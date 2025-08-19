Granadero Baigorria es ejemplo de innovación y transformación digital en gestión Con la incorporación de Inteligencia Artificial y el claro objetivo de despapelizar las tareas burocráticas diarias, la gestión de Adrián Maglia impulsa cambios significativos en materia tecnológica y sustentable 19 de agosto 2025 · 16:44hs

Desde hace unos meses, la Municipalidad de Granadero Baigorria trabaja en un nuevo concepto de Estado eficiente y moderno. Lo hace aplicando nuevas ideas en materia de gobernabilidad y gestión, utilizadas en países considerados del "primer mundo" y en algunas ciudades de Argentina.

Tanto es así que esta semana, el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Secretario de Coordinación de Transformación Digital Mauricio Basso, destacó “el uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial que viene aplicando Baigorria”. Es que pocos municipios han desarrollado un asistente virtual como Leticia, capaz de contestar y estar disponible para el vecino las 24 horas del día todos los días de la semana.

Baigorria - Leti 1 Innovación digital y uso de la IA “Desde nuestro espacio pregonamos como concepto que la provincia trabaje mancomunadamente con los municipios en este tipo de avances, ya que esto impacta en la ciudadanía. El uso y desarrollo de IA en Baigorria es muy bueno, casi inédito hasta el momento”, destacó Basso, y agregó: “Con su aplicación se cuidan y mejoran recursos y servicios. El vecino que tiene un municipio que tiene más trámites digitales tiene una respuesta más rápida, y mientras más eficientes somos, más recursos tenemos para volcar luego en otros objetivos como trabajos de infraestructura o inversión”.

El secretario de Gobierno local, Osvaldo Aymo destacó el trabajo “que se viene realizando desde hace más de un año”. “Estamos orgullosos del norte que nos planteamos y de cómo lo estamos llevando adelante”.

Además de la política de “despapelización” (reducir la cantidad de papel que se usa en la administración), la municipalidad de Granadero Baigorria incorporó recientemente a Leticia, un asistente virtual de inteligencia artificial que está disponible en la página web oficial www.baigorria.com.ar. Este innovador recurso busca mejorar la atención al ciudadano y facilitar el acceso a la información sobre trámites y servicios municipales. Asistente 24 horas Leticia está diseñada para atender a los vecinos las 24 horas del día, con capacidad para contestar preguntas sobre trámites, servicios y necesidades cotidianas. La implementación de esta tecnología es un paso más en el compromiso del municipio por modernizar sus servicios y mejorar la calidad de atención al público. Su incorporación refleja el esfuerzo continuo de la administración que encabeza Adrián Maglia por utilizar herramientas tecnológicas que optimicen el accionar cotidiano y fomenten una comunicación más eficiente con los vecinos. >> Leer más: Granadero Baigorria lanzó "Leticia", el primer asistente virtual de inteligencia artificial