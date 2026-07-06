Todo en un mismo lugar: Baigorria centralizó el espacio para realizar los trámites de la licencia de conducir La Municipalidad pondrá en funcionamiento este martes el Centro Único de Licencias de Conducir que moderniza y agiliza el servicio 6 de julio 2026 · 11:43hs

El Centro de Licencias de Conducir (Clic) está ubicado en la intersección de Av. San Martín y Los Plátanos (Parque Acceso Sur) y estará habilitado este martes.

Por primera vez, los vecinos de Granadero Baigorria podrán cumplimentar todos los pasos del trámite de licencia de conducir en un solo lugar. Con la apertura del nuevo Centro Único de Licencias de Conducir (Clic), el intendente Adrián Maglia cumplió uno de los compromisos asumidos en su propuesta electoral: modernizar y agilizar los servicios municipales vinculados a la licencia de conducir.

El nuevo espacio funcionará desde el martes 7 de julio en el NAC Parque Sur, ubicado en la esquina de avenida San Martín y Los Plátanos, y centralizará todo el proceso en un único lugar, eliminando la dispersión de gestiones que hasta ahora obligaba a los vecinos a recorrer distintas dependencias.

Trámites en un solo lugar Hasta el momento, tramitar la licencia de conducir implicaba pasar por diferentes instancias: examen psicofísico, capacitación teórica y documentación administrativa, cada una en un lugar distinto. El Clic integra toda esa operatoria en un mismo edificio, donde funcionarán las dependencias de recepción y orientación de trámites, examen psicofísico, capacitación en educación vial, examen teórico informatizado, coordinación de examen práctico y emisión de licencia de conducir.

El Clic fue anunciado por Adrián Maglia como parte de su propuesta electoral, y su apertura responde directamente al compromiso de modernizar los servicios municipales vinculados a la licencia de conducir. La Secretaría de Gobierno estuvo a cargo de la ejecución del proyecto.

El Centro de Licencias de Conducir (Clic) está ubicado en la intersección de Av. San Martín y Los Plátanos (Parque Acceso Sur) y estará habilitado este martes. Los días previos, por cuestiones de mudanza no se realizaron trámites en las locaciones anteriores. Desde el municipio indicaron que los turnos deben pedirse con una anticipación mínima de dos meses, sin excepción al 341 2723615 (solo WhatsApp). >>Leer más: Granadero Baigorria es ejemplo de innovación y transformación digital en gestión