San Lorenzo: tristeza en la comunidad tras el incendio y robo en una escuela

La comunidad educativa de la escuela Nº218 "Leandro N. Alem" de San Lorenzo realizó un abrazo solidario luego del ataque vandálico e incendiario que sufrió la institución educativa durante este martes que no hubo clases por el primer día del paro de 48 horas lanzado por los docentes de la provincia. Amsafé convocó a un abrazo solidario a la escuela, la más longeva de la provincia, mientras que la policía demoró a dos adolescentes bajo la sospecha de ser los autores del incendio y el robo.

"El incendio fue en la parte antigua de la escuela, en el kiosco que hay dentro. Los daños fueron totales y el fuego incidió en la instalación eléctrica, que hace dos meses se terminó de restaurar. Ahora estamos en proceso de restablecer la energía y esperamos el aval del Ministerio de Educación para reabrir la escuela en los próximos días", comentó Molineli en declaraciones a La Capital.

"Aparentemente, unos jóvenes de entre 17 y 18 años entraron a esta manzana, que está ocupada por instituciones escolares (primaria, secundaria y jardín de infantes). Se ve que tuvieron bastante tiempo y rompieron un armario donde se encontraban las llaves de las asistentes escolares y rompieron armarios, entre otros robos"

"Sacaron toda la mercadería que pudieron del kiosco y la cocina, pero todavía no sabemos si el fuego fue intencional o provocaron un desperfecto eléctrico, puesto que allí hay una heladera y una fotocopiadora y ocasionaron un desperfecto", abundó respecto a los daños ocasionados en la institución escolar.

“Duele mucho porque esto es un trabajo diario y lo hacemos con amor”, lamentó una de las docentes del establecimiento, considerado “el más viejo de la provincia con 132 años de antigüedad”. Ahora esperan que el gobierno provincial tome cartas en el asunto y repare las instalaciones dañadas. Además, esperan la solidaridad de quienes puedan dar una mano para reponer elementos robados o que quedaron deteriorados por los destrozos.

“Todos los días sucede algo porque la infraestructura es vieja y es una escuela pública, la cooperadora hace lo que puede. Si no funciona el baño es la bomba de agua, pero todos los días un inconveniente y lo afrontamos solos”, comentó una de las docentes que participaron del abrazo solidario en las adyacencias de la escuela Alem de San Lorenzo.

Agregó: “Lo que más preocupa es saber cómo nos vamos a levantar de esto, no queda otra que el esfuerzo de la solidaridad de la comunidad educativa y todos aquellos que quieran ayudar. Todo aquel que asiste a una escuela pública, sabe del trabajo que hay detrás de todo esto”.

En tanto, otra educadora apuntó en declaraciones a Telefé Rosario: “La mayoría de las docentes que estamos en esta escuela tenemos más de 15 años en este lugar. Hoy me basaba en la frase que me había dicho mi hijo: «La escuela es la extensión de la casa». Y para muchos chicos esta es la extensión de la casa. Y cuando pasan estas cosas decimos: «qué mal que estamos como sociedad para ver esto que es puro daño»”.

“Gracias a Dios no tomó el tinglado, porque es una escuela muy vieja que tiene 132 años”, completó, a lo que un ex alumno y docente reemplazante acotó: “Es la escuela más vieja de la provincia y tiene que pasar esto para que realmente pueda cambiar algo”. “Casualmente fue el vicedirector quien vio humo y no pensó que era la escuela”, acotó una docente.