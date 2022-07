Quemas en las islas: piden que la provincia reactive de manera urgente el plan Piecas

La iniciativa presentada por Peralta contó con la firma de todos y todas sus pares. Un hecho político unánime de este cuerpo legislativo que expresa la necesidad imperiosa de alcanzar acuerdos, para enfrentar el ecocidio en la región.

El proyecto busca alcanzar los acuerdos políticos necesarios con las autoridades de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Nación para que el Plan tenga pleno funcionamiento. En este sentido el proyecto exige la asignación de recursos del gobierno nacional para el sostenimiento y mantenimiento del Plan Piecas-DP y la socialización, difusión y participación ciudadana en la toma de decisiones.

78134829.jpg Los incendios en las islas provocaron una emergencia ambiental que tardará años en resolverse.

Al respecto la legisladora del GEN sostuvo que “es fundamental que el Poder Ejecutivo de Santa Fe tome la demanda con la profundidad y la urgencia que la misma merece ante el grave ecocidio que se evidencia en la región, adoptando políticas claras y activas en relación a su propio territorio y cumpliendo las funciones y roles a los que se comprometió en la firma del Plan que lo tiene como miembro permanente del Piecas-DP”.

Vale recordar que el texto del documento aprobado en pleno por la cámara baja fue generado el 5 de julio en el primer encuentro interprovincial de legisladores y legisladoras por los humedales, actividad organizada por la diputada Peralta y que tuvo como objetivo confluir en un espacio común de intercambio, producción y exposiciones para instar la continuidad de un plan de acción conjunto entre gobiernos provinciales y Nación.

Leer más: Quemas en las islas: Rosario amaneció cubierta por una densa masa de humo

“No podemos echarle la culpa solamente a la Justicia cuando no investiga, no podemos permitir que se diga que la falta de una ley de humedales impide llevar a cabo otras políticas públicas a las que están obligados los gobiernos provinciales ante las leyes ya existentes, que si bien sostenemos que es sumamente necesaria una ley nacional que proteja a los humedales del país, no hay excusas para no actuar ahora, la decisión es estrictamente política de las autoridades de cada provincia y el gobierno nacional. Somos parte como provincia de esta región, y la responsabilidad es compartida a la hora de buscar acuerdos”, indicó Peralta.

En ese sentido agregó: “Cuando vemos tardíamente el anuncio del ministro Juan Cabandié en cuanto a la inversión de los 50 millones de dólares para el Plan Nacional de Manejo del Fuego, percibimos que si se sigue poniendo el eje únicamente en las quemas, estamos errando en la discusión de fondo, porque esta situación nos impone desarrollar un modelo de políticas ambientales que contribuya a disminuir la crisis climática que estamos atravesando”.

También agregó: “La sociedad reclama diálogo y participación a los gobiernos que parecen no querer instalar el debate sobre asuntos centrales como la Hidrovía, la contaminación del agua y el modelo productivo. Las autoridades tienen la responsabilidad política de proteger, controlar y corregir todas aquellas acciones que ponen en riesgo el ecosistema del territorio Piecas".

Vale destacar que este documento acordado el 5 de julio en la ciudad de Rosario, se presentará también, en las cámaras provinciales y nacionales para replicar la petición que se acordó durante el encuentro interprovincial de Legisladores y Legisladoras los humedales.

Acciones para impulsar la protección ambiental

La Diputada Peralta está llevando adelante una serie de reuniones regionales para aunar voluntades y tender puentes entre los sectores que pueden resolver esta problemática.

En ese sentido, se suman las reuniones con los jueces federales de Victoria Federico Martín y Daniel Alonso, de Paraná, con quién profundizó sobre los recursos técnicos y de personal que necesitan ambos juzgados para llevar adelante las investigaciones ante las varias causas iniciadas por los incendios. Además, la Legisladora del GEN tuvo reuniones con la fiscal María Laura Martínez, que lleva la causa de la contaminación en los arroyos Ludueña y Saladillo, y el fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, para la creación de las Fiscalías ambientales en todo el territorio.

humo.jpg Las quemas y el humo que llega desde las islas, una constante en Rosario. Foto: Silvina Salinas / La Capital

¿Qué es Piecas y cómo busca custodiar el ambiente?

El Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas-DP) es un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo es gestionar los humedales del delta del Paraná, un ecosistema compartido por las tres jurisdicciones provinciales. El Piecas-DP apunta a un uso sostenible y a una mirada integral y con enfoque regional de la cuenca.

Uno de los objetivos de dicho plan es la necesidad de elaborar un espacio de planificación estatal, entre las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, conjuntamente con el estado nacional que permita accionar en la preservación del humedal y las prácticas productivas de forma sostenible para el ecosistema.

Asimismo, el Piecas-DP, se erige como la herramienta institucional más importante disponible capaz de impulsar la construcción colectiva de políticas ambientales apoyadas en una gestión integrada acorde con la escala de complejidad de los procesos críticos que se desarrollan en el territorio del Delta del Paraná.