"Me sacó Montes"

Amelia Montero cuenta que fue a la cancha el día que Newell's ganó su primer título, el 2 de junio de 1974. "Estábamos con el Turco, que estaba destejiendo el alambrado, y cuando ganamos (el título) me metí a la cancha y fui corriendo hasta la tribuna de mujeres, pero me tiraron de todo y me tuve que volver corriendo", narra Amelia, con la memoria de los ancianos.

"Y cuando estuve afuera paró un auto y era (el entonces técnico de Newell's, Juan Carlos) Montes que me dijo: «¿Qué hacés acá, loca? Subí que te van a matar». Y así pude salir de la cancha", confía Amelia.