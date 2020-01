Tegan Guanco, quien tiene 24 años y vive en Casilda, al fin recibirá su nueva partida de nacimiento que no dirá masculino ni femenino en el casillero de sexo sino "identidad autopercibida". Aunque en el Registro Civil de Santa Fe había solicitado que indique el término "no binarie" aceptó la modificación al considerar que es un antecedente para otras personas que no se sienten hombre ni mujer.

Se trata del segundo caso en territorio santafesino que se suma a otros dos registrados en las provincias de Mendoza y Tierra del Fuego. Y en Santa Fe también fueron aceptados otros cuatro requerimientos aunque sus solicitantes rechazaron la terminología y, según trascendió, no descartan recurrir a la Justicia.

Tras la confirmación de que su trámite iniciado en agosto del año pasado culminó con éxito, ahora solo faltan resolver algunos detalles para que el Registro Civil de Casilda le entregue en mano la documentación esperada.

Vivir mejor

"Todos tenemos una identidad autopercibida. Decidí aceptarla porque es una herramienta legal que me va a permitir vivir mejor. Una palabra no define quien soy. Mi identidad es no binaria pero estoy dentro de un sistema y necesito las herramientas legales porque el documento es necesario para todo. Para mí es importante tener mi nombre y es un granito de arena que aporto a la lucha de las personas no binarias. Ahora tenemos un nuevo antecedente para avanzar", indicó Tegan en declaraciones a la prensa.

Asimismo sostuvo que "no sé si es una lucha interna, pero estamos en un mundo binario donde las escalas de grises no existen y siempre con el intento de querer encajar, y si no es así, te miran como un bicho raro", al tiempo que manifestó la necesidad de construir una sociedad que se haga "más preguntas que afirmaciones", para luego sostener que "deberíamos ser más humanos, somos una sociedad que necesita del abrazo, que toda esa violencia que existe es por todos los desabrazos que habitamos. No solo abrazo como acción, sino afecto, ternura, querernos y respetarnos como somos".

Tegan estudia trabajo social en Rosario, es poeta y, entre otras actividades, milita en Ni Una Menos de Casilda, cuyo colectivo acompañó su lucha y celebró lo logrado.

Lo descripto fue posible gracias a la ley de identidad de género Nº 26.743, que permite a las personas trans que sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscriptas e sus documentos personales con el nombre y género que sienten o vivencian como propio.