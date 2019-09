El valor de educar a través del fútbol infantil

Llega a la entrevista, saluda, se sienta y pide un cortado. Con mirada seria y un estado físico que denota un pasado marcado por el entrenamiento ligado al fútbol, Gustavo Guelbort comienza a hablar —apasionadamente— sobre la labor que lleva adelante desde hace décadas. El entrenador de fútbol infantil sabe lo que quiere y asegura que intenta, desde su rol en la sociedad, generar alguna transformación a futuro promoviendo la formación deportiva desde la integración, la igualdad y lo lúdico, aunque sea difícil. Además de ser docente de educación física en distintas instituciones educativas de Rosario, es miembro del consejo directivo de Sadop y conductor y productor del programa radial "Onda verde" (al aire por radio Mitre). Y está al frente de Complejo del Parque, un centro deportivo inaugurado en 2002 y ubicado en Ituzaingó al 1900 que es sede de escuelas de fútbol infantil masculino y femenino.

Convencido del rol fundamental que tiene el educador, y siguiendo las máximas del psicopedagogo italiano Francesco Tonucci ("El profesor no es el saber sino el mediador del saber"), Guelbort desarrolla su labor con convencimiento, paciencia y predisposición. Habla como un veterano de mil batallas, alguien que día a día se despierta con la voluntad de intentar generar un cambio en el modo de concebir al fútbol entre los más chicos: su propósito es lograr un ámbito en el cual no haya mejores ni peores, ni distinciones de ningún tipo y, menos aún, cualquier clase de espíritu competitivo.

"Al fútbol infantil, para chicos de cuatro a doce años de edad —con quienes nosotros trabajamos— le damos un contenido educativo, formativo y no competitivo, en el cual impulsamos una igualdad de oportunidades. La idea es que cada uno aporte desde lo propio para un bien colectivo, siempre con la mirada hacia el otro. Cuando me refiero a igualdad de oportunidades es que todas y todos van a atajar, en algún momento, todas y todos van a patear tiros libres, penales, etcétera, sin distinciones", explica el profesor en diálogo con Más.

Guelbort afirma que la competencia infantil como único objetivo es nociva y deja en claro que "el deporte practicado por chicos no es malo, obviamente, lo malo son los factores externos".

Según su mirada, habitualmente se piensa a la práctica sin tener en cuenta el espíritu lúdico que debería primar en los más pequeños. Y en ese sentido, es tajante: "Acá tenés una Asociación de Fútbol Rosarina viciada. Quienes conducen la mayoría de los clubes también están viciados, y por ende, quienes dirigen a las chicas y los chicos, también. Y las familias, que llevan a niñas y niños a hacer deporte y les gritan, los presionan e invaden su espacio de juego, están viciados. Esa pirámide cae sobre los únicos que no lo están: los más chiquitos".

Luego de años de experiencia, el director de la Escuela de Fútbol Complejo del Parque encuentra claras diferencias entre el fútbol, como espacio lúdico y lo meramente competitivo. Eso, sostiene, se nota en las expresiones faciales de cada niña o niño: "Un nene que está solamente jugando tiene un rostro relajado, en cambio el que participa de una competencia tiene el ceño fruncido. No está jugando, está cumpliendo. El juego no es cumplir, es disfrutar; a partir de esa recreación, se generan valores para formar una mejor persona", dice durante la charla.

¿Qué tipo de complejidades afronta la tarea de ser profesor de una escuela de fútbol infantil?

—Resulta fundamental no caer en una rama viciada del fútbol, con una mirada corta, que lleva al juego de quince minutos y luego otros quince, donde no se ven algunas cuestiones y se cree que con el fin de ganar un partido vale cualquier cosa. A veces, ante una pelota dividida o una duda del árbitro, lo primero que dicen los chicos es "es nuestra", sabiendo que no lo es. No da lo mismo ganar por un camino que por el otro. Nosotros tenemos que formar ciudadanos honrados que el día de mañana respeten a los otros, porque si no, en su adultez, van a ir y cruzar un semáforo en rojo pensando que no pasa nada. Hay que darles esas herramientas a las chicas y chicos en el fútbol, que es un espacio hermoso.

¿Cuál es tu objetivo principal como referente de la institución?

