Perdió la movilidad pero no puede trabajar porque no le acondicionan la oficina

"Empecé a plantear que no podía desplazarme correctamente con la silla por los lugares que tenía asignados. Mis compañeros me ayudaron primero con medidas alternativas, por fuerza de voluntad; pero me cansé, porque era denigrante _recuerda_. Empecé a reclamar, primero en forma verbal, después por escrito. En 2018 me dijeron que fuera a mi casa y que me iban a hacer la obra. En septiembre de ese año, la secretaria de Ordenamiento Territorial, Paola Bagnera (la funcionaria ya no ejerce más funciones en el municipio), me mostró los planos y la obra de remodelación del lugar para que yo me pudiera desplazar y marcar mi tarjeta, yo no podía llegar al reloj. Me dijo que la obra comenzaría en septiembre de 2018, que iba a durar 20 días", cuenta Cortés a La Capital.