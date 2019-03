Rebelión de mandatarios radicales del sur santafesino contra la Nación

Al menos tres mandatarios radicales de los consultados por este diario se mostraron preocupados por la grave crisis social que afecta a sus localidades, Santa Isabel, Villa Cañás y Teodelina, y pidieron rever la pertenencia del partido de la boina blanca al gobierno nacional que lidera Mauricio Macri.

Los tres mandatarios, Jorge Raverta, Norberto "Tito" Gizzi y el joven Joaquín Poleri, ratifican sus pertenencias al Frente Progresista santafesino y dicen que no harán campaña, como lo hicieron en 2015, por la reelección de Macri.

El corredor de la ruta provincial 94 tiene (desde ruta 8 hacia la provincia de Buenos Aires) a tres localidades gobernada por radicales. Raverta en Santa Isabel, Gizzi en Villa Cañás y Poleri en la última localidad del territorio santafesino, Teodelina.

Desde la asunción del presidente Macri en 2015 "la realidad era muy distinta a la actual. Nosotros apoyamos ese cambio a nivel nacional para evitar que siguiera gobernando el kirchnerismo pero hoy francamente la situación social es muy alarmante, nunca visto antes desde que milito en política", dijo el intendente Gizzi de Villa Cañás.

Los tres mandatarios consultados sostienen que la crisis social se incrementó notoriamente desde la disparada incontrolable del dólar que pasó en pocas semanas de valer alrededor de 20 pesos a los más de 40 que cuesta hoy. Eso fue directamente un golpe a la canasta familiar que incremento brutalmente sus precios y "a eso hay que agregarle los tarifazos en la luz o el gas por citar algunos", dijo Gizzi.

Más vehemente fueron los dichos de Poleri: "Había que sacarse el gobierno anterior de encima porque le hacía mucho daño a los argentinos y por eso en su momento los radicales apoyaron a Macri. Pero ahora no hay que seguir perteneciendo a un gobierno que está haciendo las cosas mal y se nota claramente en nosotros los presidentes comunales e intendentes que somos la caja de resonancia de la grave crisis social".

En el programa radial de la radio Pública de Venado, "Tardes Picantes", fue más elocuente aún Poleri. "En la Segunda Guerra Mundial los rusos y los norteamericanos, que no se querían para nada, se unieron para derrotar a los nazis y lo lograron. Pasado eso siguió desde el fin de la guerra mundial una guerra fría entre ellos dos".

"Lo que quiero decir es que ya lo derrotamos al kirchnerismo en 2015, ya eso es el pasado. Ahora hay que salirse de esa alianza con el PRO porque está alterando los verdaderos valores que tenemos los radicales. No tenemos nada que hacer con el macrismo que realmente está llevando adelante una política que nada tiene que ver con nuestra postura radical", dijo Poleri ofuscado.

Crisis social

Por su parte el presidente comunal de Santa Isabel, Raverta, contó que la ayuda social se incrementó notoriamente en los últimos meses. "Hoy la gente no sólo te pide trabajo sino también que le ayudes a pagar la luz o comprar medicamentos porque realmente la está pasando muy mal. En su momento lo apoyamos al gobierno nacional pero hoy te digo que no lo votaría en estas elecciones al actual presidente Macri".

Otro de los que sostienen que el radicalismo no debe pertenecer a la alianza Cambiemos es el intendente cañaseño, Gizzi, quien manifestó que "la crisis social es alarmante. Ya no sólo es preocupante sino que te diría que es muy alarmante. Hay vecinos que vienen a pedir ayuda que antes no lo necesitaba y no lo hacen porque quieren sino porque la crisis social es muy grave. Realmente estamos muy preocupados desde la Intendencia de Cañás".