muy similares a los autos de verdad, y empecé a comprarlas en la escala 1.43 porque es cuando más modelo hay en esta escala. En cambio, en las otras hay muchos menos versiones, es así. Todo es más limitado y era para problemas.

—¿Te acordás cuál fue el primer auto que compraste?

—No, no me acuerdo porque para mí cada uno que compro, es como si fuese el primero.

—¿Sos ansioso a la hora de comprar o esperarlo?

—Sí, muy ansioso. Hago la compra por internet. Cuando me avisan que el producto llegó al país, hago la correspondiente declaración en la aduana. De ahí pasa al Correo Argentino y me llega un ID para hacer el seguimiento de la pieza. Cuando veo que está en poder del cartero, debo confesar que la noche previa a recibirlo, no duermo. Siempre me pasa lo mismo.

—¿Todos los autos comprás por internet?

—No. Algunos lo hice mediante una editorial que en 2017 había sacado a la venta 100 autos. Por supuesto que compré toda la colección. Ahí se dio además como que mucha gente joven aprovechó esa oferta y empezó a adquirir estos productos. Luego varios quedaron en el camino porque este hobby requiere de tiempo y una inversión ociosa.

—¿Es cierto que comprarlos afuera sale menos que hacerlo acá?

—Así es. Con impuestos y todo, te sigue saliendo mucho menos. Depende el auto, pero la diferencia siempre fue bastante menos.

cole8.jpg Cada pieza, sea de la época del 50 como del 2000, están conservadas en su caja original.

Cerca de los 600 autos

—¿Cuántos autos tenés?

—Cerca de 600. No los tengo todos exhibidos por una cuestión de espacio físico. Lo cierto es que me apasionan estas piezas y si no tengo a todos en el living es porque ocupa mucho lugar. Incluso, reformamos el living e hice diseñar un lugar específico para ubicar a casi 250 autos. Me encantó como quedó.

—¿Qué te dice tu familia que le llenaste la casa de autitos?

—Me acompaña y banca de manera condicional. Esto es como cuando estaba en el club de fútbol (Banco). Todos están atrás apoyándome. En este sentido, debo agradecerle el aguante a mi esposa Liliana y a mis hijos Pablo, Nicolás y Gastón, quien además es mi ayudante en este tema porque le gusta la colección. Debo reconocer que tengo la suerte de tenerlos y que sé que me apoyan porque esto requiere de tiempo y dinero que podría disfrutarlo con ellos. Sin embargo, no me dicen nada y me dejan hacer con libertad lo que me encanta y llevo adentro.

—¿Parece o están todos acomodados por año de fabricación?

—Están todos acomodados de manera cronológica en que corrieron. Están todos puestos por temporada. Por eso cuando entra una pieza nueva, debo hacer un corrimiento importante.

—¿Te falta algún auto?

—Siempre falta, ja. Me faltan muy pocos, pero ya conseguiré.

—¿Cómo hacés para conseguir ciertos autos, ya que a uno lo viste por internet y trajiste de Ucrania?

—Por internet o gente que está en este palo. Con respecto al auto que conseguí en Ucrania, esa es una pieza prácticamente única te diría. Porque hablamos de un auto construido en 1965 que no terminó compitiendo.

—¿Qué auto es y cómo es esa historia?

—En plena Guerra Fría, Rusia quería demostrarle a la potencia occidental que era capaz de estar a la altura de ellos. Y como el automovilismo era popular, apuntaban a entrar la Fórmula Uno. Fue entonces que las autoridades rusas les encargaron a un grupo que diseñaran e hicieran un auto totalmente ruso para ponerlo en pista. Hablamos de algo totalmente nacional porque hicieron desde las cubiertas pasando por el motor y la carrocería. Era un prototipo bien ruso que en los ensayos demostró ser competitivo, pero llamativamente la FIA cambió el reglamento y no pudieron entrar.

cole12.jpg Esta pieza roja la consiguió en Ucrania y es una joya casi única.

—¿Sabías esa historia o te enteraste de casualidad?

