Más de $80 millones para que los clubes tengan nueva iluminación  

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, sostuvo que el programa " permite que las instituciones deportivas de toda la provincia puedan modernizar sus instalaciones a través de tecnología de última generación , para de esa manera generar, por un lado, un ahorro en el consumo, y por otro, y no menos importante, ser más ambles con el ambiente".

"Esta iniciativa _añadió_, además de concientizar y bajar los consumos de energía, en muchos casos da la posibilidad de habilitar espacios de entrenamiento y juego en horarios nocturnos, incorporar actividades, y que los clubes sigan creciendo y brindando más propuestas para sus comunidades".

En tanto, la directora provincial de Clubes, Kumei Fernández, expresó que "para la gestión los verdaderos y verdaderas protagonistas son quienes están al frente de cada club. El programa surge de la iniciativa de los y las dirigentes, quienes en cada recorrida o visita me manifestaron las necesidades de mejorar las instalaciones y los servicios del club".

Asimismo, señaló que "otro punto muy importante para destacar es que cada política que implementamos desde nuestro gobierno tiene que ver con la forma en que entendemos a un club. Estas instituciones son espacios de organización para la comunidad, de contención, de desarrollo deportivo, por eso esta es una herramienta más y un impulso para hacer crecer estos espacios y puedan llevar a cabo la tarea de formación integral de la sociedad".

Una de las instituciones beneficiadas fue Racing Club de Teodelina, cuyo presidente, Roberto Racchi, destacó que "nosotros pudimos realizar el proceso de normalización administrativa con el acompañamiento del equipo de la Secretaría de Deportes, y logramos acceder a varias propuestas del gobierno de la provincia, entre esas la de Clubes + Iluminados, que nos permitió cambiar los reflectores alógenos por tecnología led en nuestro salón de usos múltiples".

No menos elocuente fue el testimonio del presidente del Club Sportivo Bombal, Javier Búgari, quien resaltó que la institución "poco a poco se va actualizando y creciendo, y esto es fundamentalmente por el gran apoyo que recibimos desde el gobierno, que en esta oportunidad nos permite instalar nueva iluminación en nuestra cancha de fútbol, y así poder extender horarios y sumar actividades”.

Requisitos y líneas de financiación

Las instituciones que ingresaron al programa Clubes+Iluminados cumplieron con los requisitos de tener Subsistencia (Sin Observaciones), SIPAF y Registro ONG, entre otros. Para más información y detalles ingresar al siguiente link: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/245336/(subtema)/93753

Clubes+Iluminados tiene dos líneas de financiación: la "A", para nueva infraestructura, que contempla luminarias led de 200W; y la “B”, para infraestructura existente que abarcaría el reemplazo de luminarias halógenas y/o de vapor metálico por tecnología led de 450 W.

Cabe aclarar que, para la rendición del proyecto, será obligatorio que la institución entregue las luminarias antiguas a la Secretaría de Deportes o a quién ésta delegue la responsabilidad.

Tenología led

Esta tecnología dio lugar a un tipo de iluminación ecológica que ayuda a cuidar del medio ambiente. Toda la luminaria les es mucho más eficiente que la convencional, incluso que la de bajo consumo, básicamente por los materiales que la componen y por su manera de producir luz.

Está formada por diodos que son elementos semiconductores que emiten luz cuando la electricidad circula por ellos. No requiere filamentos, ni gas para funcionar y, además, no transforma la luz en calor. Asimismo, tiene el menor consumo energético producido hasta el día de hoy y, además, las bombillas led duran hasta 20 veces más que las incandescentes, por lo que sus costos de mantenimiento son muy bajos, gozan de una larga vida útil y reducen la contaminación lumínica. Otro de sus beneficios es que están fabricadas con materiales reciclables y no contienen elementos contaminantes como, por ejemplo, el mercurio.