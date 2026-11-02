Paritarias de noviembre: cuánto aumentan los salarios en cada sector

Buena parte de las paritarias prevé subas de entre el 1,6% y el 1,9% para noviembre. Las sumas extraordinarias refuerzan los ingresos, mientras la recuperación del poder adquisitivo sigue presionada por la inflación

Los salarios llegan a noviembre con aumentos acotados y poco margen para recuperar poder de compra. Buena parte de los gremios acordó subas de entre el 1,6% y el 1,9%, porcentajes cercanos al último índice de inflación. En paralelo, los bonos y las sumas no remunerativas ganan espacio en las paritarias como una forma de reforzar los ingresos hacia el cierre del año.

Las negociaciones se mantienen en línea con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipan una desaceleración de los precios hacia diciembre, con estimaciones de inflación mensual de entre el 1,6% y el 1,8%. En ese escenario, la posibilidad de recomponer los salarios reales dependerá de que los precios aumenten por debajo de las mejoras pactadas. El Indice de Precios al Consumidor de septiembre se ubicó en 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“ Para que haya recuperación salarial, la inflación mensual tiene que quedar por debajo de estos niveles negociados ”, explicó el analista especializado en salarios Federico Pastrana en su cuenta de la red social X. También advirtió que, “si la inflación cierra en 1,9%, los salarios tardarían más de un año en recuperar los niveles perdidos en los últimos 12 meses. Con estas negociaciones, la desinflación tiene que ser más contundente para que haya recuperación”.

Mientras tanto, los pagos extraordinarios permiten compensar parcialmente la pérdida de ingresos, aunque su efecto es puntual. En el sector bancario, por ejemplo, el adicional por el día de la actividad supera los $2 millones. En otros rubros, los acuerdos combinan incrementos sobre los básicos con sumas fijas, incorporaciones de conceptos no remunerativos y revisiones previstas para diciembre.

Por caso, los trabajadores bancarios tienen un esquema de actualización salarial que acompaña la inflación. El último acuerdo estableció una suba del 1,9% correspondiente a septiembre, que llevó el ingreso inicial total a $2.626.346,89, incluida la participación en ganancias. El mecanismo continuará durante octubre, noviembre y diciembre. Además, por el Día del Bancario, cobrarán un bono mínimo de $2.275.519,25, que deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.

Los empleados de comercio, por su parte, acordaron una recomposición del 5,7% para el último trimestre del año, distribuida en tres aumentos del 1,9% correspondientes a octubre, noviembre y diciembre. El entendimiento incluye un bono extraordinario de $50.000, dividido en dos cuotas de $25.000 que se pagan junto con los salarios de octubre y noviembre. También mantiene durante el trimestre la suma fija no remunerativa de $120.000, cuya incorporación gradual a los básicos comenzará en diciembre. Así, quienes cobran los haberes de octubre a comienzos de noviembre reciben el primer tramo del aumento y la primera cuota del bono.

Para el personal de casas particulares, el cronograma de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece una suba del 1,6% en noviembre, tanto para quienes trabajan con retiro como sin retiro. También se incorporará al básico el 25% restante de la suma no remunerativa de $20.000 otorgada en agosto. Los ingresos dependerán de la categoría, la cantidad de horas y la modalidad de contratación. En diciembre está previsto otro aumento del 1,6%.

El acuerdo entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza (Adel) contempla la incorporación de $40.000 al básico en noviembre. Se trata del segundo tramo de la suma extraordinaria de $80.000 pactada en septiembre. Como referencia, en octubre los salarios brutos conformados para jornadas completas oscilaron entre $1.180.726 y $1.192.713, según la categoría. El entendimiento también prevé un pago adicional de $30.000 en diciembre.

Los encargados de edificios nucleados en el Suterh mantendrán las escalas vigentes desde octubre. Los básicos de los encargados permanentes con vivienda van de $1.096.952 a $1.316.343 mensuales, mientras que para quienes trabajan sin vivienda se ubican entre $1.253.895 y $1.504.674, de acuerdo con la categoría del edificio. A esos valores se suman los adicionales por tareas y otras condiciones laborales.

