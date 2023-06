San Jorge: protesta frente a tribunales para repudiar la liberación de dos acusados de violación

El juez interpretó que no había peligros procesales y los dejó en libertad. La medida indignó a la comunidad que se organiza para marchar en la mañana de este jueves

Tras el debate de las partes el juez Martín Torres resolvió liberar a los dos acusados , un estudiante de ingeniería de 25 años identificado como Martín P. y un futbolista de la misma edad de Club Atlético San Jorge identificado como J.I. El magistrado tomó esa decisión luego de evaluar que no había posibilidad de entorpecer el desarrollo de la investigación y tampoco peligro de fuga , ya que exigió a los imputados fijar domicilio, les impuso una restricción de acercamiento a 1.000 metros de la denunciante y la prohibición de salir del país. Además, los obligó a una caución económica de 1,5 y un millón de pesos.

En ese trámite, el juez dio por acreditado lo ocurrido y convalidó las dos imputaciones solicitadas por Zoppegni, así como las calificaciones de los delitos atribuidos.

>>Leer más: San Jorge: pedirán prisión preventiva para dos acusados de abuso sexual

Aclaración

El fiscal aclaró que “no se debe interpretar que el juez los dejó en libertad porque no hubo delito, sino que entendió que estaban atenuados los riesgos procesales por peligro de fuga y por lo tanto otorgó la libertad”.

Sin embargo, consideró que se debe trabajar nuevamente sobre la posibilidad de una eventual fuga ya que uno de los imputados fijó domicilio en la ciudad de Córdoba, donde no lo puede controlar.

Conmoción

La difusión de la denuncia de la joven generó conmoción en la sociedad sanjorgense y desde Las Chuecas se realizaron diversas tareas de contención a la víctima. Luego impulsaron la idea de convocarse este jueves, a las 10.30, frente al edificio en el que funcionan los tribunales. “Estamos enojadas y cansadas de esta Justicia que aún, cuando pensamos que iba a actuar con celeridad, prudencia y acertadamente, dando muestras de un proceder ejemplificador, nos decepcionó otra vez”, dijeron desde la organización.

Contaron en un breve comunicado difundido en redes sociales que “muchas mujeres de San Jorge, nos contaron algunas de sus experiencias más tristes y secretas de su vida, algunas de forma anónima y otras no. Nos reunimos con algunas de ellas, a otras les prestamos un oído, a otras les dimos un abrazo y a otras las acompañamos a denunciar”.

En ese rumbo, señalaron que “por primera vez pensaron que sus casos de abuso no iban a quedar en la nada -como el de hace un año y medio-, ya que veían que los agresores estaban en el lugar que deben estar. Sin embargo, la decisión de esta mañana -por el martes- no hace otra cosa que plegarlas, volverlas a sí mismas, al silencio”.

“Queremos decirles a todas aquellas que vivieron situaciones similares que no están solas, que estamos para acompañarlas en lo que necesiten y que no se callen más. Es utópico pensar en un mundo donde los procesos judiciales sean amenos con las mujeres, pero no en uno donde nosotras estemos de la mano. Y esa es la invitación. Porque en la unión, está la fuerza”, concluyeron desde Las Chuecas.