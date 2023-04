Pavón Arriba: avanza la construcción del nuevo Samco

" La verdad que estar en Pavón Arriba viendo los avances de este Samco nos llena de emoción porque no es cualquier obra" , dijo la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, en el marco de una recorrida que realizó para supervisar los trabajos acompañados por el subsecretario de Planificación Estratégica, David Priolo, el presidente comunal Walter Bastianeli, y profesionales de la empresa constructora.

La funcionaria resaltó que " esto forma parte de una política del gobernador Omar Perotti, de estar cerca con la salud en todas las regiones de la provincia , fortaleciendo la infraestructura sanitaria, estando cerca de cada vecino y vecina para que frente a determinadas enfermedades no deba trasladarse a grandes ciudades, y pueda tener en su localidad o en una localidad cercana a donde atenderse".

Por su parte, Bastianeli manifestó: "Hoy tenemos obras por más de 1.200 millones de pesos en nuestra localidad, no solo el Samco, la obra de gas y el puente que une Pavón-Acebal, un puente histórico que lo veníamos pidiendo hace más de 18 años con los distintos presidentes de comuna que pasaron por Acebal. Hoy dejó de ser un sueño para ser una realidad, igual que nuestro Samco, casi un hospital, porque va a tener cuatro camas de internación. No solamente, como decía Silvina (Frana), para la gente de Pavón, sino para la gente de la zona también". "La salud y las obras _completó_ son temas prioritarios, tanto para la ministra como para el gobernador Omar Perotti, que desde el primer día que llegaron al gobierno estuvieron trabajando no solamente en Pavón Arriba, sino en todas las comunas y ciudades de la provincia de Santa Fe. Así que más allá del color político, Omar y Silvina nunca miraron eso y trabajaron para la gente".

La obra

El nuevo Samco para la localidad de Pavón Arriba, estará ubicado próximo al centro de salud existente, en la intersección de las calles Buenos Aires y Valerio Carreras. La nueva construcción se desarrolla en planta baja, con un hall de acceso público y otro de ambulancia, consultorios, sala de observación, shockroom, office de enfermería, circulación médica y pública y baños accesibles.

En la planta alta, se ubicarán dos habitaciones de internación con 4 camas, un office de enfermería, consultorios externos junto a los sanitarios públicos y un ascensor camillero. Esta intervención contempla la reforma completa y cambio de cubiertas del sector del edificio existente donde se desarrollará la guardia con un consultorio de enfermería, otros dos consultorios, sanitarios. Y en planta alta, dormitorio con sanitario y sala de estar para médicos.

El proyecto incluye además, un espacio de estacionamiento de ambulancias con acceso directo a la guardia-shock room, climatización (aire acondicionado y calefacción), además los nuevos espacios, interiores y exteriores, que contarán con iluminación de tecnología Led, apropiada a cada situación especial. Y las distintas funciones, instalaciones eléctricas, gases medicinales, instalaciones de corrientes débiles y circuitos cerrados de televisión, entre las principales intervenciones.

En las cubiertas de ambos edificios se prevé la instalación de paneles fotovoltaicos que permitirán un aporte de 10KW al edificio e inyectará a la red cuando el consumo interno sea menor que la producción. El proyecto considera además colectores solares para uso de agua caliente, incorporando un sistema mixto que permita un mejor rendimiento en los meses de invierno. La intervención se ejecutará sobre una superficie total de 723 metros cuadrados.