En seguridad privada, el acuerdo entre Upsra y la cámara empresaria Caesi establece actualizaciones mensuales hasta diciembre. Los últimos valores detallados corresponden a octubre, cuando los básicos oscilaron entre $1.053.200 y $1.191.000. Para un vigilador general, el ingreso bruto conformado alcanzó los $1.838.200, incluidos presentismo, viáticos y una suma no remunerativa de $60.000. El convenio contempla nuevos ajustes en noviembre y diciembre.

Sanidad y profesionales farmacéuticos

Los trabajadores de sanidad tendrán una suba del 1,8% y cobrarán una suma no remunerativa de $80.000. El acuerdo entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) y las cámaras empresarias comprende al personal de clínicas, sanatorios, laboratorios, consultorios, geriátricos y servicios de emergencias médicas, entre otros establecimientos.

Por su parte, los profesionales comprendidos en la escala del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb) percibirán básicos de entre $2.500.000 y $3.750.000 en noviembre. Los directores técnicos o jefes cobrarán $3.750.000; los farmacéuticos auxiliares, $3.000.000, y los profesionales de planta, $2.500.000.

En tanto, los empleados de la administración pública nacional cobrarán un aumento del 1,8% en noviembre. Para diciembre está previsto el pago, por única vez, de una suma no remunerativa de $80.000. El incremento acumulado establecido para el período junio-diciembre asciende al 14,8%.

Los trabajadores de la construcción nucleados en la Uocra tendrán un aumento del 1,7%, calculado sobre los salarios vigentes al cierre de octubre. Es el último tramo del acuerdo firmado con las cámaras empresarias.

Para los camioneros, la actualización de noviembre también será del 1,7%. Con ese ajuste, el básico de un conductor de primera categoría llegará a $1.126.149,40 mensuales, sin contar antigüedad, viáticos, kilómetros recorridos ni horas extras.

Los conductores de segunda categoría percibirán un básico de $1.106.080,99; los de transporte de caudales, $1.300.321,27, y los de camiones blindados, $1.210.753,48. En tanto, los oficiales de primera de taller cobrarán $1.254.226,16; los administrativos de primera, $1.120.667,81, y los peones generales, $1.028.525,78.

En carga y descarga, los básicos de referencia para noviembre van de $1.471.350 a $1.876.885 mensuales, según la categoría, de acuerdo con la escala de octubre del convenio colectivo 733/15. A esos valores se sumará una segunda cuota no remunerativa de entre $64.656 y $82.476. Los operarios tienen básicos de entre $1.471.350 y $1.728.141, mientras que los conductores perciben entre $1.755.270 y $1.876.885.

Industria: sumas fijas y revisiones pendientes

Los trabajadores de la alimentación cobrarán en noviembre una suma no remunerativa de $75.000, correspondiente al segundo tramo del bono extraordinario de $150.000 acordado por la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y la cámara empresaria Fipaa.

El entendimiento, que alcanza al personal del convenio colectivo 244/94, establece un aumento del 7,35% sobre los valores hora a partir de diciembre y una cláusula de revisión para ese mismo mes.

En la industria del plástico, el acuerdo entre la Unión Obrera y Empleados Plásticos (Uoyep) y la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) prevé una suma fija no remunerativa de $90.000 en noviembre para todas las categorías. Los valores por hora son de $6.859,31 para operarios; $7.396,25 para auxiliares; $7.959,26 para operadores; $8.315,31 para operadores calificados; $8.663,06 para especializados, y $9.614,79 para oficiales especializados.

Los metalúrgicos de la Rama 17 de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantendrán en noviembre los básicos que incorporaron un aumento del 4% en octubre, en el marco de un acuerdo vigente hasta marzo de 2027. El mes pasado también percibieron $100.000 en sumas no remunerativas: una gratificación de $30.000 y la última cuota de $70.000 de una compensación extraordinaria. El ingreso de noviembre dependerá de la categoría, las horas trabajadas y los adicionales.