—No, la sabía porque además soy de leer mucho. También investigo. No soy solo de mirar un auto y comprarlo para tenerlo exhibido. Quiero saber su historia, cómo fue armado. Es que detrás de cada pieza hay una historia.

—¿Te llevó mucho tiempo poder comprar el modelo ruso?

—Sí, bastante. Incluso debí esperar hasta que decidió vender. Estuve bastante tiempo (risas).

—¿Qué otra historia te llama la atención de autos que tengan su historia?

—El Arrows A2 marroncito vino de Inglaterra. Pusieron mal mi dirección, por lo cual casi lo pierdo porque justo se dio en ese momento que el cartero habitual, y que me conoce desde hace mucho tiempo, estaba de vacaciones. A eso le sumo que yo estaba afuera. Los días pasaban y la pieza no llegada hasta que empecé a dudar y pensar en que algo estaba pasando porque no era normal. Llamé a todo el mundo y me dijeron que estaba mal la dirección. Por suerte, gracias a que conozco gente pude rescatarlo.

—¿Se consiguen más piezas en el resto mundo?

—El resto mundo es una cosa, Argentina, otra. En las grandes capitales conseguís de todo, en cambio acá cuesta mucho. Y es más caro.

—¿Hay algún foro especial de Fórmula Uno?

—Hay muchos. Es más, siempre me invitan a participar en exposiciones, pero no suelo ir. Es una movida muy linda e importante, aunque en mi caso me quedo en mi casa. Soy muy familiero.

cole2.jpg El coleccionista Massari mira con atención una de sus tantas Ferrari. En este caso, la primera de la generación T que consagrara a Niki Lauda en 1975, aunque la que muestra es la de su compañero Clay Regazzoni en 1976.

—Se ven algunas piezas cerradas con el número 27, ¿qué son?

—Trato de dejarlo lo más original posible como con algunas Ferraris que vienen selladas. Trato de dejarlas así porque además de tener un valor emocional, tienen uno económico.

—¿Hay algún familiar que se perfila para quedarse con todas estas piezas?

—Por ahí lo veo en esto a Gastón (hijo) y a mi nieto, que pese a tener siete años, cada vez que le regalo un auto no abre la caja, los deja así y guarda.

—No sos de comprar un solo auto sino los dos que hicieron equipo tal año.

—Es verdad. Me gustan en realidad las versiones que sacaron durante el año de carrera. Por ejemplo, tengo autos que arrancó con una estética de diseño y terminó con otra, por ejemplo, porque se le cayó el sponsor. Y también lo busco y quiero tener.

—¿Y cómo es la historia del auto blanco marca Maserati ?

—Ese auto fue a pedido de una empresa de helados, que se llamaba Eldorado. El dueño de la firma quería publicitar su marca, y para eso consideraba que la mejor forma de hacerlo era corriendo en la Formula Uno. Tomó la decisión de encargarle a Maserati el motor, mientras que el diseño se lo pidió a un ingeniero italiano. A eso hay que sumare que contrató al mejor piloto de esa época: Stirling Moss. Corrió en Monza, pero no terminó, aunque el objetivo se cumplió porque el auto cobró notoriedad.

image (66).jpg Massari aseguró que tiene todos los modelos que usó el Lole. En este caso, el Brabham con el motor Alfa Romeo, que no anduvo bien en todo 1976.

—¿Tenés todos los modelos que piloteó Reutemann?

—Casi todos. Me falta solamente el McLaren que corrió por primera vez que acá, en Argentina. Sin embargo, sigo en la firme búsqueda y sé que ya aparecerá.

—¿Hay algún modelo que buscás por algo especial y todavía no lo conseguiste?

—Sí, una Ferrari del año 1959. No obstante, esa pieza ya sé dónde está, pero no la compré todavía porque está cara. Espero llegue el momento de una subasta, ya que en los sitios de internet esto es habitual, y ahí sí la compraré, siempre y cuando sea algo racional el precio, claro.

—¿En las subastas por internet se arman pujas o no sucede eso como suele pasa con otros productos?

