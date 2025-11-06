Volvo Trucks and Buses comunicó los sorprendentes resultados del test drive de su nueva línea VM
Volvo Trucks and Buses comunicó los sorprendentes resultados del test drive de su nueva línea VM

Los nuevos camiones Volvo logran un ahorro de hasta un 7% en el consumo de combustible en comparación con la versión anterior.

6 de noviembre 2025 · 15:31hs

Volvo Trucks and Buses Argentina llevó a cabo con éxito el test drive de su última innovación: la línea de camiones semipesados VM. El evento, fue una oportunidad para demostrar el poder y la eficiencia de los nuevos modelos VM 280 4x2 Tractor Evolution Win y VM350 4x2 Tractor Evolution Plus.

Los resultados obtenidos durante el test drive son notables. Con un ahorro de hasta un 7% en el consumo de combustible en comparación con la versión anterior del VM, estos nuevos camiones están listos para marcar una diferencia significativa en la eficiencia operativa de las flotas de transporte.

Este logro se atribuye en gran medida al innovador motor Volvo de 8 litros, que reemplaza al motor MWM de 7 litros utilizado en los modelos anteriores.

El recorrido del test drive, que abarcó una distancia de 930 kilómetros desde Buenos Aires hasta la ciudad de Paraná y de regreso a las instalaciones de Volvo en el partido de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires, proporcionó una plataforma ideal para demostrar las capacidades de los nuevos camiones.

Con una velocidad media de 80 kilómetros por hora y una carga total de 45 toneladas, los VM 280 y VM350 demostraron su poderío y eficiencia en condiciones reales de operación.

Embed - Volvo presenta su nueva línea VM

Características destacadas de la nueva línea VM

Nueva Motorización

El nuevo motor Volvo de 8 litros, con potencias de 280 CV y 350 CV, representa una mejora sensible en términos de rendimiento y eficiencia. Equipado con 6 cilindros en línea, este motor cuenta con un sistema de inyección Common Rail, turbocompresor de geometría fija y freno motor en válvulas VEB de 220 CV. Cumpliendo con la normativa de emisiones Euro 5, este motor está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una mayor economía de combustible.

Nueva caja de velocidades

La introducción de la nueva caja I-Shift de 7ma generación, la misma que equipan los camiones de la línea F (FM y FH), permite ofrecer capacidades de cambio automatizado de 12 marchas hacia delante y 2 marchas atrás.

Marcando un avance en tecnología de transmisión en el segmento, con programas de manejo adaptados a cada situación, esta caja de cambios garantiza cambios más rápidos y precisos, mejorando aún más la eficiencia operativa de los camiones.

Excelente tara y consumo de combustible

El chasis construido con acero LNE60 ofrece una combinación única de robustez y ligereza, lo que se traduce en una menor tara y una mayor capacidad de carga. Combinado con los motores Volvo más potentes y la nueva caja I-Shift de 7ma generación, esto permite obtener un rendimiento excepcional en términos de consumo de combustible.

Múltiples opciones de configuración

Con opciones que incluyen configuraciones 4x2 y 6x2, así como variantes tractoras y rígidas, la nueva línea VM puede adaptarse a una amplia gama de aplicaciones y necesidades operativas.

Además, ofrece diversas opciones de distancia entre ejes, tipos de cabina y capacidades de tanques, lo que garantiza una versatilidad sin igual en el mercado.

Seguridad

La seguridad siempre es una prioridad para Volvo, y la nueva línea VM no es una excepción. Con una cabina probada bajo los estándares más exigentes, sistema anti-intrusión frontal FUP, freno motor de 220 CV y una serie de sistemas avanzados de asistencia al conductor, incluyendo ABS, EBS, ESP, sistema de Aceleración Inteligente Volvo, I-Roll, Heavy Start y Ayuda de arranque en pendiente, los VM ofrecen una protección incomparable tanto para los conductores como para las cargas transportadas.

"Estamos muy orgullosos de los resultados obtenidos durante el test drive de la nueva línea de camiones semipesados VM", comentó Damian Vilella, Director Comercial de Volvo Trucks and Buses Argentina. "Los datos hablan por sí mismos: estos camiones representan un salto significativo en términos de rendimiento, eficiencia y seguridad, y estamos seguros de que serán muy bien recibidos por nuestros clientes en todo el país", agregó.

image

Innovación y trayectoria

El lanzamiento de la nueva línea VM en Argentina coincide con el 20 aniversario de este modelo emblemático de Volvo. Con más de 90.000 unidades vendidas en toda Latinoamérica, el VM demostró su versatilidad y confiabilidad a lo largo de los años, consolidándose como líder en el segmento de vehículos semipesados.

La fabricación de la línea VM se lleva a cabo exclusivamente en la fábrica de Volvo en Curitiba, Brasil, una instalación de vanguardia que forma parte del plan de inversiones de 1.500 millones de reales, destinado a la investigación y desarrollo de productos y servicios para el período 2022-2025.

image

VMX, el camión todo terreno.

Además, dentro de la línea VM, Volvo también anunció la introducción en el mercado local del VMX, una versión diseñada para aplicaciones todo terreno.

Con potencias que van desde los 280 CV hasta los 350 CV, en configuraciones 6x4 y 8x4 rígidas, el VMX ofrece un rendimiento excepcional incluso en las condiciones más desafiantes.

Con el VMX MAX, una variante de mayor capacidad de carga disponible en configuración 6x4R, Volvo continúa demostrando su compromiso con la innovación y la excelencia en el transporte de carga.

Volvo camiones Test Drive

