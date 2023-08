El camarista federal de apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres, advirtió en una cumbre de seguridad que "hay que involucrarse a tiempo para que la situación de gravedad que se vive en Rosario no llegue al resto de las provincias".

En ese contexto, el camarista federal de apelaciones de Córdoba Abel Sánchez Torres advirtió que “no solamente se trata de coordinar con otras provincias. Rosario no es una isla, la problemática la tiene todo el país, es muy posible que en Rosario se visibilice más el problema. Nos tenemos que involucrar a tiempo para que la situación de gravedad que se vive en Rosario no se extienda, pero no se puede dividir por provincias porque es una problemática general”.