—Sobre todo, con la escuela apuntamos a construir desde lo social y lo colectivo. La idea es que el aporte de la niña o el niño sea el máximo posible. Salga bien o mal, lo importante es qué dejan ella o él para el equipo. Debemos tener una mirada colectiva en esta época tan individualista, y saber que yo puedo ayudar al otro que tiene algún problema y que a mí me pueden ayudar. Es importante forjar ese tipo de actitudes. Nuestro objetivo no es que las chicas y los chicos lleguen a Primera. Ahí sólo terminan algunos y es un porcentaje ínfimo. Nosotros queremos que tomen gusto por el deporte. Tenemos que reivindicar lo social, no pasa por una cuestión de clase. La pelota nos une. No hay que dejarla de lado.

La responsabilidad de los formadores es enorme, porque se debe evitar calificar o etiquetar a las y los niños como "buenos" o "malos" jugadores...

—Sin dudas. Es algo con lo que hay que tener mucho cuidado; no sabemos cuánto podemos llegar a marcar a una chica o chico, para bien o para mal. Los formadores a veces se ponen en una mirada superior, como queriendo determinar lo que cada niño es. No tenés la verdad absoluta y no podés señalar a un chico o chica diciendo: "le pega mal, no va". Si vemos dificultades hay que apoyarlos. El formador debe tener una mirada general pero tiene que poder detectar en la individualidad, la problemática que puede haber o no. Ahí está el real valor. Y trabajar sobre eso. Si no, se excluye o califica. Y ese modo de etiquetar también se da con el que juega bien, porque a veces se le dice que es fenomenal y el día de mañana ese chico cree que es superior. No, no es así... En el fútbol infantil hay que fomentar el estudio, que no puede faltar, porque es lo que nos salva, y el valor del respeto. Por el día de mañana pueden ser jugadoras o jugadores de fútbol, pero también tener otras profesiones o trabajos y ser sobre todo gente honesta.

—A veces, muchos padres y madres desean que su hijo sea el próximo Messi o que su hija sea la nueva Estefanía Banini, y eso genera una presión irracional que puede llegar a que los niños terminen eyectados del deporte...

—Sí, en ocasiones a la chica o el chico no se los trata bien y sólo se les exige. Todos sabemos que no hay que gritarles a los niños en un partido de fútbol infantil y, aún así, vas a ver a familias enteras gritándoles, protestándole al árbitro, agrediéndolo y más. Es un modo equivocado, que tiene larga historia, pero veo señales de algunas personas de querer cambiarlo. Es una batalla que yo vengo librando desde hace muchos años.

—Arrancaste con el Complejo del Parque en 2002. ¿Cuál fue y es la manera de abordar el trabajo?

—La escuela es un espacio formativo, participativo, recreativo y no competitivo. En nuestro espacio no tenemos exigencias futbolísticas: todos juegan a lo mismo y tienen las mismas posibilidades. No les exigimos para que jueguen mejor, sí somos muy exigentes en el tema de respetar al otro y las consignas, como así también en el hecho de bancar los tiempos de cada compañera o compañero. Hacemos eje en el hecho de mantener un diálogo y no increpar, cuidando el vocabulario. Después hay otras cuestiones: tanto en clase como en los encuentros los chicos toman agua, no hay gaseosa ni jugo. Por otro lado, los adultos que acompañan no tienen ningún tipo de participación ni injerencia en nada. Está prohibido dar indicaciones, gritar los goles o hacerles señas a las niñas y niños. Es como en la escuela, con la diferencia de que ahí hay un alambrado y se los puede ver. Los chicos desarrollan su propio ser, resuelven situaciones decidiendo por ellos, dentro de su espacio, con compañeras, compañeros y docentes. Les damos herramientas para que tomen sus decisiones, no les solucionamos todo.

—Gracias a años de lucha y el empoderamiento de la mujer, el fútbol femenino cobró mayor relevancia en los últimos tiempos. Este año, Estados Unidos se consagró campeón del Mundial con la capitana Megan Rapinoe a la cabeza, y fue noticia en todos los medios del mundo. Además la francesa Lisa Zimouche es la reina del freestyle. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

—¡Me encanta!. El tema del empoderamiento de la mujer es una lucha de años y es muy ardua teniendo en cuenta la mentalidad machista que impera en la sociedad. Tengo una mirada igualitaria y me parece que el fútbol tiene que ser un deporte para todas y todos. Respecto al Mundial, me parece maravilloso que se haya dado una mayor visibilidad de la mujer y se hayan generado los contratos deportivos que les corresponden, que se tenga el mismo trato que la selección masculina, que hoy haya publicidades con mujeres.