—Sí, se arman lindas pujas. Cuando arranca, haces la oferta y bueno, a esperar porque no es que siempre te quedás con la pieza. Me sucedió de hacer una oferta y al último segundo se la terminó llevando otro. Cuando te pasa eso te agarra una bronca terrible. Sobre porque te quedás sin nada por apenas 50 centavos de dólar.

—¿Todos las piezas fueron compradas en el exterior?

—Casi todas. Salvo la colección de 100 autos, el resto llegó de fuera. Así y todo, me salió más barato comprarlos por internet que adquirirlos acá.

—¿Se venden entre ustedes, los coleccionistas?

—Totalmente. Cuando tengo dos o tres modelos, los publico porque sé que puede servirle a otro.

image.png El Arrows A2, el preferido de Massari, en el volante del alemán Jochen Mass en 1979. Un auto sin alerones, atrás una réplica del Lotus 80 que falló.

El Arrows, uno de los preferidos

—¿Cuál es tu pieza preferida?

—Me gusta muchísimo el Arrows color dorado (foto) que traje de Inglaterra y se me había medio extraviado porque no estaba bien puesta mi dirección (risas). Le agarré mucho cariño desde entonces.

—¿Le agarraste cariño porque casi lo perdés?

—En realidad porque de chico compraba la revista Parabrisas Corsa, y en una publicación salió este auto como novedad. No tiene alerones, era raro de verdad, y me quedó grabado el modelo. Te hablo de la década del 70, así que mirá cuánto tiempo pasó y siempre lo tuve en la mente. Otro dato es que esta pieza no está en las otras escalas, es decir, que sólo se hizo en la que colecciono.

—¿Las marcas que producen estas piezas son todas iguales, es decir, en cuanto a materiales y detalles?

—No, hay marcas que son muy buenas. Sea por componentes de piezas como por presentación y detalles en el diseño. Hay variedad de precios también. Las mejores son de Alemania y Japón. Son los más caros, al igual que una italiana. Luego hay una empresa de Portugal, que es de menor valor y calidad.

—¿Sos de ver las carreras de Fórmula Uno?

—Sí, de chico me levantaba incluso muy temprano. La seguí siempre.

—Ahora está el boom Colapinto.

—Claro, hay gente que en su vida soñó o tiene idea de Fórmula Uno, y ahora ve las carreras.

—¿Ya pediste su pieza en escala?

—Sí, y las dos. Es decir, el de Fórmula 2 y Williams de F1.

—¿Y tenés los de IndyCar que usó Canapino?

—Los pedí. Compré los dos modelos que usó en su estadía en Estados Unidos. O sea, el que está pintado con los colores argentinos y el tradicional del equipo que es verde con negro. Esas piezas son muy lindas también.

—¿La grilla de la F1 del 2023 ya está completa?

—Casi toda. Me falta solo un auto de un equipo, pero está casi completa. Y eso porque soy de comprar los dos autos del team.

—¿Tenés amigos que también son fanáticos de la Fórmula Uno?

—Sí, Ariel y vive en Paraná. Mirá qué loco será todo esto que comenzó a comprar piezas y con el tiempos forjamos una gran amistad.

cole1.jpg El Lancia de 153 es otra de las perlas que atesora Massari.

—¿El ambiente de los coleccionistas es solidario o egoísta?

—Si bien en el fondo es egoísta porque todos queremos tener la pieza única, también es verdad que cuando hay que ser solidario, lo es. En ese sentido, nos ayudamos a conseguir piezas cuando alguien no las tiene.

—¿Qué significa cada auto desde lo personal?

—Es una pasión, un logro personal. Una actividad que encaré y me va bien.

—¿Cuando te levantás, sos de mirarlos?

—Sí, todos los días los miro ni bien me levanto. Y sabés qué, siempre le encuentro algo distinto a cada uno. Cómo será que hasta mi señora me pregunta qué hago así parado como un granadero mirándolos. Los miro y admiro, así de simple. Gozo en ese momento. Me encanta este hobby, los autos.

—¿Y qué les ves?

—Cosas, ja. Además pienso en tratar de darle la mejor ubicación posible. Son mi pasión, es parte de mi vida como mi familia, que siempre me apoya y me ayuda.