"Los temores de la embarazada desaparecen con la información adecuada"

“El nacimiento de un niño VIH positivo en Rosario es un hecho excepcional y que puede producirse si una madre no hace el control del embarazo siendo seropositiva”, aseguró el doctor Sergio Lupo, un reconocido especialista en el tema.

El experto mencionó que en la provincia de Santa Fe nacieron tres niños en 2016, uno en 2017 y uno en 2018 con el virus transmitido por la madre, con lo cual, la frecuencia de transmisión vertical es del 1.19% muy por debajo de la nacional que es 4.1%.

—¿Con qué recursos se cuenta para que un bebé no nazca con VIH si su madre tiene el virus?

—Tenemos todos los recursos a disposición para que no haya un solo caso de transmisión de madre a hijo: posibilidades de diagnóstico antes del embarazo y en cualquier momento del mismo y el tratamiento antirretroviral indicado para suprimir la transmisión, aun cuando la madre consulte a último momento del embarazo (lo cual no es recomendable). Con carga viral suprimida de la madre no hay posibilidades de transmisión.

— ¿Hay mucha disparidad en cuanto a esos recursos entre las pacientes que reciben tratamiento y controles en la salud pública respecto de quienes son atendidas en la parte privada?

—Al margen de una mayor situación de vulnerabilidad en algunas personas que se asisten en los lugares públicos tenemos los mismos recursos humanos, de laboratorio y los tratamientos adecuados en un lugar y en otro.

— Si una mujer con VIH quiere quedar embarazada, ¿qué recaudos debe tomar? Qué se recomienda.

—Cuando una pareja planifica el embarazo lo ideal es que ambos integrantes de la misma se realicen una serie de laboratorios entre ellos un test de VIH. Durante el embarazo se recomienda un test por trimestre y otro luego del parto (por la posibilidad que la madre adquiera el virus durante el período de lactancia) y por lo menos una prueba a su pareja.

— ¿Qué diferencias hay si uno o ambos miembros de la pareja tienen VIH en cuanto al logro del embarazo respecto de quienes no son portadores del virus?

— Si la pareja realiza correctamente el tratamiento antirretroviral y tiene el virus suprimido no hay ningún riesgo para la transmisión y no es un factor agregado para tener menor posibilidades de concebir.

— ¿Cuáles son los temores más frecuentes de una embarazada que tiene VIH?

— Los temores desaparecen con la información adecuada. Desde que sabemos que una persona indetectable (con el virus suprimido) es intrasmisible la situación varió notablemente, tanto para las relaciones sexuales de las parejas como para aquellas mujeres positivas que deseen embarazarse. Los temores tienen que ver todavía con prejuicios o falta de información adecuada.

—Si un niño o niña no pudo evitar recibir el virus, y nace con él, ¿Cómo se lo aborda? ¿Cómo se le explica su situación?

—Si esto ocurriera no es diferente a la situación de un paciente adulto que recién conoce su diagnóstico. El tratamiento es totalmente eficaz en el niño y con los avances que se están produciendo tenemos una razonable esperanza de que en algunos años pueda haber una solución definitiva.