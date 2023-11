Luciano Castro, incómodo en la televisión de Paraguay: "Si lo hago yo, voy preso"

La expresión de Castro dejó en claro que la actitud de Ceria le había molestado y Ferreira, al darse cuenta de la situación, le preguntó si estaba bien. “Lamentablemente, estoy acostumbrado. No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda ”, respondió el artista, actual pareja de Flor Vigna.

“Si yo hago esto (hace el gesto de abrazar a Ferreira), vamos todos presos. Si lo hacés vos sí es gracioso; lo hago yo, voy preso. Pero bueno, no pasa nada, sigamos”, siguió el actor visiblemente molesto. Y concluyó: “La igualdad (entre el hombre y la mujer) no existe, no vendamos humo. A mí no me molesta porque me sienta prostituido por eso, me molesta la desigualdad”.

Flor Vigna no descarta una pareja abierta

Flor Vigna, pareja de Luciano Castro, sacudió la escena mediática cuando habló sobre la posibilidad de abrir la pareja con el actor en su última aparición en el "Bailando 2023", el programa que conduce Marcelo Tinelli, por América. Sus definiciones causaron revuelo en la prensa del corazón.

“Siento que es un papichulo y que todas me lo quieren chorear. Es un potro, encima conocen el envase nada más, porque por dentro es el hombre de mi vida”, comentó Vigna, y reconoció que le gusta que el hombre que está con ella sea deseado: “Un poco me calienta”, confesó.

“Todavía no lo charlamos, yo no tengo ningún permitido por el momento y Castro tampoco, pero me dijo que le gusta Jennifer Lawrence, de 'Los juegos del hambre', pero es de afuera”, reveló la cantante, Y agregó: “Quizás lo llevo a la fiesta y le gusta alguien y lo charlamos medio borrachines, pero tiene que ser consensuado".

"Me gusta pensar que voy a estar con él a lo largo de mi vida y que por ahí en unos años, porque ahora vamos casi tres, puede ser”, explicó la joven y concluyó: “A los cinco años, ponele, hay que reinventar la pareja, por ahí llamara una mujer, puede ser”.