En los talleres de reparación y mantenimiento automotor, los mecánicos nucleados en Smata y comprendidos en el convenio colectivo 27/88 tendrán básicos de entre $1.304.582 y $1.666.057 mensuales. A esos montos se agregarán asignaciones no remunerativas de entre $78.535 y $100.296. Para el personal jornalizado, los valores irán de $7.153 a $8.891 por hora, más los adicionales correspondientes. El acuerdo contempla actualizaciones para octubre, noviembre y diciembre.

Los trabajadores químicos y petroquímicos del convenio colectivo 77/89 mantendrán en noviembre los salarios actualizados en agosto según la inflación acumulada de mayo, junio y julio. El acuerdo entre Fatiqyp y la Cámara de la Industria Química y Petroquímica prevé un nuevo ajuste en diciembre, tomando como referencia el IPC acumulado entre agosto y noviembre. El entendimiento difundido no detalla los básicos por categoría.

Rurales y aceiteros

Los trabajadores rurales nucleados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) mantendrán en noviembre las escalas vigentes desde octubre, según el acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo. El básico de un peón rural se ubica en $1.235.833,53 mensuales, al que se suma un adicional no remunerativo de $12.465. Así, el ingreso mínimo alcanza los $1.248.298,53, sin contar otros adicionales. La escala general tiene vigencia hasta julio de 2027, aunque algunas actividades específicas, como la olivícola, tendrán nuevas actualizaciones en noviembre.

En la industria aceitera, el básico inicial de la categoría peón se mantiene en $2.719.040. El acuerdo firmado por la Federación Aceitera, el SOEA San Lorenzo y las cámaras Ciara, Ciavec y Carbio establece un incremento acumulado del 29,5% para 2026, con escalas vigentes desde septiembre. Los ingresos pueden ser mayores según la categoría y los adicionales.

Petroleros y telecomunicaciones

Los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa percibirán en noviembre una gratificación no remunerativa del 3%, en el marco del acuerdo del 16% alcanzado con las cámaras CEPH y Casepe. Ese adicional rige entre octubre y diciembre y se incorporará a los básicos en enero de 2027. El entendimiento fija un salario bruto mínimo garantizado de $4.130.864 para jornadas de ocho horas diarias. También contempla una vianda alimentaria de $38.000 por jornada y una asignación de $402.800 para Vaca Muerta, según corresponda.

En telecomunicaciones, los trabajadores de Claro, Movistar y Telecom cobrarán un pago extraordinario del 3,6% en noviembre, al igual que en octubre. El cálculo se realiza sobre las escalas de cada categoría vigentes en octubre, de acuerdo con lo pactado por Consitel y las empresas. Las sumas se pagan junto con los haberes de cada mes. A partir de diciembre, el 3,6% se incorporará de manera permanente a las escalas, con diferencias en la distribución entre básicos, adicionales y viáticos según la actividad.

En televisión por cable, el último acuerdo detallado corresponde a octubre: el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) pactó una suba del 3,6% con la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC). El incremento integra la negociación del período julio de 2026-junio de 2027, aunque todavía no se informaron los nuevos básicos por categoría.

Pasteleros y entidades deportivas

Los pasteleros cobrarán en noviembre una asignación no remunerativa del 1,8% para todas las categorías. En las ramas de comidas rápidas y heladerías, los incrementos serán del 7,40% y del 7,93%, respectivamente. Entre los trabajadores de entidades deportivas nucleados en Utedyc, el personal de gimnasios recibirá una suba del 1,6%. Los empleados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de mutuales tendrán un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de septiembre.

En el sector asegurador, las últimas escalas detalladas corresponden a octubre y muestran básicos de entre $762.595 y $4.198.384, según el convenio, la categoría y la jornada laboral. En Seguros Generales y ART, los valores van de $1.164.896 a $3.146.637, mientras que las categorías jerárquicas pueden alcanzar los $4.198.384. En Vida y Retiro, los básicos se ubican entre $762.595 y $1.707.365. Para Capitalización y Ahorro, el material consigna una suba del 4% en noviembre y básicos de entre $875.404 y $1.545.189. A esos montos se agregan adicionales como refrigerio y almuerzo.