Un laboratorio de vanguardia para la seguridad alimentaria

Rosario tiene un laboratorio de punta a nivel mundial en temas relacionados con la seguridad e inocuidad alimentaria para animales. Se trata de Greenlab, una empresa con 30 años de experiencia en el rubro que además este año se convirtió en el primer laboratorio de toda Latinoamérica en recibir la registración internacional GMP , un aval que permite trabajar con exportadores de alimentos para animales en el más alto nivel global.

"Esta registración, que tienen cuatro laboratorios europeos y sólo dos en América, es un orgullo para nosotros y un apoyo significativo para sector agroindustrial de la región, que así puede seguir cumpliendo con las más exigentes normativas internacionales lo que a su vez facilita y potencia el comercio internacional desde nuestro país" explicó Erica Siegrist, directora ejecutiva y gerenta de calidad de esa firma.

La experta agregó que tener análisis de laboratorio confiables "es crucial para que la cadena de seguridad de la alimentación animal sea fuerte y digna de confianza". "Si los resultados de los análisis son inexactos o falsos se genera de manera inmediata una pérdida de confianza en la fortaleza de la cadena de seguridad" agregó.

Greenlab es, además, una empresa liderada por mujeres con mayoría de staff femenino, "otro motivo de satisfacción" según relató la experta.

Historia y recorrido

Greenlab se originó en el año 1988 de la mano de Angela Orlando para llegar a su 30 aniversario este año. En un principio el trabajo de la firma se orientó al asesoramiento vinculado con la calidad del agua y la bromatología de alimentos.

Con el paso del tiempo y atendiendo a las necesidades que planteaban los clientes la empresa creció en innovación con una inversión constante en equipamiento para equiparar los estándares de los laboratorios europeos y estadounidenses.

Eso lo ubicó en un lugar de privilegio al poder responder a las necesidades planteadas por los requerimientos de la Unión Europea. "No sólo invertimos en innovación tecnológica sino también en desarrollo, porque no sirve tener buenos equipos y no desarrollar una metodología analítica acorde a eso" detalló Siegrist, para quien la mejor combinación es el "expertise", un término que combina experiencia y conocimiento para aplicarlo al mejor equipamiento.

Desde hace más de dos décadas Greenlab cumple con los más exigentes requerimientos internacionales con el objetivo que sus clientes puedan exportar. Muchas de las normativas nacionales están vinculadas con el comercio externo, ya que al ser un laboratorio autorizado por Senasa se cumple con la norma internacional ISSO 17025 que es específica para laboratorios de ensayos.

Esta norma, que es acreditada por el Organismo Argentino de Acreditación, cumple con los requisitos internacionales y de acuerdos multilaterales y tiene un nivel de calidad equiparable a las acreditaciones de países líderes en el sector como Alemania o los Países Bajos.

Trabajo y potencial

Greenlab está acreditado, certificado y registrado para funcionar como empresa en la parte medioambiental y de inocuidad alimentaria, así como en asesoramiento e implementación de sistemas de gestión. Trabajan en gestión de calidad como laboratorio desde el año 2000, mientras que en 2005 pasaron a cumplir otra serie de normas ISO, primero se logró la certificación ISO 9001 y luego la

acreditación ISO 17025.

Además, como lugar de análisis de productos que apuntan a la comercialización de aceites, cereales y oleaginosas, aplican normativas relacionadas a la manera de hacer los análisis y cada seis meses participan de un test y de rondas de análisis que permiten comparar a laboratorios de todo el mundo.

"A nivel regional cumplimos con las exigencias de Santa Fe y siempre tratamos de adelantarnos a los requisitos de nuestros clientes como en el caso de la registración, siempre atentos a nuestro lema que es ‘precisión y transparencia'" agregó la experta.

Sello de calidad

GMP Internacional es el nombre de un organismo holandés dueño del esquema de certificación GMP FSA y su lema es "feed for food", que opera sobre la necesidad de reflexionar sobre cómo alimentar a los animales que serán futuros alimentos.

Para eso el organismo holandés certifica y registra procesos de análisis y evaluación de sistemas de inocuidad alimentaria que incluyen análisis a la cadena de alimentación animal tan rigurosos como los que se aplican a la industria alimentaria para consumo humano.

Desde Greenlab apuntan a que cada eslabón de esta cadena esté respaldado por la inocuidad alimentaria: "cada eslabón debe estar certificado, la industria aceitera argentina cumple con esta exigencia tanto en sus plantas como en las terminales portuarias, por esta norma que se llama GMP FSA y

aplica a los productores de harina de soja, pellets y otros subproductos", indicó la auditora.

La materia prima que se utiliza es el poroto de soja y algunos cereales y oleaginosas. Eso es lo que deben analizar los fabricantes, que están obligados de controlar y analizar la presencia potencial de sustancias indeseables y de patógenos.

Siegrist explicó que el grupo crítico cuya presencia se investiga son los pesticidas, algunos metales pesados y la aflatoxina, las llamadas "sustancias indeseables". "Nosotros hacemos estos análisis para que las empresas puedan seguir cumpliendo y para eso tenemos que registrarnos. Eso es lo que logramos ahora, una registración que nos permite que hablemos el mismo idioma en Argentina que en cualquier parte del mundo".

De vanguardia

La especialista destacó que para eso Greenlab cuenta con el equipamiento, los métodos oficiales y el respaldo del Organismo Argentino de Acreditación, todos elementos necesarios para poder postular y obtener esa registración internacional.

"Gracias a esta registración podemos brindar servicios nacionales y también internacionales porque nosotros exportamos nuestros servicios" dijo, para agregar que existen sólo 6 laboratorios con esa registración en todo el mundo, 4 europeos y dos americanos entre los cuáles Greenlab es el único en toda Latinoamérica.

"Estamos orgullosos porque brindamos un servicio que facilita y posiciona a las empresas y a los clientes y eso suma confianza en el país. Es un avance que facilita el comercio internacional" resumió.