Una sola oferta para construir 37 viviendas en María Teresa

Por su parte, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, resaltó "la gran inversión provincial y nacional que hay en nuestra localidad y en la región, en vivienda y en otras inversiones que durante muchos años y con gobiernos anteriores no sucedían. En doce años no se construyó ninguna vivienda en nuestra localidad. Podemos dar fe que la actual gestión no discrimina. Por eso estamos muy felices de esta licitación y esperamos concretarla rápidamente".