La murga "Vieja Diabla" actuará en la gala de homenaje a Cayetano Silva Organizado por la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Venado Tuerto, el espectáculo “Cayetano: ciudades hermanas” se desarrollará este viernes en el Centro Cultural Municipal 6 de agosto 2025 · 20:32hs

Con la actuación de la murga uruguaya “Vieja Diabla”, ganadora del Carnaval de San Carlos en su última edición, este viernes 8 de agosto se celebrará con una Gala el 157º aniversario del natalicio de Cayetano Alberto Silva (7 de agosto de 1868), ilustre creador de la Marcha San Lorenzo.

Con la organización de la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural del gobierno de Venado Tuerto, el evento homenaje se efectuará desde las 21 en el Centro Cultural Municipal y participarán el Cuerpo Folclórico Municipal y también la Banda Municipal Cayetano Silva.

Una murga para celebrar Esta celebración permitirá reforzar los vínculos con la hermana ciudad de San Carlos, tierra natal de Silva, ya que además de la murga uruguaya estarán en Venado Tuerto autoridades distritales del Rotary Club del vecino país, institución que junto a los rotarios locales impulsó el hermanamiento entre venadenses y carolinos.

Capacidad limitada La entrada para la gala es gratuita, pero debe retirarse previamente hasta agotar la capacidad de la sala, en La Tiendita del Cultural, en el horario de 9 a 15.