—El fútbol también crece entre personas que antes no eran consideradas para el deporte, que eran excluidas...

—Exacto, me alegra mucho ver que se visibilice a la Selección Argentina de jugadores con síndrome de Down, o la de talla baja y la de no videntes, por ejemplo.

—¿Pensás que el fútbol puede ser una herramienta de transformación social a futuro?

—Lo veo difícil. He discutido muchas veces en canchas de fútbol con familias porque le gritaban al árbitro o a sus hijos. Mi objetivo primordial es darle a las y los chicos el lugar de juego que se merecen. He caminado el fútbol infantil y la esencia no ha cambiado. A veces hay un gran negocio detrás; me refiero al de los fichajes. A mí lo que me importa es qué valor le dan a los chicos dentro de esa estructura. Estoy convencidísimo de que no se les da una importancia fundamental a los menores.

—Parece que hay que ganar como sea.

—Totalmente. Y además hay desigualdades. En el fútbol infantil competitivo, si el nene que no es el mejor falta a la práctica porque tuvo que hacer la tarea o fue al cumpleaños de un amigo o amiga, no juega el fin de semana. Pero si el que más se destaca tuvo la misma situación, juega. Ahí le estamos mostrando la injusticia a la nena o nene. Esos chicos quizás no jueguen el día de mañana al fútbol, pero sí van a ser ciudadanos a los que le va a dar lo mismo cumplir o no cumplir. El formador tiene que ser justo con todas y todos. Aparte, si no pudieron ir a practicar, creo que igualmente tienen que jugar el fin de semana. La otra situación que se da es que hay chicas y chicos que siempre están en el banco de suplentes.

— Se los excluye, con todo lo que eso implica y más a esa edad.

—Exacto. Y además es algo avalado por las familias en muchos casos. Los familiares del nene o nena que juega siempre no se van a quejar porque hay otro u otra que no participa nunca o poco. Los chicos absorben eso y de este modo estimulamos una personalidad individualista para el día de mañana: si me pasa a mí sí es un problema, si no, no. Todas y todos deben desarrollarse, no importa si juegan bien o mal, lo importante es darle la posibilidad de que lo hagan.

—La actividad física es fundamental durante la infancia. ¿Cuál es el gran desafío teniendo en cuenta que muchas veces se vive en un entorno sedentario como lo demuestran las últimas encuestas?

—Hoy vivimos en un mundo diferente, hubo una transición en barrios y grandes urbes que generó que las niñas y los niños no puedan salir solos a la calle. Ello lleva a una vida sedentaria, en su casa o departamento. Hay un gran mal que nos juega en contra: el uso de tablets, celulares y televisión. Las niñas y los niños pierden movilidad, imaginación, poder de resolución; quedan mecanizados y automatizados ante un solo estímulo. Esto no fomenta su desarrollo integral desde lo psicofísico y los aliena con la tecnología. También existe cierta comodidad de parte de las familias en el hecho de dejarle un teléfono a un chico o chica para que no moleste, desde temprana edad. Así, crecen con problemas en la visión,problemas articulares y otros desórdenes absolutamente comprobados.

—Hay otro tema sobre el que me gustaría consultarte: las redes sociales exponen mucho más a las y los futbolistas, mostrando sus vidas como si fueran un reality show. ¿Qué puntos en contra acarrea esta sobreexposición de las figuras para quienes recién se inician en este deporte? ¿Se puede malinterpretar el hecho de lo que significa realmente ser futbolista?

—Ese tipo de difusión es tan grande y masiva que hace que se confundan chicas y chicos muy jóvenes que han hecho sus primeras herramientas en el fútbol. Obviamente eso les puede generar un gran fracaso a futuro. Quienes ya están realizados, económicamente hablando, probablemente tengan su vida resuelta cuando se retiren, pero quienes no lo están, muchas veces caen en fuertes depresiones y desmanejos financieros. El futbolista que no ha tenido grandes contratos millonarios, si no forja un futuro en cinco años, tomando por ejemplo el caso de alguien de 32 años, va a estar en problemas. Muchas veces entran en una etapa posfutbolística de depresión, porque el teléfono ya no suena como antes, porque no están en el centro de la atención. Entonces es fundamental que haya una buena contención psicológica, ofrecer recursos para tolerar eso. Y ese tipo de cosas también te las da el estudio. El futbolista de divisiones inferiores y el de primera división tiene tiempo de estudiar. Hay que fomentar eso.