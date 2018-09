Rosario pone en marcha el quinto congreso sobre discapacidad intelectual

Diego González Castañón y Andrea Aznar son los directores generales de la Fundación Itineres y coorganizadores del Congreso Internacional sobre Discapacidad Intelectual que este año tendrá su quinta edición en Rosario. Mientras ultimaban los detalles de lo que consideran una movida exitosa y creciente en desarrollo y participación, hablaron con Más sobre la importancia de seguir creando conciencia en la sociedad sobre la integración real de personas con discapacidad. El encuentro será los días 5, 6 y 7 de septiembre en el Hotel Ariston.

Este congreso tiene una característica fundamental, y es que entre los expositores, hay muchos jóvenes y adultos con problemáticas intelectuales que exponen sus miradas, sus necesidades, sus experiencias y sus proyectos.

"La primera experiencia fue en el 2010. Seguimos eligiendo a Rosario porque es una ciudad descentralizada en lo referido a este tema y porque nos gusta salir de Buenos Aires, federalizar la propuesta. Este año, como otros, vienen participantes y oradores del interior, desde el norte al sur del país. También contamos con invitados internacionales", expresaron.

"Nosotros entendemos como muy relevante el hecho de que las personas con discapacidad intelectual participen en forma activa, que no estén para servir el café o sólo para mostrar lo que hacen en talleres o instituciones. Si bien hay un espacio para que ellos den a conocer sus trabajos, no es ese el tema central de su inclusión en el Congreso. Son verdaderos protagonistas", señalaron.

Los expertos mencionaron que durante el congreso anterior se puso en acento en las "revoluciones personales y la evolución institucional" en este temática, y ahora "vamos a detenernos especialmente en los avances y los retrocesos de los contextos familiares y sociales que tienen influencia en la persona con discapacidad". Vale destacar que el evento está organizado por Itineris y Afidis y cuenta con el apoyo de numerosas instituciones.

"No iremos tanto a la discapacidad a nivel individual sino producción social que refuerza o no el lugar de persona con discapacidad. Nos orientamos esta vez a los funcionamientos institucionales para que se entienda que deben estar alejados de la beneficencia o la reparación y terminan produciendo todo lo contrario a lo que se busca", detallaron. Lo que buscamos "es que las personas estén plenamente integradas en la sociedad y para eso hay que darles un lugar digno y relevante y no decorativo y por sobre todo, valorado por ellos mismos".

Este espacio de intercambio que se hace cada año tiene un enorme valor y la cantidad de inscriptos hasta el momento así lo confirma.

También habrá una jornada precongreso para directivos y personal de instituciones.

"Nos motiva muchísimo lo sucedido en los últimos años, las experiencias enriquecedoras que recogimos, lo que cada uno se lleva de este evento", enfatizaron González Castañón y Aznar.

Políticas públicas

Los directores de Itineris no dejaron de manifestar la enorme preocupación que existe entre los trabajadores, profesionales, familiares que integran este sector por la carencia de políticas públicas efectivas para las personas con discapacidad. "Es un tema sumamente relevante, pero lamentablemente vemos que en los últimos tres años hay menos compromiso por parte del Estado nacional. A diferencia de eso, en las provincias, los municipios, las comunas observamos esfuerzo, entrega y muchas ganas de intentar solucionar todo lo que se pueda aunque muchas veces falten recursos", comentaron.

Una de las conferencias centrales estará a cargo de Autogestores con Discapacidad Intelectual de diferentes localidades del país. Están planteadas tres conferencias simultáneas, exposiciones y concurso de trabajos libres y de pósteres.

El viernes también se desarrollarán talleres participativos simultáneos, a través de los cuales los asistentes al Congreso puedan aportar sus ideas para mejorar las políticas públicas de nuestro país en el campo de la discapacidad. Son cuatro espacios coordinados por expertos y se trabará sobre educación inclusiva, certificación de discapacidad, pensiones y vida dependiente, entre otros temas.

Un títere que sabe de derechos

El Instituto Universitario del Gran Rosario (IUGR) tendrá una activa participación en el Congreso. Los exitosos resultados de un interesante programa de extensión universitaria —llamado "Derechito"— será mostrado a los participantes.

El programa se basa en la inclusión y está "protagonizado" por un títere que recorre las escuelas primarias de la ciudad para explicar los alcances de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La directora de este proyecto es la comunicadora social María Eugenia Tabacco. Su tarea, y la de las personas que la acompañan en este trabajo, como Aldana Agüero (estudiante terapia ocupacional) y Camila Coronel (estudiante de psicopedagogía), ya fue premiada por el Ministerio de Educación de la Nación el año pasado, durante la Semana de la Ciencia.

Ya conocieron a Derechito más de 1.200 alumnos de 20 escuelas de la ciudad y la zona. Son chicos y chicas de los cuartos y quintos grados que recibieron con enorme entusiasmo y atención a este personaje que ayuda a cambiar la idea que se tiene, por lo general, sobre la discapacidad.

"Lo hacemos en las denominadas escuelas comunes de la ciudad, del centro, de la periferia. Llegamos allí donde nos convocan. La verdad es que el programa avanza y los pedidos son un montón, al punto que hay lista de espera", señaló Tabacco, quien agregó que "la recepción de los alumnos y alumnas es muy buena, se enganchan, preguntan, participan con ganas, y además, estamos convencidos de que ellos son verdaderos multiplicadores de este mensaje, de este modo de mirar a la discapacidad porque quieren seguir trabajando en el tema y porque llegan a sus hogares y hablan de esto".

Los maestros y maestras también lo hacen. "Hemos tenido respuestas hermosas y nos han contado que siguen desarrollando el tema en el aula", dijo con satisfacción.

Tabacco insiste en que "la propuesta es trabajar la discapacidad en los entornos y no sólo con el niño o la niña con discapacidad. Por decisión y compromiso de las autoridades de IUGR se decidió apuntar a educación y discapacidad con este programa", mencionó la comunicadora.

"También les explicamos, con el títere, a través de juegos, cómo nombrar apropiadamente porque entendemos que es otra manera de incluir. Que no hay que decir, por ejemplo, personas con capacidades especiales sino personas con discapacidad, que un ciego es ciego y no es un no vidente", comenta. "Sobre todo, intentamos transmitir que hay que nombrar a quien tiene discapacidad como una persona, que ese compañero o compañera es un niño o niña con ganas de jugar y de divertiste y de hacer todas las cosas que todos queremos hacer cuando somos chicos. Y la verdad, es que los participantes de este taller lo toman muy pero muy bien", dice con orgullo Tabacco, que ahora mostrará esta experiencia en el congreso que se inicia el miércoles.