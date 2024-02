Maxi López habló sobre la salud de Wanda Nara, y reveló su desgarrador pedido El ex futbolista contó detalles de la delicada situación que atraviesa la modelo, empresaria y cantante con la que comparte tres hijos 7 de febrero 2024 · 11:06hs

Maxi López, ex futbolista y ex exposo de Wanda Nara, suele mantener un perfil bajo, no se mete en la polémica ni concede demasiadas entrevistas a la prensa. No obstante, este martes habló por primera vez de la salud de Nara, quien fue diagnosticada con leucemia hace unos meses, y reveló cuál fue el angustiante pedido que la botinera le hizo, y cómo lo cumplió. Cabe recordar que ambos comparten tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

En conversación con el periodista Matías Martín, en el marco del ciclo radial "Todo Pasa", López compartió con la audiencia los recuerdos del día en el que se enteró que su ex pareja había sido diagnosticada con cancer. El ex futbolista rebició la noticia de la enfermedad de primera mano, ya que uno de sus amigos era el oncólogo de Nara.

"Uno de mis amigos es el doctor... Me llaman a las cuatro de la mañana, yo estaba en Londres. Tenía llamados de él y de mi ex suegra. Yo me levanto y digo 'qué pasó'", comenzó a recordar Maxi Lopez. "Él (su amigo médico) me explicó. Yo dije 'bueno, me organizo y viajo'. Saqué un pasaje para cuatro o cinco días después, porque tenía que organizar cosas de trabajo", expresó.