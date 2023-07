Rufino: preocupación por la escasez de guardias médicas en el hospital local

La dimisión de la ahora ex funcionaria se produjo ante la negativa del plantel profesional al pedido de sostener las guardias mínimas necesarias en forma "rotativa" , lo que también fue rechazado por el gremio de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) que los representa.

En este marco, el coordinador de la Región de Salud, Pedro Bustos, estuvo este miércoles en el efector público y también se reunió con concejales rufinenses para buscar alternativas que permitan superar el conflicto , aunque el crítico panorama no parece ser de fácil resolución.

"Hay que buscar la manera de cubrir la atención", dijo Bustos para luego reconocer que la problemática en cuestión, cuyo factor de fondo tiene que ver, en rigor, con la falta de recursos humanos, es de "larga data y no se trata solamente de que la paga no sea buena, sino que hay un combo de situaciones que llevan a transcurrir distintas dificultades a las instituciones, con menos médicos y enfermeras. Hay un cambio en la sociedad, que en la salud se hace más notorio".

En esa línea, aseguró que tratará de encontrar una salida para resolver, al menos, "transitoriamente" la preocupante situación y mejorar el servicio de salud en el hospital de esta ciudad del departamento General López. "Me propuse _dijo_ trabajar en una transición en los meses previos al cambio de gobierno. Cuando yo hice la transición con Silvia Ciancio ya me había planteado dificultades con Rufino, por eso hay que luchar para que el Ministerio (de Salud) ponga la mayor cantidad de herramientas, pero además el rufinense tiene que ser protagonista y no pensar en que alguien de afuera va a traer todas las soluciones".